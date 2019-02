Review bombing naruby, hráči na Steamu chválí Metro: Exodus

Recenze nového dílu série Metro jsou poměrně rozporuplné. Pro některé jde o nejlepší singleplayerovou střílečku posledních let (viz naše recenze), jiní se nedokážou povznést nad slabší příběh, či mají smůlu na technické bugy. I když jde bez debaty o povedenou hru, mnozí tak hovoří o zklamání.

V takových chvílích se potenciální zákazníci zpravidla obrací i na názory „obyčejných“ hráčů. V případě Metra to však není možné, v uživatelských recenzích se totiž o samotné hře prakticky nic nedozví.

Rozhodnutí přesunout tři týdny před vydáním hru z obchodu Steam exkluzivně na konkurenční Epic Store totiž někteří lidé berou jako zradu, a tak se uchýlili i k tzv. review bombingu (viz náš článek). Nejprve to na Steamu odnesly první dva díly (psali jsme tady), po vydání hry pak negativní recenze podle očekávání doputovaly i na Metacritic, kde nic neříkající nadávky na Epic Store najdeme dokonce i u konzolových verzí hry. Paradoxně nejlepší přijetí se autorům dostalo od lidí, co si Metro stihli předobjednat na Steamu.

Výsledkem je schizofrenní situace, kdy má kontroverzní novinka lepší hodnocení než dosud bezvýhradně chválené první dva díly. Bohužel to však nic nevypovídá o kvalitách hry a pokud by vás snad zajímalo, co amatérští recenzenti vychvalují a co se jim naopak nelíbí, máte smůlu. Jediné, co se o kladech a záporech hry dozvíte, je toto:

O tom, jestli hra bude úspěšná, nebo ne, však nerozhodují ani tak hodnocení v recenzích, jakožto spíše počet prodaných kusů. A tady se podle prvních informací zadařilo, když hra v prvním týdnu od vydání našlo o polovinu více zákazníků než předchozí díl Last Light.