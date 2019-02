Nadvláda Steamu končí, přišel o všechny veliké vydavatele

Electronic Arts mají svůj Origin už roky, aplikace Blizzard App už dávno není jen pro hry od Blizzardu a kdo si chce na PC zahrát Destiny 2 nebo Call of Duty: Black Ops 4, musí si ji nainstalovat. Microsoft své exkluzivity jako Age of Empires, Forza Horizon nebo Gears of War prodává jen přes svůj vlastní Store a po Falloutu 76 nevydá Bethesda na Steamu ani očekávanou střílečku Rage 2 (minimálně na začátku).

The Division 2 bude první vlaštovkou nadcházející spolupráce mezi Ubisoftem a Epicem.

Obejít se bez něj pokusili i polští CD projekt se svým Thronebreakerem (byť tam jim to nevyšlo a hra se na Steamu nakonec objevila také), chystaná diablovka Pagan Online stejně jako World of Tanks budou vyžadovat Game Center od Wargamingu.

Jako poslední z velkých distributorů ohlásil konec spolupráce se Steamem Ubisoft, který svoji chystanou střílečku The Division 2 i všechny následující hry vydá pouze přes nově vzniklý obchod Epic Game Store.

Hlavním důvodem takového masivního exodu jsou samozřejmě peníze. Steam si z veškerých prodejů her bere 30 %, což už vydavatelům v dnešní době přijde příliš a dělit se nechtějí. Epic Game Store si bere pouze 12 %, chystaný Discord store pak dokonce jen 10 %, ostatní vlastní řešení pak firmám přináší pouze náklady na provoz a infrastrukturu.

Už je toho příliš, nemyslíte?

Sami hráči samozřejmě z probíhající distribuční války profitují, protože konkurence tlačí ceny dolů. Nejlepším důkazem je právě vznik Epic Game Storu, který v rámci propagace dokonce rozdává hry zcela zdarma. Jenže má to i svoji odvrácenou stranu. Jednou z metod, jak nalákat zákazníky, jsou i exkluzivní tituly, které jinde nenajdou.

U konzolí jsme si na něco podobného už dávno zvykli, ovšem tentokrát probíhá boj i v rámci jedné platformy. Každý obchod totiž vyžaduje svého vlastního klienta, z nichž každý má vlastní přihlašovací login, každý je potřeba individuálně nastavit a v každém máte oddělenou skupinu přátel. Spoustě hráčů decentralizovanost PC platformy naprosto vyhovuje, pokud si však chce člověk jen čas od času zahrát, je to opravdový opruz.

Dostal jsem se do situace, kdy mám na ploše dvacet her a deset samostatných klientů. Na rozdíl od konzolí tak na PC vůbec neřeším získávání achievementů, protože tu prostě není místo, kde bych se mohl svými souhrnnými herními úspěchy pochlubit.

Proč sbírat trofeje, když se s nimi nemůžete pokochat na jednom místě?

Situace pro hráče není úplně ideální, ale snad se většinu problémů podaří časem vyřešit. Steam už má však nejspíše svá nejlepší léta za sebou. Jeho portfolio se sice rozrůstá raketovou rychlostí (aktuálně přes 30 tisíc her), ovšem většina z těchto titulů je naprosto bezcenná (viz náš loňský článek). Ještě stále tu najdeme hry od velkých společností jako Square Enix, Take 2, Fox Interactive, Focus Entertainement, Deep Silver a mnoha dalších, otázkou ovšem je, jak dlouho ještě. Už totiž neplatí, že kdo není na Steamu, není vidět, a o možnost distribuovat případný PC port Red Dead Redemption 2 se bezesporu všichni poperou.

Když k tomu připočítáme neustálé slevové akce, do kterých jsou vydavatelé často nuceni proti své vůli, může Steam rychle skončit jen jako výprodejové vetešnictví.

Král je mrtev, ať žije král?

Za současnou situaci si však ve Valve mohou sami. V posledních letech Steam stagnoval a prakticky se nezměnil. Je pomalý, těžkopádný a uživatelsky nepřívětivý. Když pomineme obrovskou zásobu her, kterou jsme si za ta léta vybudovali, a jistou nostalgii, těch důvodů proč Steam spouštět i v roce 2019 příliš nezůstává. Obzvláště když už i Epic Games Store nabízí možnost si jakoukoli hru na dvě hodiny vyzkoušet a případně ji bez udání důvodu vrátit.

Origin Access nabízí za pár stovek měsíčně přístup k desítkám her.

Zapomenout nesmíme ani na rostoucí popularitu předplatitelských služeb, které vám za několik stovek měsíčně zajistí přístup k obrovské knihovně her (viz náš loňský článek). Situace sice není tak výhodná jako například u filmů, kterých člověk dokáže „odkoukat“ i několik týdně, zatímco dnešní hry nás baví klidně měsíc či dva, avšak pořád je to výhodné a jak Xbox Game Pass, tak Origin Access nabízejí za pár peněz spoustu muziky.

Ředitel Epicu Tim Sweeney v loňském roce přeskočil Gaba Newella v žebříčku nejbohatších mužů planety a nic nenasvědčuje tomu, že by svůj náskok neměl dále navyšovat. Obyčejným hráčům to však může být celkem jedno, to nejdůležitější totiž je, aby stále vznikaly co nejlepší hry. A jak dokazují naše přehledy nejočekávanějších her pro rok 2019, vypadá to, že budoucnost je růžová.