Review bombing škodí hrám i Steamu, myslí si vývojáři

Snaha některých hráčů „potrestat“ negativními recenzemi vydavatele her za to, že se rozhodli ignorovat Steam a svoji hru vydávají jen na konkurenčním obchodě Epic Store, se zcela míjí účinkem. Místo, aby je donutili ke změně chování, může mít tato praktika ve výsledku přesně opačný důsledek. Alespoň tak to naznačil ředitel studia Gearbox Randy Pitchford, jehož série Borderlands je zatím poslední obětí review bombingu (viz náš článek).

„Je to ironické, toto zneužívání (uživatelských recenzí, pozn.red.) se děje a Steam nemá žádný zájem to řešit, takže jsem docela spokojený s rozhodnutím 2K (vydavatelství, které exkluzivní dohodu s Epicem zařídilo, pozn.red.) a zvážím náš budoucí postoj k této platformě,“ napsal slavný vývojář na svůj osobní twitterový účet.

Ano, je to opravdu zvláštní, když lidé svoji touhu po vydání Borderlands na Steamu dokazují tím, že tam předchozí díly úmyslně poškozují. Na druhou stranu je nutné brát Pitchfordova slova s rezervou.

Není totiž pravda, že by Steam review bombing nijak neřešil. Právě naopak, v případě Borderlands poprvé aktivoval svoji novou ochranu (viz náš článek) a negativní vlnu recenzí již do celkového hodnocení nezapočítal, byť žádná recenze ze systému smazána nebyla.

Co se týče budoucnosti her od Gearboxu na Steamu, podle Pitchfordova předchozího vyjádření je toto rozhodnutí čistě v rukou 2K, takže podobné „vyhrožování“ asi není na místě.

Do debaty se ovšem zapojili i další vývojáři. Rami Ismail ze studia Vlambeer si myslí, že uživatelské recenze přestávají být vypovídající a platformy, které je neumožňují, jsou tak pro vývojáře bezpečnější. Chet Faliszek (mimo jiné spolupracoval na Half-life 2) zase zdůraznil, že hráči prostě nemají žádný jiný efektivní kanál pro komunikaci s vývojáři, a tak mají pocit, že jejich požadavky nebudou jinak vyslyšeny.

Counterpoint: Review bombing is making it clearer and clearer that players have no effective means of communication with developers where they feel their voices will be heard so they use the one avenue available to them.



We can throw out reviews or we can fix communication. https://t.co/y8IdydAyOl