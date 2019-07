Zalíbily se vám hry ve virtuální realitě? Poradíme, s čím si je zahrát

Pořídit si domů virtuální realitu (dále VR) nemusí být záležitost pouze pro bohaté, nicméně trh je poměrně roztříštěný a vybrat si není snadné. Obzvlášť, když na takovou věc nemáte rozpočet v řádu desetitisíců. Zároveň je nutné mít na paměti: co je možné s jedněmi brýlemi, s druhými být nemusí.



Soupravy pro virtuální realitu se dají roztřídit do několika kategorií. V první řadě jsou to ty nejběžnější, které musí být propojené se stolním počítačem či notebookem. Počítejte s tím, že VR hry mohou být náročnější na výpočetní výkon než ty klasické, a to zejména z důvodu vyššího rozlišení displejů v brýlích. V ideálním případě byste měli vlastnit herní sestavu či notebook, který je schopný vykreslit běžné tituly v rozlišení 1440p.

Zcela opačným segmentem jsou pak VR brýle, které pro svou funkčnost nevyžadují vůbec nic dalšího: veškerý hardware mají zabudovaný. Představují tak prakticky nejnižší investici, pokud si v ostatních kategoriích připočítáme cenu i zařízení nutných ke spolupráci s VR soupravou. Modelů fungujících samostatně je však naprosté minimum, jak si dále ukážeme v podrobném výčtu těchto zařízení.

Třetí a poslední kategorií jsou ty, které k funkci vyžadují buď specifickou herní konzoli či smartphone. Tyto modely zpravidla nejsou natolik univerzální jako „počítačové“ VR soupravy a představují mnohdy spíše úvod do světa virtuální reality. Náročnost finanční investice je hodně proměnlivá, právě ve spojení se smartphony může představovat poměrně zanedbatelnou investici.

V našem výčtu z celkem pochopitelných důvodů vynecháme profesionální VR soupravy, jako například XTAL v ceně pěti tisíc eur (asi 127 tisíc korun) a tedy naprosto nevhodné pro běžné spotřebitele. Nebo AR brýle typu Hololens od Microsoftu, které už jsou nástrojem trochu jiné kategorie.

Pojďme si výše zmíněné kategorie představit podrobně.



Chci hrát ve VR a nezatěžovat se další investicí

Tato kategorie je na současném trhu velice jednostranná a vlastně vcelku opomíjená. VR soupravy, které fungují samy o sobě bez propojení s dalším zařízením a bez nutnosti nastavovat externí senzory v tuto chvíli vyrábí pouze Oculus, firma patřící pod Facebook. Na českém trhu se navíc můžete setkat pouze s jedním zástupcem, a to modelem Oculus Go. Firma už má i nástupce v podobě modelu Oculus Quest, ten se na náš trh teprve chystá.

Oculus Go je typ zařízení, které má veškerý hardware zabudovaný přímo v brýlích a není tak třeba jej propojovat s jakýmkoliv dalším zařízením. Využívá podobného hardwaru, který najdete ve smartphonech, čemuž odpovídají i jeho možnosti. Rozlišení displeje je nicméně slušné: 2 560 × 1 440 pixelů. Můžete si jej pořídit ve variantě s 32 nebo 64GB úložištěm pro data. Aplikace a hry stahujete přímo a pouze z obchodu Oculusu.

Oculus Quest Oculus Go

Omezením tohoto typu VR soupravy je zejména jeden přibalený ovladač. To znamená, že jsou pro tento typ brýlí určeny hry s interakcí pouze jedné ruky (resp. jednoho ovladače promítaného do virtuálního prostředí), případně klasických ovládacích kláves nacházejících se na ovladači.

Oculus Go je tak kvůli možnosti instalovat hry a aplikace pouze z jednoho zdroje v kombinaci s mobilním hardwarem a podporou jednoho ovladače spíše záležitostí pro nováčky, kteří chtějí virtuální realitu opravdu jen vyzkoušet ve své nejzákladnější podobě. Tomu odpovídá nízká cena 6 990 korun za 32GB model.



Oculus Quest se sice už prodává v zahraničí, v Česku byste jej zatím sháněli marně. Je však výrazně schopnějším nástupcem modelu Go. V balení se nově nachází dva ovladače a brýle mají modernější hardware, čímž se vám zároveň otevírá cesta i k propracovanějším herním titulům.

Oculus Quest má i vyšší rozlišení obrazovky, 2 880 x 1 600 pixelů. Dostupný bude ve variantě s 64 nebo 128 GB prostoru. Je nepochybně zajímavější variantou, která už poslouží jako brána do světa „skutečného VR hraní“, tedy za předpokladu, že bude Oculus do svého obchodu přidávat i žádané hry, což se mu zatím celkem daří. Předpokládaná cena je však výrazně vyšší, prodávat se bude od 13 990 korun.

Ve stejném duchu má samostatně fungujícího konkurenta i HTC v podobě modelu Focus a Focus Plus, ty však na našem trhu zatím vůbec nefigurují, neznáme cenu a nevíme, zda se to v budoucnu změní.

Shrnutí: Co koupit v této kategorii? Vzhledem k pouze jedinému modelu na trhu je situace jasná. Pokud chcete koupit teď hned VR brýle bez nutnosti další investice, půjde to leda s modelem Oculus Go. Naše rada zní: vydržte, až dorazí na český trh a pořiďte si Oculus Quest, pokud vám tedy jeho cena nepřijde příliš vysoká. Je to totiž výrazně všestrannější a modernější model.



Chci hrát ve VR a mám k tomu výkonný počítač

Tato kategorie je nejobsáhlejší. Český trh zatím není VR soupravám moc nakloněný, prodává se tak zde pouze zlomek toho, co je ve světě k dispozici. Výhodou těchto modelů je ovšem fakt, že některé mají vzájemně vyměnitelné ovladače či senzory, takže pokud něco vlastníte z dřívějška, není v budoucnu třeba obměňovat celou sadu, ale třeba jen samotné brýle. Pro některé VR sady z této skupiny produktů je tak nutné vyrazit do zahraničí.

Na hraní náročnějších VR titulů skrze počítač je nutné počítat, že ani relativně výkonné sestavy (zejména se staršími komponenty) nemusí stačit na spoustu titulů vyžadujících zobrazení ve vysokém rozlišení. Doporučujeme si proto před koupí samotné VR soupravy pročíst minimální hardwarové nároky titulů, které vás zaujaly, a zjistit si, zda je váš počítač skutečně dostačující, nebo zda je čas koupit nové železo.

Samostatné, nebo zabudované senzory? Zatímco modely od Valve a HTC využívají externích senzorů určených pro sledování pohybu ovladačů i vás samotných po vytyčené herní ploše, řešení od Oculusu integruje tyto senzory přímo do brýlí (tzv. inside-out tracking). Výhodou samostatných základních stanic je fakt, že jsou přesnější a vidí na vás ze všech směrů, takže sledují pohyb ovladačů i v případě, že si je třeba schováte za zády. Za základní stanice se však většinou připlácí, a to v řádu tisíců korun. Integrované senzory oproti tomu ovladač schovaný za zády nebo v jakémkoliv jiném "slepém úhlu" zkrátka ztratí, ovšem takové řešení je logicky levnější i méně náročné na vytyčení herní plochy (nemusíte rozmisťovat krabičky po pokoji).



I těm méně znalým se asi společně s pojmem virtuální realita vybaví dvojice modelů HTC Vive a Oculus Rift. Oba už jsou v podstatě výprodejovými kusy, neboť na trh je výrobci uvedli už v roce 2016 a jako takové se dají chápat jako zařízení minulé generace. Svými možnostmi a zejména kvalitou obrazu jsou výrazně níže než modely na současném trhu. V principu bychom nedoporučovali kupovat tři roky staré výprodejové kusy, s výjimkou situace, kdy byste je našli z druhé ruky za velmi malý zlomek původní ceny. HTC Vive stále najdete v prodeji za cenu okolo 16 tisíc korun, Oculus Rift se doprodává za podobnou cenu už jen u pár posledních prodejců.

Současný top model od HTC je Vive Pro, který zároveň představuje i špičku současného VR hardwaru pro běžné spotřebitele. Ti si ovšem musí pořádně připlatit. Sada s veškerým potřebným příslušenstvím (dva ovladače, dvě základní stanice se senzory) vás vyjde na 36 tisíc korun, v případě sady se staršími ovladači a stanicemi od původního Vive je cena 25 tisíc korun. Za to však dostanete nejmodernější obrazovku a velice přesné měření pohybu ovladačů.

Rozlišení obrazovek modelu Vive Pro je 2 880 x 1 600 pixelů (obnovovací frekvence 90 Hz, úhel záběru 110 stupňů) a dočkáte se i integrovaných sluchátek s podporou 3D zvuku. Přikoupit si také můžete i modul, který vám dovolí používat HTC Vive Pro bezdrátově, ovšem stojí dalších devět tisíc korun.

Zařízení od HTC mají možnost nakupovat hry a aplikace v domácím obchodu Viveport, který navíc funguje i s modelem předplatného, kdy vám za měsíční poplatek zpřístupní k užívání knihovnu stovek titulů. Do obchodu mají rovněž přístup i majitelé zařízení od Oculusu a Valve, s Vive Pro můžete hrát tituly i odjinud.



Vive Pro má ještě luxusnější verzi Vive Pro Eye, která navíc skýtá možnost sledování pohybu očí. Díky tomu se ještě lépe ovládá, když brýle ví, kam se zrovna díváte a podle toho také detailněji vykreslují textury ve hrách. Vive Pro Eye je už však skutečně luxusním zbožím, které stojí 43 tisíc korun. Tento model bychom doporučili skutečně jen těm, kteří nemají hluboko do kapsy a zároveň si chtějí pořídit něco, co bude (snad) aktuální ještě za několik let.

HTC Vive Pro Eye HTC Vive Cosmos

HTC zároveň připravuje ještě novější model Vive Cosmos. Ten zatím není v prodeji a ani nemá stanovené datum vydání, ovšem HTC už pomalu odkrývá specifikace. Těšit se můžeme na displej s rozlišením 2 880 x 1 700 pixelů, lepší ergonomii a zabudované senzory namísto samostatných stanic.

Zásadním konkurentem HTC je nový Oculus Rift S, který je výrazně levnější, stojí 13 999 korun. Má displej s rozlišením 2 560 x 1 440 pixelů, obnovovací frekvenci 80 Hz a integrovaná sluchátka. Ovladače sleduje pět senzorů integrovaných v brýlích. Aplikace pro tyto VR brýle můžete nakupovat a hrát jak v domácím aplikačním obchodě, tak i ve Viveportu nebo klasicky na Steamu. Ten má díky platformě Steam VR poměrně širokou nabídku titulů.



Když už je řeč o Steamu, do Česka zasílá dále svůj nový Index i Valve (evropské sklady má v Nizozemsku, takže cena zahrnuje daň a clo). Mnozí jej označují jako „ultimátní VR brýle“ pro běžné spotřebitele, mají totiž vysoké rozlišení (2 880 x 1 600 pixelů), nejvyšší obnovovací frekvenci (až 144 Hz) a nejvyšší úhel záběru (130 stupňů). K brýlím patří také speciální ovladače, které umí sledovat pohyb prstů a sílu stisku. Senzory jsou samostatné, stejně jako u HTC Vive Pro. Valve Index má spíše vyšší cenu, celá sada vyjde na 1 079 eur, tedy 27,5 tisíce korun. Výrobce nestíhá vyrábět nové kusy. Pokud jej objednáte teď, dorazí nejdříve v září.



Bohužel, tímto výčet relativně snadno dostupných modelů končí a začíná boj, ve kterém máte na výběr zboží od menších šedých distributorů, nebo pro něj rovnou jezdit do zahraničí. Mnohdy je tam seženete i výrazně levněji, ovšem za cenu složitějšího procesu případné reklamace.

Naší pozornost upoutal model Acer OJO 500, který se ještě nedávno dal pořídit v několika českých e-shopech za cenu 12 999 korun, teď je situace o poznání horší a vypátrat jej někde skladem se nám příliš nedaří. Acer tento model nezmiňuje na webu pro sousední Německo. Je to přitom škoda, za tuto cenu má displej s rozlišením 2 880 x 1 440 pixelů a obnovovací frekvenci 90 Hz. Specialitkou je také odnímatelný přední modul brýlí.

Oculus Rift S Acer OJO 500

Naprosto stejná situace nastává i v případě modelů HP Reverb, Dell Visor, Lenovo Explorer a Asus Mixed Reality Headset. Český trh zkrátka není těmto modelům příliš nakloněn a s jejich dostupností se zatím nedá počítat. Všechny modely se u několika neoficiální distributorů se svou cenou pohybují mezi 10 a 15 tisíci. V zahraničí se na ně dá ovšem narazit většinou za cenu pod 400 americkými dolary (asi devět tisíc korun), takže toto jsou naopak zajímaví kandidáti na nákup v zahraničí.

Třeba Lenovo Explorer pořídíte (v době psaní tohoto textu) na britském Amazonu za v přepočtu 6 600 korun, model od Dellu pak za 9 300 korun. Pokud vám nakupování v zahraničí není cizí, jsou to ty nejlevnější volby, jak si vyzkoušet „plnohodnotné“ VR: mají obrazovky s podobně vysokým rozlišením jako modely od HTC či Oculusu, integrované senzory a prodávají se s dvojicí ovladačů.

Zmíníme také model Samsung Odyssey+, který je v kategorii levných VR brýlí označován jako jeden z nejzajímavějších. Ten ovšem na evropském trhu zcela chybí, v zahraničí (americký Amazon) se pak dá koupit za v přepočtu asi osm tisíc korun. Pyšní se integrovanými sluchátky AKG, vysokým rozlišením displeje (2 880 x 1 600 pixelů) a úhlem záběru 110 stupňů.

Samsung Odyssey+ Pimax 5K

Stejně tak hlavně v USA se dá pořídit zajímavý Pimax 5K Plus, který má zcela unikátní úhel záběru 200 stupňů. Samostatné brýle se prodávají za 700 amerických dolarů, tedy necelých 16 tisíc korun. A je třeba mít vlastní základní stanice a ovladače (například od modelu Vive).

Shrnutí: Co si koupit v této kategorii? Situace zde je výrazně složitější. Optimální poměr ceny, výkonu společně s přítomností české záruky pro nás představuje Oculus Rift S, ovšem pokud pro vás cena není důležitá, pak je lepší volbou HTC Vive Pro, které má prakticky maximální možné specifikace. Nad Valve Indexem váháme, neboť si na něj jednak budete muset několik měsíců počkat, ale momentálně se objevuje také celá řada stížností na poruchy ovladačů. Pokud často cestujete do zahraničí a chcete skutečně hraní ve VR jen zkusit bez zásadnější investice do samotných brýlí, pak budou dobrou volbou modely od Samsungu, Aceru, Asusu, Dellu i Lenova.



Chci si zahrát VR se smartphonem či herní konzolí

Na poli herních konzolí je situace vcelku přehledná, vlastní řešení má pouze Sony a Nintendo. Sony má na první pohled vcelku běžně vypadající VR brýle s názvem PlayStation VR, které mohou fungovat jak se speciálními ovladači Move, tak i samostatně pouze s klasickým gamepadem ke konzoli. Přítomný je také jeden externí senzor.

PlayStation VR podporuje pouze hry z domácího systému, takže má vlastní knihovnu her, ze které čerpá. Tituly pro PC zde tak nemusí být automaticky dostupné. Obrazovka těchto brýlí má nižší rozlišení: 1 920 x 1 080 pixelů, ovšem vyšší obnovovací frekvenci (až 120 Hz). Samostatné brýle se prodávají od šesti tisíc korun a je třeba k nim vlastnit konzoli PlayStation 4.

Nintendo nabízí variantu zejména pro děti a začátečníky v podobě Labo VR Kitu. Prodávají se dvě sady: startovní za tisíc korun, která obsahuje cartridge se softwarem a příslušenstvím k sestavení brýlí a blasteru. Kompletní sada vyjde na 1 900 korun. Připočíst je také třeba cenu samotného Nintendo Switch, se kterým brýle spolupracují, respektive Switch slouží jako obrazovka v brýlích, podobně jako u smartphonů (viz níže). Labo VR si musíte také přidržovat u hlavy, proto není vhodné pro dlouhé hraní. Slouží tak spíše pro seznámení a na vyzkoušení virtuální reality (více v naší recenzi Virtuální realita od Nintenda je v prodeji, boduje přístupností a hravostí).

Nakonec zbývají mobilní varianty, které se mohou jevit jako vůbec nejdostupnější, ovšem zároveň také s největšími omezeními. Smartphone má dnes v kapse skoro každý, a pokud disponuje senzory jako gyroskop a akcelerometr, stačí si pořídit za pár stovek „nástavec“: brýle, do kterých se mobil vloží a funguje tak vlastně jako samostatné řešení z první námi zmiňované kategorie. Hledejte modely značek Retrak, ColorCross či Xiaomi.

Hry a aplikace pro toto smartphonové řešení pořizujete klasicky z aplikačního obchodu Google Play či například z aplikace Cardboard nebo jiných aplikačních tržišť. Prémiové samsungy mají navíc přístup i do aplikačního obchodu Oculus.



Pořídit se také dá třeba kartonová „skládačka“ od Googlu s názvem Cardboard, která je levná, ale zároveň je třeba si takové brýle neustále přidržovat u očí. Je to ideální volba pro začátečníky, jiným bychom ovšem Cardboard pořídili spíše jako stylovou dekoraci. Google má i vlastní lepší nástavec na mobil Daydream se samostatným ovladačem v balení, který se ovšem v Česku dá sehnat jen přes neoficiální distributory za asi dva tisíce korun.

Výše zmíněné prémiové samsungy stojí trochu stranou, neboť si na nich můžete zahrát i některé hry z nabídky Oculusu. Omezeni jste ovšem podporou pouze jednoho ovladače, samostatného gamepadu či touchpadu u Gear VR, které se prodávají samostatně za čtyři tisíce korun.

Zároveň je trochu kuriozitou, že ve spojení s displejem nejmodernějších smartphonů řady Galaxy S se Gear VR pyšní velmi jemným rozlišením 3 040 x 1 440 pixelů (v případě použití Galaxy S10/S10+), tedy prakticky na úrovni nejmodernějších PC VR souprav. Je samozřejmě nutné počítat s tím, že tyto telefony nejsou levné, třeba model Galaxy S10+ vyjde na 26 tisíc korun. Do brýlí však pasují i starší modely, a to od série Galaxy S6 a výše (více v tehdejší recenzi Test Samsung Gear VR: virtuální realita se nám líbí, her je zatím málo).

Shrnutí: Co si koupit v této kategorii? Pokud máte alespoň trochu výkonný telefon se slušnou obrazovkou (rozlišení Full HD a vyšší), bude pro vás asi nejjednodušším řešením koupit si nějaké jednoduché brýle za pár stovek a telefon do nich vložit. O hraní jako takovém se však nedá moc hovořit, neboť si musíte vystačit pouze s rozhlížením se kolem dokola, byť i takové hříčky, které toho využívají, se najdou. Lepší je to s propojeným gamepadem, to je však další investice v řádu stovek korun. Pokud vlastníte prémiový samsung, je Gear VR vlastně levnějším Oculusem Go. Vlastníci PlayStationu 4 by se měli mít na pozoru, že už příští rok přijde nová generace jak konzole, tak možná i VR brýlí, ovšem jinak je to vlastně soběstačný ekosystém, který ukrývá mnoho zajímavých titulů. Řešení o Nintenda pak doporučujeme zejména jako povedenou hračku pro děti.



Na to, co všechno lze s pomocí všech VR brýlí hrát, se zaměříme příště, těšit se můžete i na samostatné recenze brýlí dostupných na českém trhu.