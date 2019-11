World of Warcraft: Shadowlands má přinést vše, co hráči poptávali

Pokud vás zajímá, jaké plány mají tvůrci s hrou World of Warcraft, je herní svátek Blizzcon tím nejlepším zdrojem informací. Jedna věc je zahajovací ceremonie, druhá pak následné diskuzní panely, které jdou do hloubky.

A právě ty v případě World of Warcraft patří k těm nejlepším. Tvůrci se ohlédnou zpět, naznačí, s čím jsou spokojeni, s čím méně a jak získané zkušenosti využijí v další expanzi či obsahovém patchi.

Scénář je v podstatě vždy stejný: na Blizzconu slyšíme přesně to, co chceme, v reálu to o pár měsíců později už trochu drhne. Tudíž ani nyní nelze očekávat, že nová expanze vyřeší všechny problémy. Nicméně naznačený směr vypadá jako obvykle slibně.

Přepracované levelování u nových postav

Ještě než přejdeme k Shadowlands, je třeba zmínit razantní úpravu v levelování, která se k ní váže. Současná maximálně dosažitelná úroveň je 120. Se startem expanze se však sníží na 50 a v Shadowlands budeme postupovat na maximálních 60. S tím souvisí i přepracování levelování jako takového.



Na úplně nové hráče čeká startovní zóna Exile’s Reach, což je ostrov, ze kterého se nevrátila vyslaná expedice. Cílem je zjistit, co se stalo, a zároveň se naučit základy. Určena je pro úrovně 1 až 10, přičemž závěr zahrnuje mini dungeon s dvojicí bossů.

Noví hráči posléze budou pokračovat expanzí Battle for Azeroth, na jejíž události Shadowlands přímo navazují. Veteráni mohou samozřejmě využít i staré startovní zóny a pro levelování si zvolit libovolnou expanzi. Startovní zóny Death Knightů (za něž budou moci hrát všichni) a Demon Hunterů budou nově na úrovni 1 až 10, spojenecké rasy začnou na desítce.

Kdo loví staré předměty pro úpravy vzhledu, nemusí se obávat, půjde se u Chromieho vrátit v čase a zóny se přestanou škálovat (respektive každá expanze má svůj level cap). Cílem je nejenom vrátit levelování smysl, ale zároveň umožnit vychutnat si celý příběh dané expanze s odpovídajícím ziskem zkušeností. Takto na papíře je to určitě krok správným směrem.

V podstvětí nefunguje vše, jak má

První, co jsme z připravované expanze viděli, byl parádní filmeček. Sylvanas, bývalá vůdkyně Hordy (Warchief), se vypravila do Northrendu k citadele Icecrown. Utkala se se současným Lich Kingem Bolvarem Fordragonem, který drží na uzdě Pohromu (Scourge), což je armáda nemrtvých. A Bolvar prohrál. Viditelně silnější Sylvanas získala korunu (Helm of Domination), kterou rozlomila. Tím se prolomila hráz, která oddělovala dvě reality, v tomto případě nám známý svět od podsvětí Shadowlands.

Právě podsvětí, v němž poslední léta nefunguje vše tak, jak má, může za postupný růst síly Sylvanas. Když ve světě Warcraftu přijde váš čas, vaše duše vstoupí do Shadowlands. Následně je předvedena před arbitra, tajemného a starodávného tvora, jenž má být starší než Titáni. Ten posoudí vaše skutky a následně vás pošle do jedné z mnoha říší v Shadowlands.

Problém je, že ta nejhorší, The Maw, jež je určena jen pro ty největší hříšníky, nyní pohlcuje všechny duše. Vládne tam tajemný žalářník, který se Sylvanas spolupracuje. A s tím, jak roste The Maw, nabírá na síle i Sylvanas.

Kromě The Maw navštívíme čtyři říše, respektive zóny, kterým vládnou tzv. Covenants. K jednomu z nich se připojíme na maximální (šedesáté) úrovni, k čemuž se nabalí různé bonusy, včetně aktivních schopností. Jedna univerzální se týká pohybu, druhá se váže k povolání. Důležité je, že je půjde vyzkoušet předem ještě před touto důležitou volbou. Nebude to jen další frakce, ale něco jako Class Order z Legionu, kdy každý Covenant nabídne vlastní příběhovou linku, a to až na úrovni end-game obsahu.

Centrálním hubem bude město Oribos. Návstěva Shadowlands je také dobrá záminka, jak se potkat s řadou již padlých hrdinů. Potvrzeni jsou například Uther the Lightbringer a Kael’thas.

Řada systémových změn

Slibně zní systémové změny. Tvůrci se rozhodli, že povolání získají zpět řadu dovedností, které byly postupně osekány. Potvrzen byl například Kill Shot u Huntera či Shattering Throw u Warriora. U týdenní odměny z truhly (Weekly loot chest) se nyní počítá s mnohem menší rolí náhody. Hráči si budou moci vybrat z několika předmětů.

Návrat hlásí i legendární předměty, naštěstí ne způsob, jakým se získávaly. Tentokrát to bude něco, na čem mohou hráči pracovat a ovlivní i slot. Obdobný přístup bude aplikován i na craft, kdy další volitelné materiály, například gem na crit, zajistí ten „správný“ výsledek.

Výrazně se zlepší i přizpůsobení základního vzhledu postavy, jako je barva kůže, různá tetování, malůvky, účesy a další ozdoby. Při startu se počítá s osmi dungeony, první raid se jmenuje Castle Nathria a na hrdiny v něm čeká deset bossů. Novinkou je náhodně generovaná věž Torghast pro jednoho až pět hráčů, nezávisle na roli. Není na čas, naopak má povzbudit prozkoumávání a postupné překonávání různých výzev. Odměny pak pomůžou při získávání výbavy legendární kvality.

World of Warcraft: Shadowlands nepůsobí jako revoluční expanze. Tvůrci se namísto toho pokouší dát dohromady rozbité části hry, napravit škody při osekávání dovedností u postav a v řadě oblastí hry ubrat na roli náhody. A to není špatná věc. Když se k tomu připočte potenciálně zajímavý příběh, nevypadá to jako vůbec špatná expanze. S jejím vydáním se počítá do konce roku 2020.