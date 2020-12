Zvolte hru roku 2020 s nejlepším grafickým zpracováním

Loni to bylo poměrně jednoznačné, ostatně PC verze Red Dead Redemption 2 je podle mnohých stále nejhezčí hrou současnosti. Její náskok na druhé (Metro: Exodus) a třetí (Death Stranding) místo byl nepřekvapivě drtivý.

Letos to tak jednoznačné nejspíše nebude. Máme tu čarokrásný Cyberpunk 2077, jehož krásy však dokážou zprostředkovat jen nejnovější grafické karty a next-gen konzole.

Na to by mohl ostatně doplatit i jinak božsky vypadající Microsoft Flight Simulator. Nezanedbatelnou šanci mají i exkluzivity The Last of Us Part 2 a Ghost of Tsushima, které z osm let staré PS4 dokázaly vymáčknout neskutečné orgie. A zmínku si určitě zaslouží i Assassin’s Creed Valhalla a Watch Dogs, jejichž otevřené světy vyloženě vybízejí k průzkumu. Anebo nás překvapíte a zvolíte něco úplně jiného? Je to jen na vás.

Co se ankety týče, hlasovat můžete v této kategorii jen pro jediné jméno. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu. Soutěž o hry na PlayStation 4 a 5 se pojí s hlavní anketou, která poběží od 23. prosince. Hra roku 2020 končí 5. ledna 2021 v 10:00, výsledky budou zveřejněny následující den.