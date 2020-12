Zvolte nejlepší hru roku 2020 na Xbox

Loni vyhrála parádní akce Gear 5, těsně v závěsu se umístila akce Star Wars Jedi: Fallen Order. Třetí místo vybojovala střílečka Metro Exodus.

Letos? Xbox Series X je skvělá konzole, stejně jako služba Game Pass, nicméně z pohledu vydaných her to velká sláva nebyla. Dlouhou dobu to vypadalo, že Microsoft vydá spolu s next-gen konzolemi i svoji vlajkovou loď v podobě střílečky Halo Infinite, té se však dočkáme až příští rok na podzim. Počkáme si i na nové Forzy, nicméně ty staré mají alespoň next-gen update.

Za pozornost tak stojí hopsačka Ori and the Will of the Wisps, na next-genu má Microsoft časovou exkluzivitu s parádním RPG Yakuza: Like a Dragon a mnoho hráčů si určitě nenechalo ujít vikinský Assassin’s Creed: Valhalla. Na Series X pak pěkně šlape i Cyberpunk 2077. A nakonec jsme se dočkali i strategie Gears Tactics, která vyšla v dubnu na PC.

Co se ankety týče, hlasovat můžete až pro tři hry. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu. Soutěž o hry na PlayStation 4 a 5 se pojí s hlavní anketou, která poběží od 23. prosince. Hra roku 2020 končí 5. ledna 2021 v 10:00, výsledky budou zveřejněny následující den.