Herní obchody slaví svátek Star Wars velkými slevami

Čtvrtý květen se stal oficiálním svátkem fanoušků Hvězdných válek kvůli do češtiny jen obtížně přeložitelné slovní hříčce. Slovní přepis tohoto data (May the 4th) má totiž v angličtině prakticky stejnou výslovnost jako první část ikonického pozdravu Ať tě provází Síla (May the Force be with you) Obi-Wan Kenobiho. Každopádně fanoušci kultovního univerza si jen málokdy nechají uniknout příležitost k oslavám a digitální herní obchody jim rádi vycházejí vstříc.

Pinball FX2 nabízí spoustu tematických stolů.

Tři největší hráči na PC trhu, tedy Steam, Epic i GOG, nabízejí na většinu Star Wars her obrovské slevy, a to až do výše 95 procent. Nejlákavější nabídkou je asi povedený akční simulátor vesmírné stíhačky Squadrons (naše recenze) za necelých 50 korun, oba díly kultovního RPG Knights of the Old Republic (podle nás nejlepších Star War hry vůbec, viz náš žebříček) za něco málo přes stovku nebo jen rok starý Jedi: Survivor (naše recenze) za polovinu původní ceny.

Z méně známých jmen si zaslouží zmínku například vynikající tematický Pinball FX 2, strategie Rebellion nebo čistokrevná střílečka Rogue Squadron. Celkem jde o desítky skvělých her, pokud jsou ale na vás až příliš staré, nemusíte smutnit. Již na konci prázdnin dostaneme nadějně vypadající akci Outlaws od Ubisoftu.