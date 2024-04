Star Wars hra od Ubisoftu vyjde už na konci prázdnin, trailer vypadá parádně

Když jsme na začátku roku vybírali nejočekávanější hry letošního roku, většina redakce zmínila chystanou Star Wars Outlaws. Ano, jsme si vědomi, že Ubisoft své open world hry seká jako Baťa cvičky a že to možná opět skončí jen naháněním nekončeného počtu ikonek po mapě. Ale to, co jsme zatím mohli vidět, vypadá jednoduše skvěle (viz náš článek).

Kay Vess vypadá jako ženská varianta Han Sola.

A nový trailer to jen potvrdil. Blíže nám byla představena hlavní hrdinka, pašeračka Kay Vess, která stále více připomíná ženskou verzi Han Sola. Jen místo chlupatého Chewbaccy má za parťáka o poznání roztomilejšího „mloka“ Nixe. Viděli jsme ovšem i pořádnou dávku nepřátel. Místo obligátních stormtrooperů zde budeme bojovat spíše proti zločineckým syndikátům, mezi nimiž nechybí ani (ne)oblíbení Huttové. Hlavním záporákem se zdá být drsňák Slito, hlava gangu Zerek Besh, který po zpackané misi vypsal na Kayinu hlavu pořádnou odměnu.

Z traileru je dále patrné, že se rozhodně nešetřilo na výpravě a navštívíme spousty planet všech možných biotopů.

Více informací o hře se dozvíme během letošní prezentace Ubisoft Forward, který je naplánován na 10. června (viz náš článek). Už teď ale známe datum vydání, které je proti všem spekulacím o předvánoční sezoně nastaveno už na 30. srpna a to na PC a aktuální generaci konzolí.

Jak už je dnes zvykem hra vyjde v několika edicích, přičemž ta základní bude stát skoro 2 000 Kč (69 eur) a ta nejdražší ultimátní s hromadou digitálních serepetiček jako je season pass, art book, kosmetické doplňky pro hlavní postavu nebo tří denní předběžný přístup vyjde na zhruba 3 200 korun (129 eur).