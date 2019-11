Deset nejlepších videoher ze světa Star Wars

Konec letošního roku patří Hvězdným válkám. Do kin míří film Vzestup Skywalkera, televizní obrazovky opanoval seriál Mandalorian, a dokonce i Electronic Arts po dlouhé době ticha konečně dokázali vypotit hru pro jednoho hráče. Ještě než se nám všichni rozprchnete užívat si nová dobrodružství, ohlédli jsme se do minulosti a přinášíme vám seznam deseti vůbec nejlepších videoher z tohoto kultovního univerza.

Nebylo to nic snadného, Star Wars her všech myslitelných žánrů již za poslední desítky let vzniklo bezpočet, od absolutních klasik až po nehratelné braky. Vybrat pouhou desítku z nich je vyloženě nadlidský úkol, neberte tedy prosím následující seznam jako neměnitelné dogma, ale spíše jako ukázku toho, jak moc bohatý tento svět je.

10. Republic Commando

Taktická akce z roku 2005 slibovala být čímsi jako Rainbow Six ze světa Star Wars, nakonec ale šlo spíše o ryzí střílečku obohacenou několika málo strategickými prvky. To ale vůbec nebylo na škodu.



Hráč se v ní stal velitelem čtyřčlenné jednotky Stromtrooperů, se kterou navštívil mnoho známých bojišť z období mezi druhou a třetí filmovou epizodou. Díky překvapivě povedenému příběhu, skvěle napsaným osobnostem spolubojovníků a na tehdejší dobu nádherné grafice se z jinak vcelku obyčejné řežby stal dodnes nezapomenutelný zážitek, za jehož druhý díl nebo alespoň remaster bychom se vůbec nezlobili. Jen to uživatelské rozhraní, kdy třetinu výhledu zabírá helma, by to chtělo trochu vylepšit.

„Hratelnost je velice chytlavá a neustále vás žene vpřed. Design levelů je promyšlený a není nikterak repetetivní. Havoc engine, který se stará o zpracování reálného fyzikálního zpracování, pracuje perfektně. Za celou hru se nebudete ani na okamžik nudit a budete si stále říkat – ještě jeden checkpoint a vypnu to,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.