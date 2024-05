Světelné meče i psí přehlídka kostýmů. Příznivci Star Wars slaví svůj den

Čeští fanoušci v kostýmech Obi-Wan Kenobiho, Darth Vadera nebo Rey, ale také robota R2-D2 se začali scházet na náměstí po 9:00. S vlajkami s motivem filmu prošli průvodem Prahou a následně zamířili do holešovického Cross Clubu, kde se koná hlavní slavnost.

„Tento ročník Star Wars dne je první po čtyřech letech, po těch covidových, takže jsme rádi, že se to opět podařilo zrealizovat a doufáme, že se tu lidé budou bavit a všichni oslaví den Hvězdných válek, toho, co máme všichni rádi. Je to zároveň i svátek kostýmových organizací Rebel Legion a Czech Garrison 501st Legion,“ řekl jeden z organizátorů Pavel Klimeš.

Toho, co fanoušky Hvězdných válek spojuje, je podle Klimeše mnoho. „Je to 100 lidí a 100 chutí, ale kdybych měl mluvit za sebe, tak mně se vždy líbila ta mytologie, že to je fantasy, ale ve sci-fi kabátku, to mě na tom vždy přitahovalo.“

V Cross Clubu jsou pro fanoušky připraveny přednášky mimo jiné o nových knihách s tematikou Star Wars, besedy a rozhovory s hosty, kteří budou diskutovat o různých tématech vztahujících se k filmové sérii, hovořit budou například o 25. výročí uvedení Star Wars: Epizody I – Skrytá hrozba. K tomu promluví také dabéři, kteří propůjčili postavám hlasy. „Máme připraveny také aktivity pro děti, dětskou cos play, a řadu dalších věcí,“ řekl Klimeš.

Luke Skywalker v Bílém domě

Sága Star Wars zasáhla miliony fanoušků po celém světě. Jde o jeden z nejúspěšnějších příběhů všech dob, jehož sláva a popularita přesáhla filmová studia a kina. Den série připadá na 4. května podle hlášky z filmu „nechť tě síla provází“, v angličtině „may the force be with you“. Fanoušci z ní tak odvodili měsíc květen may a datum čtvrtého, v angličině fourth, zaměněno za původní force.

V Bangkoku v Thajsku se příznivci v sobotu sešli v nákupním centru. Většina z nich dorazila s barevnými světelnými meči, které postavy ve filmu používají.

O den dříve zase na tiskový briefing v Bílém domě dorazil herec Mark Hamill. Ten si v původní trilogii Hvězdných válek režiséra George Lucase zahrál postavu Luka Skywalkera. Ve Washingtonu se setkal s prezidentem Joem Bidenem, na jehož přání přijel. „Mohu ti říkat Joe-bi-Wan Kenobi?“ zeptal se prý prezidenta Hamillton. Bidenovi se jeho návštěva líbila.

V Moskvě se pak minulý týden uskutečnila přehlídka psů corgi v oblečcích inspirovaných filmovou sérií. Jejich páníčci některé z nich oblékli do plášťů nebo jim nasadili tematické doplňky.

Na 4. květnu se snaží vydělat i herní obchody. Tři největší hráči na PC trhu – Steam, Epic a GOG nabízejí výrazné slevy na desítky tematických her.