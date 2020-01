Hrou roku 2019 se stala PC verze kovbojky Red Dead Redemption 2

Absolutní vítěz Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 se stal hrou roku už v roce 2018, loňské vydání na PC však vyvolalo takovou odezvu, že vyneslo ceněnou kovbojku opět do sedla. A to s naprostým přehledem a bez viditelných soupeřů. Druhé místo vybojovala akce Metro Exodus, na první místo však výrazně ztrácela, téměř polovinu hlasů. Třetí místo náleží mysterióznímu Death Strandingu, na nějž se ovšem těžce dotahoval Star Wars Jedi: Fallen Order.

Pořadí v hlavní kategorii předznamenalo výsledky v kategorii PC. Kovbojka Red Dead Redemption 2 opět hladce zvítězila. Souboj o druhé a třetí místo byl o poznání těsnější, druhý Star Wars Jedi: Fallen Order má jen o deset hlasů víc než třetí Metro Exodus. Všechny výsledky jsou k nahlédnutí zde.



V kategorii PlayStation 4 nebylo hlasování tak jednoznačné. Vedení si poměrně dlouho držela mysteriozní hra Death Stranding, kterou však nakonec překonala post-apo akce Days Gone. Její start sice poznamenaly problémy technického rázu, tvůrci však hru průběžně opravovali a vylepšovali. Nakonec je to exkluzivita, která za zahrání rozhodně stojí. Třetí místo si odnáší Star Wars Jedi: Fallen Order. Všechny výsledky jsou k nahlédnutí zde.

Také majitelé konzole Xbox One poslali na první místo „svoji“ exkluzivitu, a to v podobě akce Gears 5. Je to stále poctivá, krvavá řežba, která se skvěle hraje i v kooperaci. Bylo to však o fous. Hned v závěsu je Star Wars Jedi: Fallen Order a na třetím místě Metro Exodus. Všechny výsledky jsou k nahlédnutí zde.

Z čeho vybírat měli v roce 2019 majitelé konzole Switch. První místo si odnesla parádní duchařská akce Luigi’s Mansion 3, která kombinuje chytání duchů, řešení hádanek, průzkum, a to vše i v kooperaci. V závěsu je port špičkového Zaklínače 3, který potvrzuje, že ty nejlepší hry si najdou své fandy na nových platformách i léta po vydání. Třetí místo nakonec vybojovalo kouzelné dobrodružství The Legend of Zelda: Link’s Awakening, bramborovou medaili si odnášejí Pokémoni Sword & Shield, a to o pouhé dva hlasy. Všechny výsledky jsou k nahlédnutí zde.

Kategorii opět suverénně ovládl western Red Dead Redemption 2. Za ním následují Death Stranding a Metro Exdous. Všechny výsledky jsou k nahlédnutí zde.

Ani v této kategorii nedala kovbojka Red Dead Redemption 2 soupeřům šanci. V roce 2018 zvítězila konzolová verze, na (pořádném) PC však vypadá ještě lépe. Druhé Metro Exodus je na třetině hlasů, za ním následuje Death Stranding. Všechny výsledky jsou k nahlédnutí zde.

I tuto kategorii ovládla známá trojka. Na první místo bez potíží vystoupal Red Dead Redemption 2, za nímž je s velkým odstupem Metro Exodus následovaný Death Strandingem. Všechny výsledky jsou k nahlédnutí zde.

V kategorii „Největší zklamání“ probíhala na počet hlasů bitva mezi hrami Wolfenstein: Youngblood a Anthem. Nakonec vyhrál Wolfenstein, který se už vůbec jako Wolfenstein nehrál. Utrápený Anthem si odnesl druhé místo a třetí si s velkým odstupem připsal Death Stranding. Všechny výsledky jsou k nahlédnutí zde.