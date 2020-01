Herní předpovědi pro rok 2020. Pojďte věštit s námi

Ondřej Martinů

Half-Life: Alyx

1. PlayStation 5 dorazí na trh v omezeném množství a v prvních dnech nebude k sehnání. Překupníci vyšponují ceny na víc než dvojnásobek.

2. Moddeři vezmou Half Life: Alyx útokem a hru upraví tak, aby šla spustit a provizorně hrát i bez VR headsetu.

3. Rockstar představí novou hru, ale nebude to očekávané Grand Theft Auto 6, nýbrž druhý díl L.A. Noire.

Ondřej Zach

Xbox Series X

1. Xbox Series X bude při startu v porovnání s PlayStation 5 po komerční stránce propadák. Hráči nebudou měnit svůj Xbox One hned, když jim Microsoft slíbil, že alespoň dva roky nevyjde na Xbox Series X žádná exkluzivita, která by nešla spustit i na starším Xboxu One.

2. Blizzard vydá kromě obvyklých datadisků pro Hearthstone a World of Warcraft novou, dosud neoznámenou hru (ale z již známého univerza), a to na mobily.

3. Geniální Super Mario Galaxy 2 si najde cestu na Switch.

Jan Kouba

1. Xbox Series X převálcuje výkonem PS5

2. Valve konečně dostane VR do širšího povědomí díky Half-Life: Alyx. Rozjede se tak nová vlna vývoje her z prostředí Half-Life a začnou vznikat i větší AAA VR hry.

3. Hideo Kodžima ohlásí první filmový projekt. S velkou pravděpodobností zůstane u spolupráce s tvářemi z Death Stranding.

Jakub Žežule

Batman Arkham Knight

1. Rocksteady konečně oznámí novou hru. Supertalentovaní tvůrci batmanovských her Arkham Asylum, Arkham City a Arkham Knight letos konečně prolomí pět let mlčení a konečně předvedou svojí novinku. Hra bude na motivy licence, ale už to nebude Batman. Vzhledem k délce vývoje bych si vsadil na komplexní otevřený svět s důrazem na příběh, akci a hádanky. Jisté je ale zatím pouze to, že hra nebude o Supermanovi. Společně s Bloodborne 2 a novým NieRem je novinka od Rocksteady nejlepší hrou momentálně ve vývoji. A to prosím není spekulace, ale věda.

2. WB Montreal vydají svojí batmanovskou hru na konci roku. Zatímco Rocksteady dají netopýřímu superhrdinovi sbohem, tvůrci nedoceněného Arkham Origins už nějaký čas dráždí fanoušky náznaky na nový batmanovský projekt. Po sedmi letech poslouchání, jak jejich vynikající hra zaostává za „skutečnou“ arkhamovskou trilogií a nestojí ani za mrzký remaster, WB Montreal vyrukuje s ambiciózním titulem, který bude mít ambice zastínit všechny dosavadní hry s Batmanem. Jen se bojím, aby novinka ve snaze být jiná nepřipomínala animák.

Super Mario Odyssey

3. Zatím neoznámený Mario na Switch vypálí novým konzolím rybník. Od vydání parádní Super Mario Odyssey uplynou letos tři roky. Oproti očekávání se hra nedočkala žádného DLC, nedivil bych se proto, kdyby se z rozšíření nakonec stala úplně nová hra, kterou Nintendo pošle do boje proti PS5 a Xboxu. Zopakoval by se tak scénář s oběma díly Super Mario Galaxy.

Dan Jarocký

1. Valve nezůstane pouze u Half-Life: Alyx a ještě letos představí další velkou hru. Pro úspěch svého VR headsetu udělá maximum.

2. Služba PlayStation Now vyjde s plnohodnotnou podporou i u nás. Zároveň Sony vydá několik svých starších exkluzivit na PC. Kromě Horizon: Zero Dawn nebo Dreams, o kterých se v současnosti spekuluje, se na počítače podívá alespoň jeden titul z trojice Bloodborne, God of War a Spider-Man.

3. Google Stadia se jako služba dočká výrazného přepracování. V opačném případě hráče ani v tomto roce dostatečně nezaujme.

Michael Mlynář

Popravdě řečeno jsem docela dlouho uvažoval, co mám tipnout. Jelikož moje předpovědi bývají obecně dost mimo, měl jsem chvíli i nutkání vsadit na nějakou jistotu. Ale tipnout nějaký odklad vydání nebo že Daniel Vávra napíše o nějaké top hře, že je to naprostá blbost, to by bylo zase příliš jednoduché. Tak jsem tedy naopak udělal několik rázných kroků od zdi a zkusím tipnout spíše na úrovni spekulací. No, vlastně asi spíš na úrovni mých vlastních přání.

1. Jímá mě silné podezření, že tady jsem o rok napřed, ale napálím to: oznámení GTA 6.



2. S novými konzolemi se vrátí i „adrenalinové“ hry, jako bylo původní SSX na PS2. Vyjdou tedy asi taky až o rok později, ale i oznámení se počítá.



3. Microsoft zase pohnojí kampaň na nový Xbox.

Jan Srp

1. Xbox zažije veliký návrat - Aktuální generace konzolí skončila drtivým vítězstvím Sony, Microsoft se však ze svých chyb poučil. Osekal nesmyslné funkce, které stejně nikdo nevyužíval a soustředí se už jen na to nejdůležitější. Líbí se mi minimalistický vzhled konzole, důraz na její tichost i nový ovladač. Největší výhodu pro hráče však spatřuji ve službě Game Pass, která za pár korun měsíčně nabízí obrovské množství her nejrůznějších žánrů. Nejenže je tento distribuční model laskavý k hráčským peněženkám, ale podporuje i samotné tvůrce k většímu experimentování a vytváření „niche“ titulů. Microsoft navíc nakoupil zajímavá vývojářská studia, a tak bude nastávající „válka konzolí“ mnohem vyrovnanější než ta současná.

2. Hráči vezmou Epic na milost - od spuštění obchodu Epic Store uplynul již více než rok a emoce začínají pomalu opadávat. Na Steamu se v průběhu roku budou postupně objevovat tituly, u kterých měl Epic zaplacenou exkluzivitu, stane se tak však nenápadně a v tichosti, protože většinové publikum už bude dávno řešit jiná témata. Epic mezitím bude dál svým uživatelům přidávat do knihovny další a další tituly, takže na něm už koncem roku budou mít stejné množství titulů jako na Steamu.

Horizon: Zero Dawn (PS4)

Politika časových exkluzivit samozřejmě neskončí, největším letošním tahákem bude PC port playstatioňáckého Horizon Zero Dawn, navíc konečně přibudou tolik potřebné funkce, jako jsou achievementy nebo nákupní košík. Lidé si tak postupně uvědomí, že být fanouškem distribuční platformy je hloupost a že nadávání na internetu je jen plýtvání časem. V diskusích zavládne klid a mír a někteří z vás se budou cítit špatně kvůli tomu, že mi kvůli takové hlouposti nadávali. Nahlas to samozřejmě nikdo nepřizná.

3. Ne všechny hry se podaří - nemám pro to žádný racionální důvod, ale nový Doom mi „smrdí“. Lépe řečeno vypadá úplně stejně jako ten z roku 2016, takže si k němu navzdory vlažně pochvalným recenzím najdou cestu jen ti největší fanoušci značky. Po Dishonored, Rage a Wolfensteinovi tak půjde pro Bethesdu o další finanční zklamání. To samé čeká i Watch Dogs, které sice bude úzká skupina hardcore hráčů vynášet do nebes, na AAA mainstream však bude příliš jiný. Přesným opakem budou Godfall a Marvel’s Avengers, jen lehce nadprůměrné mlátičky, která ovšem svým tvůrcům vydělají spoustu peněz. Hrou roku bude Cyberpunk 2077, možná však až toho příštího, protože dojde ještě k jednomu odkladu. Danu Vávrovi se opět žádná videohra nebude líbit, aspoň ale oznámí Kingdom Come 2.

Petr Zelený



1. Poté, co za sebou máme totální předělávku druhého Resident Evilu, která se nadmíru povedla a na obzoru podobné předělávky Nemesis a Final Fantasy VII, tak není těžké tipnout, že se podobné péče dočká i nějaká další hra. Osobně hlasuji pro Blackthorne předělaný ve stylu Castlevanie, ale zlobit se nebudu ani za čtvrtý Resident Evil - pokud tedy bude Ashley chytřejší než v originále.

2. I moje druhá předpověď se týká věhlasných herních značek a sérií. Bohužel je ale o mnoho méně optimistická. Mám totiž velmi silné podezření, že i letos se dočkáme zmršené mobilní verze nějaké slavné a milované hry - nedávno to takhle schytalo Command and Conquer a Heroes of Might and Magic. A jen ďábel ví, kam kravaťáci uctívající mamon sáhnou příště. Napovídat jim fakt nechci.



Emanuel Svoboda

Switch Lite a původní Switch

1. Nintendo ohlásí nový Switch. Půjde buďto o vylepšenou verzi současného přístroje, nebo o novou platformu příští generace.



2. Start Xbox Series X bude tragický.

3. PlayStation 5 odstartuje bombasticky.

4. Halo Infinite bude velká sci-fi pecka.

5. Ukáže se, že Marvel’s Avengers byla jen nafouknutá bublina a jde o průměr.

7. Dojde k oživení Scaleboundu, ale tady se obávám, že jde jen o zbožné přání.

8. Capcom začne teasovat nový Resident Evil.

9. Dojde k ohlášení Star Wars Jedi 2.

10. Streamování videoher se stále nechytí.

11. Virtuální realita začne stagnovat.

12. NetherRealm Studios odhalí Injustice 3.

13. CD Projekt vytasí Zaklínače 4 a všichni se z toho po...

14. Sega to opět zkusí s nějakým hardwarem, ale nepůjde o konkurenci PS5 a XSX.

15. Vyjde konečně Biomutant a bude to mela.

16. Nakonec se vrátí i Silent Hill, byť dojde jen k oznámení nové hry.

17. Herní remaky budou trendy.

Sonic The Hedgehog

18. Film Sonic The Hedgehog se povede a bude legrační.

19. Doom Eternal bude správná řežba.

20. BonusWeb se bude více věnovat retrogamingu.

(Eman nepochopil, že má napsat pouze tři, naneštěstí pro něj zřejmě také neví, že ten, komu vyjde nejméně předpovědí, zve všechny na panáka. Nebo limču.)



Za inspiraci ohledně tématu ankety děkujeme Kotaku.