Značka Might & Magic se vrátí, pamětníky ale určitě nepotěší

Že by snad Might & Magic XI? Heroes of Might & Magic VIII? Anebo snad Dark Messiah of Might & Magic 2? Ale kdeže, návrat oblíbené značky, jejíž kořeny sahají až do roku 1986, se nepoveze na vlně retra. Naopak, vývojáři z Ubisoftu chtějí jít s dobou a tak dohromady splácají dva aktuálně nejžhavější žánry – battle royale a auto battler.

Pokud netušíte, co si pod tím představit, tak vězte, že jediné, co ve hře budete moci dělat, je umísťovat jednotky na hrací plochu. Samotné souboje už pak probíhají automaticky bez hráčova přispění. Jde o ryze multiplayerovou hru, ve které se proti sobě utká sto hráčů, přičemž vyhrát může jen jediný.



Chess Royale bude k dispozici zdarma a to výhradně na mobily, přičemž jedna partie má zabrat jen zhruba deset minut. Jediné, co tak bohužel dá vzpomenout na oblíbený svět Might & Magic, je podoba některých jednotek.