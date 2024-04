Herní průmysl má další megahit, Manor Lords vytvořil jediný člověk

Letošní rok se ještě ani nepřehoupl do své druhé třetiny, ale už teď tu máme několik nezávislých prodejních hitů, které bourají žebříčky popularity. Po Palworld, Enshrouded a Helldivers 2 k nim o víkendu přibyla i historická budovatelská strategie Manor Lords.

Kdyby autoři Kingdom Come dělali budovatelskou strategii, vypadala by asi jako Manor Lords.

Pokud jste o ní zatím ještě neslyšeli, tak si ji představte zhruba jako kombinaci českého hitu Kingdom Come: Deliverance a urbanistických Cities: Skylines. Hráčovým úkolem je vybudovat soběstačnou středověkou vesnici a ubránit ji před nájezdy nepřátel, přičemž klíčovým faktorem je zde snaha o maximální historickou věrnost. To mimo jiné obnáší i takové detaily jako třeba šest různých typů daní nebo postupnou degradaci zemědělské půdy.

Manor Lords zatím vyšli jen v režimu předběžného přístupu a spousta herních mechanik do nich bude teprve přibývat na základě připomínek od hráčů, přesto už se jim podařilo dosáhnout působivých čísel. Hra aktuálně vede žebříček nejprodávanějších her na Steamu (a to je přitom k dispozici i v rámci předplatného Game Pass) a během víkendu se vyšvihla na šesté místo těch vůbec nejhranější he v rámci platformy, do společnosti nesmrtelných klasik jako Apex Legends, Counter-Strike 2 nebo DOTA. Úspěch je působivější o to, že pod názvem vývojářského studia Slavic Magic se skrývá jediný člověk, polský nadšenec Greg Styczeń.

Až teprve budoucnost ukáže, jestli jde jen o další krátkodobou módní vlnu na jejímž vrcholu aktuálně jsme, nebo tu máme skutečný hit, který, podobně jako třeba české Factorio, svoji komunitu bude ještě dále rozšiřovat.