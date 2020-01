Šeptanda: PS4 exkluzivita Horizon Zero Dawn vyjde letos na PC

Horizon Zero Dawn je špičková akční hra na hrdiny, která v roce 2017 vyšla exkluzivně na PlayStation 4. A podle zdrojů serveru Kotaku se letos podívá také na PC. Zdrojem mají být tři lidé obeznámení s plány Sony a historicky víme, že Kotaku nevaří z vody jako jiní. Nebyla by to první exkluzivita z PS4 na PC. Ale šlo by o první exkluzivitu od studia, které přímo vlastní Sony.