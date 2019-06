Kompletní Zaklínač 3 na Switchi má 32 GB, v handheldu cílí na 540p

K oznámení došlo v rámci show Nintenda na herní akci E3 2019 v Los Angeles. Na Switch míří The Witcher 3: The Wild Hunt - Complete Edition, tedy edice, která kromě základní hry zahrnuje expanze Hearts of Stone (Srdce z kamene), Blood and Wine (O víně a krvi) a 16 bezplatných DLC. Dohromady tedy přes 150 hodiny zábavy.

První obava se týkala velikosti. CD Projekt RED potvrdil, že na Switchi hra zabere zhruba 32 GB a vejde se na cartridge. To je možná důvod, proč ji chtít v případě zájmu v krabicové verzi a ne digitálně. Krabicovka navíc obsáhne mapu, nálepky a průvodce světem Zaklínače.

Možnost hrát Zaklínače 3 kdekoliv je kompenzována grafickým downgradem. Jak velký je, můžeme prozatím posoudit z prvního traileru a sady obrázků, k nimž tvůrci dodávají, že jsou pořízeny přímo ze switchové verze.

V handheldu hra cílí na 540p, v doku na 720p, samozřejmě s využitím dynamického rozlišení. To znamená, že v náročnějších pasážích hra automaticky rozlišení sníží, aby zůstala zachována plynulost hry. Přes 30 fps se určitě nedostaneme a uvidíme, jak bude port zvládat náročnější pasáže. Nejde tolik o rozlišení, ale aby snímkování bylo stabilní.

Zaklínač 3 na Switchi Zaklínač 3 na Switchi

Port má na starosti studio Saber Interactive v kooperaci s CD Projektem RED. Saber mají na Switchi na svědomí například oba díly NBA Playgrounds či Shaq-Fu: A Legend Reborn, což po technické stránce nejsou úplně dobré reference.

Zaklínač 3 na Switchi Zaklínač 3 na Switchi

Potvrzeno bylo také to, že switchová verze nepodporuje cross-save. Co se češtiny týče, na PC i konzolích byla. Tomu, že si zahrajeme s českými titulky i na Switchi, nahrává existence české verze oznamovacího traileru i produktová stránka v češtině.