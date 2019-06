Dojmy z hraní: Watch Dogs Legion ukazuje Londýn v době strachu a změn

Zástupci vývojářského týmu nám o hře povykládali a následně jsme měli možnost si hodinu zahrát. Šlo o speciální E3 build hry, připravený z Alpha verze hry. Obsahoval jednu příběhovou misi, nespočet volitelných misí (každý člověk na ulici, kterého byste chtěli rekrutovat, vám vygeneruje mise pro získání jeho důvěry) a zhruba 20 procent z otevřeného světa.



Hra je ve vývoji již čtyři roky a posouvá příběhovou hackerskou sérii novým směrem, který snad nikdo nečekal. Přesto je věrná původní myšlence a zachovává její klíčové prvky. Zároveň je uzamčená v reálném prostředí, které je relevantní a citelně připomíná moderní realitu a její problémy.

Legion se odehrává v Londýně, ale není to ten Londýn, co známe, není to dnešní Londýn. Jde o něco, čemu autoři říkají “spekulativní fikce”. Odehrává se několik let v budoucnosti a tvůrci se inspirovali aktuálními událostmi, stavem politiky a společnosti, stejně jako předpokládanou trajektorii vývoje technologií. Výsledkem je poměrně realistická vize toho, kam nás aktuální situace v reálném světě může za pár let zavést… samozřejmě z pohledu obzvláště ponuré varianty.

Je to Londýn potopený v hluboké společenské krizi. Lidé jsou oddělováni od svých rodin, klasifikováni a kdo se odváží postavit režimu, je často zneškodněn násilně, včetně možnosti úplného zmizení. Je to také doba, kdy překotný pokrok technologií rozbíjí tradiční životní styl, na který jsme byli zvyklí.

Překotný vzestup kryptoměn akceleruje pád libry a celkovou ekonomickou recesi. Pokročilé výpočetní algoritmy připravují lidi o práci – ne jen obyčejné dělníky nahrazované automaty a roboty, ale také lidi, kteří své zaměstnání považovali za bezpečné pro moderní svět: pokročilá AI dokáže lépe než člověk analyzovat zdravotní diagnózu, posunout vývoj nové technologie nebo vybalancovat novou videohru.

Je to Londýn v době strachu, nejistoty a změn. A když se jako společnost začneme bát, když přestaneme věřit jeden druhému, hledáme silné lidi, kteří by nás mohli vést. A samozřejmě je dostatek oportunistů a totalitních uzurpátorů, kteří vzniklou mocenskou bublinu rádi zaplní. Ve hře je celá řada postav, které našly způsob jak situaci využít ve svůj prospěch a jako vedlejší efekt samozřejmě vnesli ještě hlubší a hlubší konflikty mezi jednotlivé společenské vrstvy, využívajíce strach a nejistotu kolem nich.

A tady přicházíte na řadu vy. Série Watch Dogs byla vždy o tom pohnat mocné lidi k zodpovědnosti za jejich činy. V Legion nehrajete za jedno hlavního protagonistu, nehrajete ani za skupinu postav, kterou pro vás připravili vývojáři. Hrajete za celé hnutí odporu. Watch Dogs vyrostli ze svých hackerských kořenů do plnohodnotné politické síly, které hledá podporu kohokoliv a všech napříč společností.

A tady přichází ke slovu hlavní inovace třetího dílu. Když se ocitnete v této hře, pozorně se rozhlédněte kolem sebe. Každičkého jednoho člověka, co vidíte v otevřeném světě můžete profilovat, můžete se podívat na jejich život, zjistit na kom jim záleží, kam rádi chodí. Můžete kohokoliv z nich rekrutovat a hrát za něj: za jakoukoliv postavu, kterou uvidíte v otevřeném světě.

Pokud jste hráli Watch Dogs 1 a 2, tak profilovací nástroj dobře znáte. Zatímco v minulých dílech to ale byl spíše nástroj pro dokreslení atmosféry, v Legion je skutečný a doopravdy ukazuje, co jednotliví lidé budou dělat, pokud je začnete sledovat. Jejich příběh, jejich harmonogram, to vše se generuje v reálném čase a ovlivňuje to jejich skutky i postoje, nehledě na to jak dlouho je v otevřeném světě budete sledovat.

Až padesát civilistů si můžete přidat do svého seznamu kontaktů, kde se vám budou informace o nich hromadit, prohlubovat, aktualizovat a vyhodnocovat. Jejich harmonogram je zde simulovaný v reálném čase, takže je můžete najít v otevřeném světě podle něj. Profil samozřejmě obsahuje také informace o tom, čím by mohli být užiteční pro vás a čím byste si mohli získat jejich důvěru. Pokud začnete pracovat na manželském páru nebo jednom ze sourozenců, můžete samozřejmě také paralelně ovlivňovat toho druhého člověka.

Jakmile se vám povede sledovaný kontakt úspěšně rekrutovat, stane se součástí vaší “jednotky”, která může mít až dvacet členů. Tady je pak můžete dále přizpůsobovat, od učení dodatečných schopností a vylepšování pomocných perků přes vylepšování jejich výzbroje a vybavení až po oblečení. Každá postava se může věnovat jednomu ze tří povolání a každá postava si sebou přináší jednu unikátní vlastnost, generovanou logicky na základě jejich profilu a naznačující jejich inklinaci k určitému povolání nebo chování.

Povolání jsou pro Watch Dogs novinka. Každé postavě jej můžete vybrat zcela podle vašeho uvážení (ideálně ale tak, aby sedělo k jejich pozadí a vrozeným schopnostem). Prvním možným povoláním je “Enforcer” – přímočarý specialista na střelné zbraně (smrtící i omračovací), jako speciální vybavení nosí nalepovací bombu. Každé povolání postupně odemyká dodatečné schopnosti, takže je můžete dále pestře specializovat.

Druhé povolání je “infiltrator”, na stealth zaměřený specialista pro plíživý průzkum, který využívá augmentované reality pro mazání sebe sama z kamer a zraku lidí kolem něj (v této budoucnosti lidé nosí povinné senzory, které ovlivňují jejich vidění). Perky infiltrátorů se kromě tichosti zaměřují také na ruční souboje. Poslední třídou je “Hacker”, klasické povolání pro Watch Dogs. Jsou zaměření na zneužívání technologií v prostředí kolem nich a jako speciální vybavení mají dálkově ovládaného pavoučího drona (těch po vylepšení specializace můžete mít i několik, vylepšovat je v chodící palebnou věž a tak dále).

Samozřejmě by to nebyla Watch Dogs hra, pokud by hráč neměl svobodnou volbu, jak chce řešit různé situace. Novinkou v tomto směru je pokročilý ekosystém dronů ve městě. Nad úrovní ulice jich tak můžete vidět skoro tolik jako vozidel na ulicích. Dronů je mnoho druhů, od těch donáškových přes bezpečnostní nebo zpravodajské až po masivní nákladní stroje (pokud takový dron hacknete, můžete se na něm vozit jako na létajícím koberci). Nechybí záludnosti jako jsou pronásledovací drony, schopné zneškodnit výbojem vozidlo, ve kterém se snažíte uniknout. Raději ani nechtějte slyšet o těch opravdu smrtících, loveckých anti-teroristických dronech.

Přepracován byl také systém soubojů na blízko. Autorům záleželo na tom, aby se každý konflikt ve hře nezvrhl v přestřelku, takže podstatně vylepšili a prohloubili možnosti boje na blízko pro rychlou a nehlučnou deeskalaci problémů. Tyto schopnosti lze používat nesmrtícím způsobem a je dokonce možné tak zneškodnit protivníka, následně ho profilovat a pak začít jeho život ovlivňovat na základě profilu takovým způsobem, aby se od vás nakonec nechal rekrutovat. Samozřejmě máte velký výběr zbraní na dálku, přičemž polovina z nich je nesmrtících ze stejného důvodu.

Ale když už je řeč o smrti, vaši agenti jsou zranitelní. Bavíme se o rekrutech z řad civilního obyvatelstva. Během mise tito obyčejní lidé dávají v sázku vše. Pokud akce eskaluje, mohou být zatčeni nebo hospitalizováni. Ale pokud je budete tlačit k odporu i v takové kritické situaci a nepovede se jim uniknout, mohou být také zabiti. Taková smrt je pak trvalá a nevratná, musíte si rekrutovat a vycvičit nového náhradníka.

Možná si říkáte, jaký to má všechno dopad na příběh. Příběh vždy byl a stále zůstává důležitou vlastností Watch Dogs série. Ke slovu v tomto případě přichází opravdu pokročilé technologie, díky kterým vývojáři dynamicky přizpůsobují hlas, slova i pohyby každé postavy během filmových sekvencí tak, aby výsledek působil přirozeně. Hra nabízí pět oddělených zápletek s vlastními příběhovými oblouky (podobně jako jsme to viděli v Days Gone) a dohromady nabízí přes 60 hlavních příběhových misí.

Každá z pětice zápletek se soustředí na jiný aspekt autoritánského režimu, od organizovaného zločinu okolo dronů přes privatizování policejních složek až po tajné vládní organizace. Hra bude obsahovat také online multiplayer, kooperativní pro čtyři hráče, ale o tom se podrobněji dozvíme až později.

Tolik k informacím od vývojářů, ale nyní už k mým vlastním dojmům z hodiny hraní. Začínal jsem v tradiční londýnské hospodě, kde jsem si mohl pomoci profileru v mobilu oťukat místní návštěvníky. Každý jeden člověk sedící v hospodě, kouřící před ní venku nebo procházející kolem po ulici měl nějaké zajímavé schopnosti. Pokud byli v párech nebo skupinkách, bylo možné zkoumat také jejich vzájemné vazby.

Když někoho zprofilujete, můžete si pak na mapě prohlížet ikonky jejich každodenní rutiny: tady bude v tomhle čase pracovat, tady se bude bavit a tady bude spát. Můžete pak dojít na dané místo a posunout čas, takže je tam zastihnete. Profiler vám také na mapě jasně ukáže, kam jít řešit jejich rekrutování: pokud má třeba někdo z nich záznam u policie, ukáže se vám, kam je možné jít hacknout související servery.

Přesně tak jsem začal rekrutovat jednu fyzicky zdatnou slečnu. Abych ji získal na moji stranu, vydal jsem se k policejní stanici se svou hackerkou. Na místě jsem si pavoučím dronem odemkl zadní vchod a následně pomocí kamer i dronů nad budovou našel místnost se serverem, kam jsem se proplížil a server zneškodnil. Během útěku došlo i na omráčení svědka výbojem z drona, nějaké to škrcení zezadu a podobné skopičiny. Je fascinující, s jakou snadností dynamické prostředí města nabízí a adaptuje hratelnost od plížení přes šplhání přes hackování přes souboje na blízko až po přestřelky a honičky na vozidlech. Během pěti minut akce jsem pocit, že jsem hrál několik různých her.

Slečna se přidala na mou stranu a já jí přidělil práci enforcera: dostala pro začátek brokovnici a automatickou útočnou pušku. V rámci hlavní příběhové mise jsem se vydal zlikvidovat zrádnou šéfku státní tajné služby. Jak se na špionážní drama sluší a patří, dostal jsem se do pasti a následně jsem byl zrazen i vlastními lidmi, takže jsem si užil opravdu epickou přestřelku a honičku, za kterou by se nemusel stydět ani film Heat.

Pokud je vaše postava smrtelně zraněná, máte vždy možnost volby, zda se podrobíte zatčení (jiná postava vás pak může dojít zachránit z vězení, ale danou misi budete muset hrát znovu od začátku) nebo zda se chcete znovu postavit na nohy (pokud v tomto případě znovu padnete, zemře postava trvale, ale máte možnost pokračovat plynule v dané misi).

Kromě neskutečně propracovaného systému postav, jejich osobností a agend mě ohromilo také město samotné. Londýn je zpracovaný s důrazem na realitu, takže věci jsou na správných místech a ve správných vzdálenostech atd. Technicky hra šlapala bez problémů, snad jen s občasným škobrtnutím synchronizace úst mluvící postavy – na Alpha verzi rozhodně úctyhodné.

Jak nás autoři upozornili: není to hra, jejíž síla spočívá ve vyšperkovaných detailech jako u lineárních titulů. Naopak, síla spočívá v náhodnosti, pestrosti a nelinearitě, což je místy samozřejmě vyvážené nějakým tím vizuálním škobrtnutím.

Z drobných postřehů mne asi nejvíc bavilo hrát za důchodce, protože cupitají legračně pomalu (obzvláště pokud stisknete tlačítko pro sprint) a pořád nadávají. To bude vděčné téma pro streamery. Celkově na mě také udělal moc dobrý dojem důraz na politická a společenská témata – hra je díky tomu zajímavější a má přidanou hodnotu navíc, která třeba Far Cry 5 chyběla. Sluší tomu také celkový posun od lehce pubertální a anarchistické povahy druhého dílu k mnohem vážnější vizi společenské krize na hraně s občanskou válkou. Ústřední nová mechanismus hraní za kohokoliv je přitom tak silný, že nepochybuji o jejím setrvání jako jádra pro všechny budoucí díly série.