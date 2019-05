ANKETA: Už jste si nainstalovali Epic Store? A koupili jste si tam něco?

Petr Zelený - Ještě jsem Epic Store neinstaloval a v dohledné době se ani nechystám. Není to kvůli tomu, že bych nějak nekriticky uctíval Steam, důvod je zcela prozaický - her mám tolik, že už je stejně nestíhám hrát. Možná změním názor, až vyjde Phoenix Point. Zatím mě však hysterie kolem Epic Storu naprosto míjí. I když je další herní klient menší nepříjemnost, absolutně nechápu ten neustávající jekot.

Phoenix Point

Honza Srp - Po pravdě řečeno, na velké množství herních klientů jsem si stěžoval před dvěma roky, kdy jsem si kupoval nový počítač, od té doby jsem si na ně už tak nějak zvykl. Klienta Epicu mám od chvíle, kdy se Fortnite stal tak populární, že jsem ho jako herní redaktor nemohl dál ignorovat. Kromě her zdarma mám však na Epicu jen Metro: Exodus, do budoucna plánuji Afterparty, protože půjde také o exkluzivitu.

Epicu však fandím, už jen proto, že je konečně zase o čem psát. Steam dlouhodobě jede jen setrvačností a upřímně nechápu, proč ho tolik lidí stále brání. Ano, jeho klient má sice více funkcí, ale osobně prakticky žádnou z nich nepoužívám. K čemu jsou uživatelské recenze, když jsou zasviněné review bombingem? K čemu potřebuji dělání screenshotů, když mi tak jako tak v počítači běží GeForce Experience? K čemu achievementy, když jejich získávání oproti konzolovým hrám působí vyloženě trapně? Pro mě je především důležité, že více peněz jde přímo autorům hry, místo aby je Valve utopilo v „revolučním“ projektu virtuální helmy.

Konkurence je dobrá věc a Steam v probíhající bitvě působí jako starý tlustý dinosaurus, kterého mladý a dynamický Epic tímto tempem rychle ukouše. Doufám však, že Valve boj nevzdá a ještě s něčím pořádným přijde. A tím něčím myslím Half-Life 3.

Metro Exodus

Ondřej Zach - Klienta nainstalovaného mám, dřív nebo později si tam pravděpodobně i něco koupím (nevím, jestli budu chtít rok čekat na vypršení exkluzivity třeba u Phoenix Pointu), ale prozatím si jen přidávám hry zdarma.

Jan Kouba - Tak si to spočítejme: Steam, Uplay, GOG Galaxy, Origin, Oculus Rift Store a možná ještě něco, co jsem úspěšně zapomněl. Když jsem něco chtěl, tak jsem si novou platformu prostě nainstaloval. Že k tomu přidám další? S tím se smířím celkem snadno. O tom totiž herní trh je, o konkurenčním boji, exkluzivitách a přetahování hráčů, bez toho by vývoj ustrnul.

Epic Store to dělá chytře, ačkoliv některé jeho chování je podle mého názoru za hranicí slušnosti a trocha fair play by neuškodila. Až se objeví něco, bez čeho nebudu moci být, tak s koupí váhat nebudu, ale samozřejmě je pro mě při nákupech pohodlnější Steam, který má řadu vedlejších funkcí a obrovskou knihovnu titulů.

Fortnite

Martin Zavřel - Epic Launcher mám nainstalovaný už dlouho kvůli Fortnite, takže jsem měl čas si na něj zvyknout ještě před „kauzou“ s Epic Store. Jakmile Launcheru začaly přibývat ostatní hry, byla to pro mě vlastně jen přidaná hodnota. Obzvláště díky tomu, že tam od té doby každé dva týdny dostanu (zatím skoro vždy skvělou) hru zdarma.

Souhlasím s tím, že některé kroky Epicu jsou poněkud agresivní. Obecně však zastávám názor, že konkurence je zdravá a prospěšná. Samozřejmě mi tam zatím chybí nějaké ty funkce. Ale protihodnota v podobě dobrých her zdarma a tlaku na Steam, aby přestal ukrajovat vývojářům tak velký podíl z obratu, mi přijde dobrá. Plus tak trochu očekávám, že dříve nebo později někdo přijde se službou, která dokáže zkrotit všechny jednotlivé launchery pod jedno rozhraní (a hrozně na tom zbohatne).

Herní klienti pro PC.

Ondřej Martinů - Epic Store samozřejmě mám nainstalovaný, ale hlavně kvůli hrám zdarma. Hru jsem si z obchodu zatím nepořídil žádnou. Pokud však například v rámci letních slev vymyslí Epic ještě zajímavější ceny než Steam, tak si klidně něco pořídím. Ceny jsou pro mě to hlavní a je mi vlastně celkem jedno, kdo je distributor. Na druhou stranu by mě přeci jen trochu mrzelo, že si budu svou knihovnu her štěpit mezi další klienty, ale taková je už doba.

Obecně mám dojem, že pokud Epic zatlačí na slevy ve stejně agresivním stylu, jako se dosud zaměřoval na exkluzivní tituly, stane se mnohem lákavějším. Steam v tomto ohledu zatím vede, ale kdyby přišel i o atraktivitu v podobě pravidelných výprodejů, měl by se začít bát. A podle mne by Epicu stačilo, aby slevu navýšil byť jen o jedno euro. Kdyby ve slevě jedna hra stála na Steamu deset a na Epicu devět eur, šel bych pro ni na Epic.



Jan Lysý - Nemám. Jelikož aktuálně hraji především na konzolích, tak jsem neměl důvod. A i kdyby mým primárním herním strojem bylo PC, tak bych to hodně zvažoval. Snad ani ne přímo kvůli Epicu, ale faktu, že teď chce mít snad každé filmové a herní studio vlastní službu a to je trochu otravné. Jsem asi rozmazlený a pohodlný, ale mít X klientů mě lidově řečeno prudí.