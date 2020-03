Nový Half-Life je tu co nevidět. Jste na něj připraveni?

Už 23. března, tedy za deset dní, se po víc jak dvanácti letech dočkáme pokračování série Half-Life. Nový díl s titulem Alyx slouží jako prequel k dění ve dvojce a namísto Gordona Freemana se tak ujmeme role Alyx Vance. Hra bude dostupná pouze pro ty, kteří vlastní brýle pro virtuální realitu (VR), na klasické obrazovce či televizi hratelný nebude (více v článku Sobecké palačinky versus virtuální realita. Half-Life rozdělil PC hráče).

Vzhledem k tomu, že jde o exkluzivní titul pro virtuální realitu, je třeba zmínit, co všechno to obnáší. Pokud nejste na hraní ještě připraveni, poradíme, co je potřeba si sehnat.

Historicky najdeme spoustu her, kvůli kterým hráči neváhali vylepšit svoje herní stroje, aby titul dobře vypadal a plynule se hrál. Tipujeme, že Half-Life: Alyx bude jedním z nich.

„Přípravku“ na nový Half-Life rozdělíme na tři části. Základem je adekvátní hardware, bez něhož byste Alyx i se sebelepšími brýlemi nespustili. Pokud máte výkonný stroj, ovšem chybí vám nějaká souprava pro VR, přiblížíme vám možnosti, které v současnosti máte. No a na závěr se také připomenout některá specifika hraní her ve virtuální realitě, na která byste měli být dopředu připraveni.

Slušná sestava je základ

V první řadě je třeba se řídit tím, co za minimální nároky považují autoři nového Half-Lifu. Jak se lze dočíst v profilu hry na Steamu, jsou následující:

OS: Windows 10



Windows 10 Procesor: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600



Core i5-7500 / Ryzen 5 1600 Paměť: 12 GB RAM



12 GB RAM Grafická karta: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Je obvyklé uvádět i doporučené požadavky, ty však v tomto případě chybí. Samozřejmě by se dalo namítnout, že nejlepší postavení budou mít hráči, kteří mají co možná nejvýkonnější sestavy za desítky tisíc korun, ovšem abyste si v klidu nový Half-Life zahráli, stačí se držet komponentů s rozumným poměrem ceny a výkonu.

Nejste si jistí? Otestujte si připravenost vaší sestavy přímo na Steamu Program, který otestuje výkon vaší sestavy a odpoví, zda je váš počítač připraven na hraní VR titulů, najdete zde.



Pokud vaše grafická karta leží pod hranicí minimálních požadavků, jako rozumný upgrade, který by vám měl stačit i na drtivou většinou současných her, považujeme třeba model GTX 1660 Ti. Ten seženete za zhruba sedm až osm tisíc korun. Pokud se nebojíte si trochu připlatit, pak doporučujeme modely RTX 2070 Super či RX 5700 XT, se kterými budete na virtuální realitu připraveni určitě ještě dlouhou dobu po vydání nového Half-Lifu. Model od Nvidie koupíte v rozpětí mezi 13 a 14 tisíci korunami, řešení od AMD je nepatrně levnější.

Ať už se rozhodnete vylepšit váš současný stroj, nebo postavit zcela nový, při koupi grafické karty pamatujte na to, že k ní je třeba mít také odpovídající zdroj, který bude schopný napájet nejenom ji, ale i zbytek sestavy. Každá grafická karta by měla mít ve specifikacích napsáno, jaký minimální výkon by měl mít váš zdroj.

K VR také potřebujete několik specifických portů. Například Vive Pro nebo Oculus Rift S se zapojuje do PC prostřednictvím DisplayPortu (na grafické kartě) a rychlejšího USB 3.0 (na základní desce). Bez nich se neobejdete.



Virtuální realita je zpravidla zátěží hlavně na grafickou kartu, takže si vystačíte v podstatě s jakýmkoliv procesorem lepším než jsou ty uvedené v minimálních nárocích, ovšem pokud hledáte nějaký konkrétní tip, jeden z nejlepších poměrů ceny a výkonu představuje Ryzen 5 3600, který koupíte za méně než pět tisíc korun.

Virtuální realita v Česku není levnou záležitostí

Výběru vhodných brýlí pro virtuální realitu jsme se již věnovali loni v létě (viz článek S čím se ponořit do virtuální reality a za kolik? Čtěte podrobného průvodce) a situace se od té doby trochu změnila, byť nemůžeme říci, že k lepšímu. Levné soupravy na českém trhu na rozdíl od USA neexistují a je třeba vždy počítat s investicí nad deset tisíc korun.

Nejlevnějším řešením jsou bazarovky, kupříkladu úplně původní HTC Vive se z druhé ruky prodává za zhruba deset tisíc korun, musíte však počítat s tím, že oproti moderním brýlím má znatelně nižší rozlišení vnitřních obrazovek. Na plnohodnotné hraní Half-Lifu každopádně postačí, ruku v ruce s nižším rozlišením pak jdou i menší nároky na hardware.



Pokud se podíváme na nové modely, je stále nejvýhodnějším řešením Oculus Rift S, který je zároveň považován za asi nejlepší poměr ceny a výkonu, pokud vám jde jen o to se do světa virtuální reality dostat. Stojí okolo 13 tisíc korun, aktuálně je bohužel všude vyprodaný. Za nízký počet dostupných kusů může snížení produkce v Číně. Zda jej prodejci stihnou do 23. března naskladnit, bohužel netušíme.

HTC Vive Oculus Rift S

Úplně stejně je na tom i model Oculus Quest, který již podporuje možnost brýle propojit s počítačem (dříve uměl fungovat pouze samostatně). Jeho cena je prakticky stejná jako v případě modelu Rift S, ovšem najít jej skladem v českých obchodech je prakticky nemožné.



Podobně je na tom „doporučená“ souprava Valve Index, kterou sice lze v evropské distribuci objednat přímo ze Steamu, odeslání objednávek však bude nejdříve za 8 až 10 týdnů, tedy dávno po vydání nového Half-Lifu. I kdybyste tak měli připravených zhruba 28 tisíc korun, které Valve požaduje za prémiovou sestavu brýlí, dvou ovladačů a dvou majáků kompatibilních s platformou SteamVR, zahrajete si na vlastním Indexu nový Half-Life nejdřív v květnu.

Zbývá vám tak v podstatě jediná možnost, kterou jsou modely od HTC. Ty jsou tradičně dražší než od Oculusu, ovšem v současnosti mají jednu nespornou výhodu, u obchodníků je jich stále dostatek. HTC má navíc postavení prémiového výrobce a jeho brýle tak patří k těm velice dobře vybaveným. Ať už je řeč o dva roky starém Vive Pro nebo nejnovějším modelu Cosmos Elite, jde o modely, které využívají i profesionálové pro vývoj programů a her.

HTC VIVE Cosmos Elite HTC Vive Pro

V současnosti máte z produkce HTC celkem tři možnosti:

HTC Vive Pro - nejstarší, ovšem stále prémiový a velmi dobře vybavený model. Celá sada s ovladači a majáky vyjde na 35 tisíc korun. V prodeji je teď také i zlevněná vylepšená varianta Pro Eye, která ještě přidává sledování pohybu očí. Stojí prakticky stejně.

- nejstarší, ovšem stále prémiový a velmi dobře vybavený model. Celá sada s ovladači a majáky vyjde na 35 tisíc korun. V prodeji je teď také i zlevněná vylepšená varianta Pro Eye, která ještě přidává sledování pohybu očí. Stojí prakticky stejně. HTC Vive Cosmos - model se snímáním pohybu integrovaným v brýlích. HTC jej představilo loni a muselo jeho schopnosti zbytek roku ladit (potýkal se se špatnou schopností sledovat ovladače), nicméně nyní už by podle dostupných informací mělo být vše v pořádku. Je to v současnosti nejlevnější model HTC, prodává se za 19 tisíc korun.

- model se snímáním pohybu integrovaným v brýlích. HTC jej představilo loni a muselo jeho schopnosti zbytek roku ladit (potýkal se se špatnou schopností sledovat ovladače), nicméně nyní už by podle dostupných informací mělo být vše v pořádku. Je to v současnosti nejlevnější model HTC, prodává se za 19 tisíc korun. HTC Vive Cosmos Elite - pomyslná kombinace dvou výše zmíněných modelů. Jde v podstatě o model Cosmos s obměněným modulem pro sledování pohybu, který spolupracuje s externími senzory. Dostáváte tak nejnovější model, ovšem spolupracující s přesnější variantou snímání pohybu. Sada s dvěma ovladači a majáky by měla na trh dorazit už příští týden za cenu 25 590 korun.

Abychom to shrnuli, pokud chcete před premiérou nového Half-Lifu ještě rychle běžet do obchodu pro VR brýle, nezbude vám nic jiného, než si vybrat jeden ze tří dostupných modelů HTC, nebo mít štěstí na nějaký bazarový kousek.



Připravte se na zamotanou hlavu

Následující řádky adresujeme hlavně lidem, kteří s virtuální realitou nemají prakticky žádné zkušenosti a nový Half-Life je to, co je k tomuto typu hraní nalákalo. Pokud jste někdy hráli nějakou významnější VR hru, ve které se pohybujete, neustále otáčíte dokola a interagujete s předměty, budete nejspíše všechny zmíněné problémy znát.

V první řadě je nutné zmínit, že VR hraní má celkem daleko k tomu, co bychom nazvali „lenošivým hraním her“. Pokud jsou pro vás hry únikem od starostí a k tomu nejlepšímu požitku se potřebujete rozvalit na gauči a hlavně si odpočinout, tak k tomu má virtuální realita poměrně daleko. Když jste vtaženi do akce, kterou Half-Life: Alyx nepochybně je, budete natahovat a zvedat ruce, neustále hýbat tělem, krčit se, uskakovat a být zkrátka tak nějak celkově napnutí.

Ne pokaždé to znamená, že půjdete po hodinové „pařbě“ hned do sprchy, ale zkrátka je třeba mít na takovou činnost náladu a připravit se, že bude hraní zahrnovat i pořádnou dávku adrenalinu. Představte si situaci, kdy se snažíte přebít virtuální zbraň, zatímco se k vám blíží virtuální zombie, najednou vám upadne zásobník, srdce se rozbuší. Co teď? Občas je velmi snadné zapomenout, že jste stále ve svém obývacím pokoji a jen zíráte do dvou malých obrazovek před vašima očima.

K tomu se váže celá řada dalších překážek. Opravdu není moudré se nechat hrou strhnout natolik, že zapomenete na skutečný svět okolo. Virtuální realita má totiž mnoho limitů, na které je třeba za každých okolností pamatovat. Zde jsou ty nejdůležitější:

Kabely - pokud nemáte model HTC se samostatně dokoupeným bezdrátovým přijímačem signálu, musíte se připravit na to, že každá souprava je propojená s PC kabelem. Ten vede z brýlí po vašich zádech na zem a do počítače. I ve virtuálním světě vnímejte, kde je, snažte se jej co nejčastěji posouvat tak, aby vám nebránil v cestě a zkrátka se snažte o něj nezakopnout.

- pokud nemáte model HTC se samostatně dokoupeným bezdrátovým přijímačem signálu, musíte se připravit na to, že každá souprava je propojená s PC kabelem. Ten vede z brýlí po vašich zádech na zem a do počítače. I ve virtuálním světě vnímejte, kde je, snažte se jej co nejčastěji posouvat tak, aby vám nebránil v cestě a zkrátka se snažte o něj nezakopnout. Virtuální předměty - zásadní „hrozbu“ podle nás představují virtuální zdi a překážky, o které se ve víru akce občas má člověk sklony opírat. Při přestřelce se tak například krčíte za nízkou barikádou kamení, jenže pak se najednou při vstávání pokusíte o virtuální kámen opřít a najednou padáte přímo na obličej.



- zásadní „hrozbu“ podle nás představují virtuální zdi a překážky, o které se ve víru akce občas má člověk sklony opírat. Při přestřelce se tak například krčíte za nízkou barikádou kamení, jenže pak se najednou při vstávání pokusíte o virtuální kámen opřít a najednou padáte přímo na obličej. Skutečné předměty - stejně jako je třeba myslet na to, že virtuální kámen není skutečný, počítejte i s tím, že židle, skříň, stůl či jakýkoliv jiný kus nábytku umístěný těsně mimo váš vyhrazený prostor pro hraní skutečný je. Občas se totiž stane, že třeba stojíte na kraji tohoto virtuálního prostoru a potřebujete máchnout rukou, jenže tam už stojí něco, od čeho se vás virtuální bariéra snaží oddělit. Následují modřiny, rozbité ovladače a další nepříjemnosti.

- stejně jako je třeba myslet na to, že virtuální kámen není skutečný, počítejte i s tím, že židle, skříň, stůl či jakýkoliv jiný kus nábytku umístěný těsně mimo váš vyhrazený prostor pro hraní skutečný je. Občas se totiž stane, že třeba stojíte na kraji tohoto virtuálního prostoru a potřebujete máchnout rukou, jenže tam už stojí něco, od čeho se vás virtuální bariéra snaží oddělit. Následují modřiny, rozbité ovladače a další nepříjemnosti. Zamotaná hlava - některým lidem zkrátka nedělá dobře pocit, kdy se postava, kterou ve virtuálním světě ovládáte, hýbe, zatímco vy stojíte na místě. Jde o typickou „motion sickness“ neboli kinetózu. V takovém případě pomáhá nastavit si ovládání hry na teleportaci z místa na místo namísto plynulého pohybu pomocí joysticku. Kinetóza ve VR se dá překonat postupným zvykáním si, ovšem je třeba začít velmi zlehka a jakmile na sobě začnete pozorovat příznaky nevolnosti a motání hlavy, okamžitě přestat.

Half-Life: Alyx začneme v redakci testovat hned v den vydání, těšit se tak můžete brzy i na podrobnou recenzi.