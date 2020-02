Nový Half-Life má oficiální datum vydání

Společnost Valve není zrovna proslavená dochvilností a pro její věčné odklady se dokonce vžil specifický termín „Valve time“. Vypadá to však, že se slavní vývojáři z předchozích let poučili a jejich netrpělivě očekávaný Half-Life: Alyx vyjde na čas. A nebude to ani dlouho trvat.



Dosud bylo vydání naplánováno poněkud vágně na březen 2020, nyní už si můžete s klidným srdcem vyplnit dovolenku. A to na 23. března, což vychází na pondělí. A nejspíše i několik dní poté, protože Valve slibují, že nepůjde jen o klasickou hříčku pro virtuální realitu, ale o plnohodnotný díl.

Také už si stříháte metr, nebo jen smutně doufáte, že se navzdory všem slibům hra nakonec přeci jen objeví i na klasických „palačinkách“?