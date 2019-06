Hodina s Cyberpunkem 2077. První dojem mi vzal dech

Podle vlastních slov zatím nemají v plánu tuto ukázku uvolnit pro veřejnost a pokud ano, nejdříve po srpnovém Gamescomu.

Na úvod se přiznám, že z loňské ukázky jsem byl mírně zklamaný. Představoval jsem si dechberoucí pestrobarevný svět jako z artworků a dostal jsem poněkud prostší záležitost, z níž bylo jasně cítit, že jde o ranou verzi hry. Ačkoliv příběh a atmosféra tam již slušně šlapaly, vizuálně nešlo o žádný zázrak. To se letos dramaticky změnilo. Měl jsem pocit, že se dívám na hru ještě výpravnější a propracovanější, než byl třetí Zaklínač.

Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077

Grafici měli očividně čas zapracovat na členitosti, rozlehlosti, detailech i efektech prostředí, takže první dojem, když hráč vyšel na ulici, mi opravdu vzal dech. Bylo to za parního letního dne. Děj se odehrává v bývalé Kalifornii a ne náhodou mi počasí i prostředí připomnělo, co jsem poslední dny zažíval na svojí návštěvě Los Angeles. Paprsky slunce se váhavě prokousávaly kombinací smogu a kouře, jelikož tato čtvrť Night City připomínala bývalou válečnou zónu.

Může za to její historie, kdy velkolepé vize investorů do mrakodrapů, hotelů a obchodních center byly přerušeny změnou režimu a spousta staveb zůstala nedokončených. Kdo zažil větší města v Egyptě z posledních let, umí si ty kostry mrakodrapů představit. V jejich útrobách a ulicích okolo nyní přežívá místní chudina, bičována několika soupeřícímí gangy.

Cyberpunk 2077

Celé to vzbuzovalo ohromně silný pocit místa a času, realizovaného do posledního detailu. S každým krokem jsem měl dojem, že se procházím skutečnými ulicemi. Kromě desítek lidí, kteří se věnovali běžným činnostem, jsem pozoroval také stohlavý dav shromážděný na pohřebním obřadu nebo zuřivou bitvu mezi gangy v dálce na vysokém patře jednoho z mrakodrapů.

Můžete se tím procházet a nasávat atmosféru nebo můžete naskočit třeba na svoji futuristickou motorku a projet tím místem jako nůž máslem za dunění hudby z vašeho rádia. Vývojáři nás ujišťovali, že kromě využití případné funkce fast travel se nekonají žádné nahrávací obrazovky a je možné se tak městem pro maximální zážitek pohybovat zcela nerušeně a nepřežitě.

Kromě pestrých animací všemožných lidí v ulicích jsem obdivoval také moderní efekty, jako bylo například pronikání světla z reflektoru mé motorky volumetrickým kouřem z kanálu.

Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077

Těžko se to popisuje, ale ve výsledku se všechna ta obrovská péče o detail a technologická pokročilost manifestovala v podobě absolutně autentického živoucího světa, jaký jsem opravdu od Zaklínače neviděl (hry jako Red Dead Redemption 2 nebo Days Gone jsou příliš málo zalidněné, aby mohly tomuto dojmu z hemžícího se města smysluplně konkurovat – jejich síla je v jiných věcech).

CDPR nám opět ukazují, jak silně je možné zúročit, když se hra dělá bez ohledu na náklady a délku vývoje, navíc lidmi, kteří milují svou práci a mají chuť do žánru přinášet nové nápady. Svět Cybeprunku 2077 s jeho divokou barevností a unikátním vizuálním stylem i důrazem na detaily si rozhodně nespletete s podobnými hrami typu Deus Ex.

Cyberpunk 2077

Podobně detailní a působivá byla také prezentace tvorby postavy, která nabízí opravdu velkou dávku svobody (vaše postava s přezdívkou V může být muž, nebo žena a může vypadat tak, jak si ji sami vymodelujete v editoru).

Jelikož jednou z velkých deviz hry je fantaskní retro-futuristická móda. Zdejší svět je „fascinován mocí, pozlátkem a tělesnými vylepšeními“, opravdu velký důraz je kladen také na dostupné kostýmy, kterými můžete radikálně měnit svůj vzhled. S tím souvisí také výběr vaší minulosti: rozhodnete, zda jste bezejmenný nomád, pouliční krysa z gangu nebo bývalý zaměstnanec elitní korporace.

Pochopitelně nechybí ani rozdělování bodů mezi vaše atributy, které pak pokračuje s levelováním a odemykáním nových schopností ve hře. Mimochodem, všechny postavy v demu včetně hráče měly level okolo dvacítky, proto byl docela zážitek, když se najednou vynořila postava a vaše augmenty ji vyhodnotily jako level 45.

Úrovně zde přitom mají dva druhy: tradiční a pak „street cred“, což je něco jako vaše proslavenost v ulicích města, která vám odemyká určitě možnosti při interakci s postavami. Vaše dialogové možnosti jinak ovlivňuje spousta dalších věcí, od vaší minulosti nebo nalezených předmětů přes vaše statistiky až po ono oblečení.

Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077

Zatímco loňská ukázka hry se zaměřovala na příběh a typický průběh mise, letošní ukázka se soustředila na hráčovu svobodu a možnost řešit situace různým způsobem.

Vývojáři se přepínali mezi několika uloženými pozicemi a demonstrovali, jak je možné využívat zbraně, schopnosti, informace a odlišná rozhodnutí pro dramaticky jiný průchod stejnou pasáží hry. Od zničujícího hackování vybavení v posilovně nepřátelského gangu (zvednutí závaží na činkách, zvednutí obtížnosti boxerského robota v tréninkovém ringu) přes plížení se ve stínech až po rozervání zabarikádovaných dveří vylepšenými rukami.

Využít lze laserový škrtícího drát, samopal s tlumičem i rotační dělo, urvané ze stojanu automatické věže. Nejen v rozhovorech s ostatními postavami, ale také při hraní se zdá, že máte vždy na výběr z několika možností. Tvůrci přitom zopakovali, že „hráčská svoboda“ je pro ně nejdůležitějším stavebním kamenem hry.

Cyberpunk 2077

Z hlediska příběhu jsme se dozvěděli, že V přežil zradu, kterou nemělo být možné přežít. Souvisí to zřejmě s tajemným biočipem v jeho krku, který podle všeho skrývá tajemství související s nesmrtelností – bavíme se o světě, kde se již několika lidem povedlo zcela digitalizovat svůj mozek.

Kromě onoho tajemství ale čip skrývá také excentrickou osobnost Johnyho Silvehranda, hraného Keanu Reevesem (Reeves odhalil datum vydání hry na tiskovce Microsoftu). Johny se tak může hráči kdykoliv zjevovat jako duch a radí mu při dalším postupu. Keanu tedy ve hře nemá nějaké menší cameo, ale je to z hlediska počtu dialogů druhá největší postava ve hře, která je s vámi od začátku do konce. O to lepší je, nakolik jeho osobnost proniká do animací a hlavně hlasu ve hře – chová se drsně a odvážně, opravdu máte pocit, že s vámi chodí Neo/John Wick.

Ve snaze odhalit původ a vlastnosti čipu v jeho krku se V během předvedené mise snažil dostat k šéfce jednoho z gangů, vyzbrojeného kromě jiného pokročilým přístupem k informační síti. To obnášelo nějaké ty pochůzky, výhrůžky, zrady, setkání s tajným vládním agentem a další peripetie, které nemá smysl podrobně rozebírat a kazit vám překvapení. Důležité je, že všechny situace byly zajímavé, perfektně na sebe navazovaly a byl v nich silně patrný onen efekt motýlích křídel, kdy i zdánlivě drobná volba delší dobu zpátky se vám může pořádně připomenout později.

Pokud bych měl najít na hodinové ukázce ze hry nějakou slabinu, asi bych skončil u zbraní a pocitu z nich. Bohužel jsem zrovna chvíli před tímto demem hrál Borderlands 3 a tam se povedlo drasticky posunout zážitek ze střelby směrem k nejlepším v žánru. Zbraně v Cybeprunku vypadaly dobře, ale střelba z nich neměla tu správnou energii, hlučnost a efekt na protivníky, jak bych si představoval. Jelikož jsem ale podobný feedback slyšel z více stran, nepochybuji, že na tom autoři za ten skoro rok vývoje, co jim do dubnového vydání zbývá, ještě zapracují.

Pokud se jim povede i tuhle oblast hry posunout takovým způsobem, jakým od loňska posunuli celkový vizuál a všechno ostatní, čeká nás ještě lepší velkovýpravné RPG, než byl Zaklínač 3. Celkový dojem z živosti a autenticity tohoto herního světa je opravdu nemožné na papíře vystihnout.

Cyberpunk 2077 vychází 16. dubna 2020 na PC, PlayStation 4 a Xbox One.