Zvolte hru roku 2020 s nejlepším otevřeným světem

Loni dominovala PC verze Red Dead Redemption 2 i v této anketě a s přehledem za sebou nechala Metro Exodus i Death Stranding.

Letos by to mohlo být daleko napínavější. Otevřené světy totiž dnešní AAA produkci jasně dominují, ať už jde o ty městské (Cyberpunk 2077, remaster Mafie, Watch Dogs Legion, Spider-Man: Miles Morales), nebo ty přírodní (Assassin’s Creed Valhalla, Ghost of Tsushima nebo Immortals Fenyx Rising). Anebo dáváte přednost rozsáhlým online světům World of Warcraft: Shadowlands či Genshin Impact? Je to jen na vás.

Co se ankety týče, hlasovat můžete pro jednu hru. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu. Soutěž o hry na PlayStation 4 a 5 se pojí s hlavní anketou, která poběží od 23. prosince. Hra roku 2020 končí 5. ledna 2021 v 10:00, výsledky budou zveřejněny následující den.