Zvolte nejlepší hru roku 2020 na PC

Loni hladce zvítězila PC verze kovbojky Red Dead Redemption 2. Napínavý byl až boj o druhé místo, o které se popraly akce Star Wars Jedi: Fallen Order a Metro: Exodus.

Letošní rok z pohledu hraní na počítači nebyl vůbec špatný. Kazí ho snad jen nedostupnost nových grafických karet. Co se her týče, v nominacích jste nejčastěji zmiňovali Cyberpunk 2077, který stojí za to hrát na pořádné mašině.

Velmi se také povedla hra pro virtuální realitu Half-Life: Alyx a virtuální piloty potěšil Microsoft Flight Simulator. Je toho samozřejmě mnohem víc. Finální výběr v hlasování vycházel z vašich nominací, popularity na Metacritics a hlasů redakce.

Co se ankety týče, hlasovat můžete až pro tři hry. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu. Soutěž o hry na PlayStation 4 a 5 se pojí s hlavní anketou, která poběží od 23. prosince. Hra roku 2020 končí 5. ledna 2021 v 10:00, výsledky budou zveřejněny následující den.