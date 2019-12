Vybíráme nejočekávanější hry roku 2020

Dan Jarocký

Cyberpunk 2077

Příští rok se nejvíce těším na dvojici titulů od našich polských sousedů. Přítomnost Cyberpunku 2077 (číst dojmy z prezentace) asi není třeba vůbec zdůvodňovat. Hned v závěsu za očekávanou novinkou od CD Projektu mám v osobním seznamu druhý Dying Light. Už samotná sázka na příběh s možností voleb by ze hry mohla udělat něco víc než jen klasickou zombie akci. Bylo by skvělé, kdyby to byl právě Dying Light 2, který tento už řádně ohraný žánr posune někam výš.

Watch Dogs Legion

Poměrně velké naděje vkládám i do třetích Watch Dogs (číst dojmy z hraní). Dystopický Londýn vypadá více než zajímavě. Možnost hrát za různé postavy rovněž. Kamenem úrazu může být příběh, který tradičně nebývá tou největší devizou her od Ubisoftu.

Resident Evil 3 (2020)

Když už jsme u Ubisoftu, tak bych rád zmínil Skull & Bones. Po nejméně dvou odkladech sice nevím, v jaké podobě a zda vůbec hra dopluje až na naše herní zařízení, ale jako fanoušek Assassin’s Creed IV: Black Flag jsem stále na výsledek zvědavý. Dále vyhlížím remake Resident Evilu 3, Marvels Avengers, novou Forzu a skvěle vypadající Microsoft Flight Simulator. Z menších titulů bych rád vyzdvihl thriller 12 Minutes a český projekt Someday You’ll Return, který by měl vyjít už někdy v prvním čtvrtletí.

VIDEO: Resident Evil 3 - remake Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ondřej Zach

Budu se držet her, o kterých jsem skutečně přesvědčen, že v roce 2020 vyjdou. V první řadě to jsou slibné exkluzivity. Na Switch zmíním simulátor života Animal Crossing: New Horizons, na PlayStation 4 pak samurajskou akci Ghost of Tsushima a post-apo dobrodružství The Last of Us: Part II. Jako většina samozřejmě vyhlížím hru na hrdiny Cyberpunk 2077.

Animal Crossing: New Horizons Dying Light 2 The Last of Us Part II

Ujít si nenechám ani novou expanzi Shadowlands k World of Warcraftu (číst preview), na start každé se vždy těším. A samozřejmě zombie akci Dying Light 2 – oba předchozí díly jsou úžasné. A dál? Uvidíme, jaká zajímavá ohlášení ještě přijdou. Předpokládám, že se startem nových konzolí vyjede například Microsoft i s novou Forzou.

Ondřej Martinů

Očekávání na rok 2020 bych rozdělil na tři kategorie. V první řadě to jsou tituly, o kterých vím a jsem pevně přesvědčený, že je budu hrát. Dál jsou to tituly, které sice ještě oficiálně neexistují, ale pokud se spekulace naplní, budu je určitě také hrát. No a pak jsou to tituly, co přinejmenším vypadají zajímavě, ale ještě mě k nim musí něco rozhoupat.

Half-Life: Alyx

Jako „tutovky“ bych označil Half Life: Alyx, Cyberpunk 2077 a Last of Us: Part II. První dvě už mám dokonce předobjednané. Pak bych celkem s čistým svědomím mohl říci, že budu příští rok hrát Assassin’s Creed: Ragnarok a cokoliv z další série Mario her na Switchi. Proslýchá se, že by to mohlo být Galaxy 3, na což bych byl hodně zvědavý.

No a nakonec vypadá hodně zajímavě i Ghost of Tsushima, ovšem rád bych ještě viděl víc herního obsahu, než se definitivně rozhodnu k hraní. To samé bych řekl i o Gods and Monsters, kde bych také rád viděl víc. Samozřejmě ale doufám, že se toho během roku vyrojí daleko víc: 2020 bude rok nové generace konzolí a divil bych se, kdybych mým seznamem pokryl byť jen zlomek toho, co bude nakonec skutečně zajímavé.

Jakub Žežule

The Last of Us Part II

Předesílám, že na co se těším a k čemu se reálně dostanu jsou dvě odlišně věci. Nejvíc mě ale láká remake legendární Final Fantasy VII, The Last of Us: Part 2 a nádherná samurajská hra Ghost of Tsushima. Myslím, že za hřích bude stát i opomíjená Dreams, především kvůli hravosti příběhové kampaně.

Doufám i v nového Maria a vydání alespoň jedné novinky od Platinum Games – ať už to bude Bayonetta 3, anebo Babylon’s Fall. Snad se dostanu i k nové Yakuze, Personě 5 Royal a remaku Resident Evila 3. A dál? Moc se těším na Shovel Knight Dig a skákačku Cyber Shadow, český ArtFormer, horrorovou indie hru Little Nightmares 2, záhadné drama 12 Minutes a chytlavý The Artful Escape. Zaujala mě i připravovaná novinka Savior od veteránů ze Sierry a LucasArts. Skvělých her ale budou mraky, takže kdo ví.

Jan Kouba

Resident Evil 3 (2020)

Rok 2020 slibuje spoustu velkých her, navíc by měla přijít nová generace konzolí. S napětím vyčkávám na remake Resident Evil 3. Dvojka se povedla náramně, tak proč by neměla i trojka? Podobné naděje upínám i k pokračování melancholické emoční tortury s Orim v hlavní roli. Z úplně nových značek nemohu opomenout Ghost of Tsushima, který vypadá snad na každém záběru jak pohlednice. Opatrným očekáváním je Half-Life: Alyx. Jsem dost zdrženlivý, zdá se mi, že VR není stavěné pro rozmáchlé tituly, ale toto by mohl být předvoj pro Half-Life 3, tak ať se sakra podaří.

Petr Zelený

Cyberpunk 2077

1. Cyberpunk 2077 – Tady asi bližší komentář není třeba. Snad jen, že doufám, aby nedošlo na další velký odklad.

2. Remake Resident Evil 3 – Po famózní předělávce druhého dílu, která vyšla na začátku letošního roku a kterou jsem si užil, se na třetí díl nejde netěšit. I kdyby z nějakého důvodu dopadl hůř než dvojka, pořád tuším skvělý akčně hororový zážitek.

3. Dying Light 2 – A aby těch zombíků nebylo málo, přihodím ještě pokračování Dying Light, která zaujalo skloubením zombie apokalypsy a parkouru. A dvojka navrch slibuje i dynamický svět, který se bude měnit na základě vašich voleb.

Jan Lysý

Doom Eternal

Doom Eternal – Na značce Doom jsem vyrůstal, nová verze z roku 2016 mě také velmi potěšila, takže jsem zvědavý na pokračování (číst dojmy z hraní). Jestli bude stejně zábavné jako předchozí díl, tak budu spokojen. Svižných stříleček, které se za každou cenu nesnaží být extra moderní a přehnaně komplexní, není nikdy dost.

Ghost of Tsushima – Samurajové, to je prostě moje. Hry s nimi si obvykle nenechám ujít a přiznám se, že jsem rád, že tvůrci nabídnout různé stupně obtížnosti. Po úspěchu Dark Souls chce spousta tvůrců vyslat do světa tituly, u kterých lidé potí krev, ale já si chci občas u her odpočinout, ne si vytrhat zbytky svých vlasů.

Marvel’s Avengers – Povedených komiksových her není zase tolik, ale jsou a já doufám, že se mezi ně zařadí i Avengers. Je sice pravda, že z některých trailerů jsem nervózní (třeba z toho, že Black Widow vypadá jako padouch ze Shreka), ale i tak prostě doufám, že to bude povedená akce, která neudělá proslulému komiksovému týmu ostudu.

Michael Mlynář

The Last of Us Part II

Do obchodu poběžím hned v den vydání minimálně dvakrát: pro Cyberpunk a The Last of Us 2. V prvním případě proto, že mám moc rád hry se cyberpunkovou/sci-fi tematikou, ale v nějaké řekněme top kvalitě jich moc není. Navíc zkušenosti z minulosti ukazují, že v CD Projektu nejsou žádní nazdárci. A konečně si od nich taky budu moci něco zahrát, protože Zaklínač může být sebelepší, ale západní/evropské fantasy je zase naopak žánr, který prostě nedávám.

A The Last of Us mám i po těch letech pořád na nejvyšších místech v seznamu těch nejlepších kousků, které jsem kdy hrál. A se značnou opatrností budu možná vyhlížet ještě třetí Watch Dogs. Ale jsem u toho poněkud skeptický. Na rozdíl od zbytku světa se mi totiž líbil první díl, zatímco ten druhý mi přišel úplně debilní. Ani ne tak hratelností, ale banální příběh a příšerné postavy u mě vyvolávaly střídavé záchvaty cholerismu a hysterického smíchu. A trochu se bojím, že v tomto ohledu se třetí díl moc nezlepší.

Honza Srp

Já si už tak z principu zakazuji se na cokoliv těšit, ale týden před daty 16. dubna a 29. května si beru volno. Tedy aspoň doufám, že recenzentské kopie Cyberpunku 2077 a The Last of Us 2 přijdou s předstihem.

Čím jsem starší, tím méně v sobě dokážu vydolovat čiré fanouškovské nadšení, aniž bych u toho zároveň nemyslel na nějaké veliké ALE. V tomto případě ale klidně vsadím ponožky, že obě tyto hry si vyslouží hodnocení přes devadesát procent, a já v nich budu trávit čas raději než se skutečnými lidmi. Nic srovnatelného už v herní oblasti neočekávám, takže tu zmíním jen chystaný koncert The Murder Capital v Underdogs’, který jediný by se intenzitou zážitku mohl těmto hrám vyrovnat.