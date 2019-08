Roztomilá hra o farmaření se kvůli Epicu stala terčem nenávisti

Pouze dvoučlenné vývojářské studio Grumberland se přitom s tou hrstkou fanoušků, která jejich hru donedávna znala, pokusilo komunikovat na férovku. Po review bombingu her Metro nebo Borderlands totiž samozřejmě věděli, že části herní veřejnosti se jejich roční upsání obchodu Epic Store na úkor rozšířenějšího Steamu nebude líbit. Ve svém prohlášení však otevřeně promluvili o tom, že jim tato smlouva zajistí více prostředků, které jim umožní najmout dalšího člověka a udělat lepší hru, než dosud považovali za možné.



Přiznali také, že jsou si vědomi mnoha nedostatků, které EGS v tuto chvíli má (málo funkcionalit oproti Steamu, nutnost instalace dalšího klienta, fragmentování herního trhu, Fortnite).

Ve své obhajobě nepoužívají žádný extra zajímavý nový argument, který už bychom dříve neslyšeli (viz můj starší článek) – instalace klienta je zdarma, Steam před patnácti lety taky nic neuměl, toxická komunita, která v podstatě zbytečnou kauzu neustále přifukuje.

Jenže ani tato otevřenost jim nepomohla, ba možná naopak. Během dvou dnů se studio setkalo se záplavou výhružných zpráv, přes prakticky všechny možné kontakty, které studio zveřejnilo.

„Opravdu jsme podcenili, jak může být tolik lidí tak naštvaných,“ přiznali vývojáři svým dosavadním přispěvatelům na komunitní stránce Patreon (via Gamesindustry.biz) a dodali: „Celá ta záležitost nás zničila. Dostáváme tisíce, pokud ne deseti tisíce nenávistných a výhružných zpráv nonstop. Je to obzvlášť bolestivé, jelikož jsme až dosud měli s naším publikem jen pozitivní a podporující vztah.“

Čím se tato kauza liší od mnoha předchozích, je fakt, že tentokrát na obranu vývojářů přispěchal samotný Epic. Ačkoliv prý plně podporují svobodu vyjádření a debatám ohledně svých služeb se rozhodně nebrání, chování „fanoušků“ v kauze Ooblets rozhodně odsuzují.

Pravdou je, že Epic Store kromě nákupu dalších exkluzivit neudělal od svého rozjezdu prakticky nic, aby svého klienta zlepšil. Všechny slibované změny (viz náš článek) byly v tichosti odloženy „na později.“ Nic z toho však neospravedlňuje chování internetové lůzy, která od obyčejného review bombingu přešla k pirátění, a ještě se přitom navzájem plácá do zad.

The is essentially the OK for pirating this game