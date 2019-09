RECENZE: Gears 5 je stará dobrá krvavá akce, která se nebojí novinek

Zatímco ostatní série mají čím dál tím delší názvy, které jim vývojáři a vydavatelé prodlužují nejrůznějšími podtituly, Gears of War jsou s pátým dílem už jen Gears. Jde o nezvyklý krok, který upoutá pozornost. Změnu názvu si vysvětlujeme tím, že pětka je prvním dílem, jenž přináší opravdové novinky a nejenom obměněný arzenál a neviděné nepřátele.

Gears 5

Z příběhu série se nám stal seriál na pokračování. Novinka navazuje přímo na čtyřku (číst recenzi na Bonuswebu), která měla otevřený konec.

Pokud jste zapomněli, o co šlo, můžete si story připomenout rekapitulačním videem. Jeho přítomnost dokazuje, že je nyní z Gears rozjetý vlak, který se jen tak nezastaví. Locusti i parasitičtí Lambenti byli dávno vyhlazeni. Planetu Sera, kde se celá sága odehrává, však ohrožují neméně děsiví zástupci rasy Swarm. S nimi jste se utkali už minule a i tentokrát jsou to oni, kdo vám půjde po krku.

V hlavní roli drsná ženská

Zatímco hrdinou čtyřky byl JD Fenix, syn protagonisty původní trilogie Marcuse Fenixe, tentokrát si jeho roli v kampani střihnete jen v prvním aktu. Děj se po zbytek hry točí především kolem Kait Diazové.

S ní jsme se seznámili v minulém díle a zároveň byli svědky toho, jak přišla o matku, která jí před smrtí věnovala záhadný náhrdelník Locustů. Jako hrdinka nám Kait vůbec nevadí. Naopak je to holka od rány, která se toho nebojí. Jenže příběh o jejím záhadném původu, který není vůbec záhadný a pojednává i o opětovném zprovoznění zbraně Hammer of Dawn, jež známe od jedničky, nás moc nebavil. A to i přes šokující scénu v závěru hry.

Jasně, Gears nejsou o příběhu, ale tentokrát to je nuda. I když z něj více neprozradíme, s klidem práskneme, že vás opět čeká otevřený konec. A ten my fakt neradi. Alespoň je přítomno dost sympatických postav, které sází jednu hlášku za druhou.

Stará dobrá řežba nikdy nezklame

Přesně o nich vždy Gears byly. Gears 5 se hraje tak, jak to máme rádi. Tedy povětšinou. V moderním světě videoher, kde je téměř každý titul akcí v otevřeném světě s RPG prvky, byly Gears vždy staromódní řežbou. V zákopech, vojenských základnách i v podzemí jste se pohybovali vždy kupředu a ani o krok zpět. S Lancerem (ikonická automatická puška zkombinovaná s motorovou pilou) jste řezali a masakrovali Locusty po stovkách a tisících.

Gears 5

Pokud máte tento styl střílečky s výrazným krycím systémem rádi,

Gears 5 vás nezklamou. Přestřelky i konflikty tváří v tvář mají pořád šťávu, hektolitry krve tečou proudem a tempo ani na chvilku nepolevuje. A to i přes nové plíživé prvky, které neruší a můžete je vesele ignorovat. Ve zbrojním arzenálu přibylo pár nových kousků. Do rukou se vám dostane dosud neviděný typ Lancer GL.

Hit the Road Jack

S jeho laserovým zaměřováním lze efektně i efektivně odpalovat granáty. Osaháte si také automatickou pistoli Talon a nic moc samopal Claw, který používají vojáci Swarmu. Nejvýraznější z novinek jsou dvě následující zbraně.

Kanón Cryo zmrazí protivníky až na kost. Můžete si s ním zahrát na Sub-Zera nebo Duke Nukema a rozbít nepřátele na malé ledové kostičky, které bychom do drinků určitě nedávali. Je to účinná věcička, ale jen na krátkou vzdálenost. Stejně jako drtící palice, kterou můžete vyvolat lokální zemětřesení, nebo s ní nasekat protivníky na cucky.

Nové přírůstky do arzenálu potěšily a zapadají do explicitně násilného ducha celé série. Velkým pomocníkem v boji je i levitující robot Jack, kterého fandové moc dobře znají. V Gears 5 však hraje dosud největší roli. Nejenom, že s ním budete hackovat počítače a mačkat nedostupná tlačítka, výrazně se zapojí i do bitev.

RPG prvky se prostřílely i do Gears

Protivníky může probít elektrickým výbojem, hodit mezi ně elektrické miny, zneviditelnit vás nebo dočasně ochránit štítem. A dokonce umí na chvíli ovládat některé protivníky. Jacka budete postupem hrou upgradovat díky součástkám, které najdete všude možně v úrovních. A tím se dostáváme pomalu k první velké novince, která se Gears až do nejnovějšího dílu vyhýbala.

Gears 5

RPG prvky se sem nakonec probojovaly, ale nejde o nic trapného ani nechtěného. Naopak! Tím, že jsou zaměřeny na robota a ne hlavní hrdinku, nepůsobí nuceně. Jste stále ta silná a neohrožená ostrostřelkyně, ale nečeká vás nic jako steroidy do žil, díky kterým se stanete svalnatější a rozbijete zeď. Váš robot je však schopnější a stává se z něj cennější společník. Navíc můžete za Jacka i hrát. Celou kampaň lze projít až ve třech hráčích, a to nejenom přes online službu Xbox Live, ale i na rozdělené obrazovce.

Trocha volnosti mezi koridory

Hráč, který se chopí role robota, má podpůrnou roli, oživuje padlé a zážitek z hraní za něj je zcela něco jiného. Kooperace se díky němu stala i v rámci série ještě lepší. Druhou významnou novinkou jsou otevřenější světy. Zatímco je začátek a konec vyloženě lineární, v druhém a třetím aktu narazíte na dva menší světy s otevřeným prostranstvím. Nejde o nic megalomanského ve stylu Red Dead Redemption 2. Stejně tak nebylo přerušeno nepolevující tempo ani spád, kterými je série proslulá.

Zasněžená i písčitá lokace však skýtá fajn možnost projet se v nezvyklém vozidle Skiff a splnit pár vedlejších misí. Pokud chcete dokončit jen ty příběhové, tak fajn, nic vám nebrání. Dostanete staré dobré Gears s menší projížďkou. Jestli zatoužíte po pár nepovinných masakrech či exploraci lokací, máte poprvé tu možnost. Vedlejší mise slouží především k tomu, abyste získali další součástky pro Jacka.

Normálně bychom asi na open world prvky prskali, ale zde jsou tak nenucené, že jsme ve finále rádi, že The Coalition posunuli sérii opět o kousek dál. Skiff je přitom zajímavý kousek. Jde o kombinaci saní a plachetnice. Na ovládání tohoto vozidla si budete chvíli zvykat, ale zanedlouho se s ním budete prohánět po sněhových závějích i písčitých dunách jako profíci. Navíc si na něm můžete skladovat zbraně, což se nejednou hodí.

Gears 5

Kampaň je tedy povedená, i když ti, kteří vzdychají nad tím, že je stále dokola o tom samém, budou vzdychat i nadále. A svým způsobem mají pravdu. V několika málo okamžicích repetitivnost při hraní vadila i nám. Než kampaň dohrajete, uplyne něco málo přes deset hodin, což není špatné. Zvláště, když si můžete prodloužit životnost klidně o další tři nebo čtyři hodinky díky nepovinným misím. A to u akční videohry není vůbec marné.

Vzhůru na síť

Multiplayer byl vždy nedílnou a velmi významnou součástí Gears. Dokonce známe pařany, kteří se po celou dobu hraní věnují jenom jemu. Právě oni mohou být v naprostém klidu, protože pětka toho pro ně má hodně a ještě víc.

Versus část ukrývá hromadu režimů. Od týmového deathmatche přes king of the hill až po execution. Novinku je arcade, v němž má každá postava vlastní atributy a zbraně. Když se vám bude dařit, získáte body, za něž si pořídíte novou výbavu. A tak dále a stále dokola.

K dispozici je dvanáct menších až středně velikých map, které na hezkou online bitvu stačí. Hra navíc podporuje crossplay, takže se proti sobě mohou postavit Xboxáci i PC hráči. A to stále není vše. Dva velké kooperativní režimy naleznete mimo versus nabídku. Jde o horde a escape. První jmenovaný je fandům dobře známý. Postaví se v něm v pětičlenném týmu dotírajícím hordám nepřátel.

Vezměte nohy na ramena

Tentokrát je v režimu spousta novinek včetně výběru postav, z nichž má každá odlišné schopnosti a výstroj. Za získané body si opět budete kupovat silnější vybavení. Důležité je rozvržení sil. V týmu je zapotřebí mít nejenom útočnou třídu, ale i inženýra atd.

Největší novinkou je mód Escape. Ten je určen třem hráčům, kteří mají za úkol pláchnout z nepřátelského hnízda. Jde o celkem obtížný režim, jelikož splnění jedné hry trvá 15 až 20 minut. Začínáte přitom jen se základní pistolí a silnější výzbroj musíte posbírat cestou. Aby toho nebylo málo, v patách máte jedovatý mrak, takže se nemůžete nikde dlouho zdržet. Gears 5 celkově má tolik multiplayerových možností, že z toho jde hlava kolem. Filmoví fandové navíc ocení, že lze hrát i za herce Davea Bautistu (Drax ze Strážců galaxie), který se roky snaží získat v chystané filmové adaptaci Gears of War roli Marcuse. Zatím neúspěšně.

Z technického hlediska před Gears 5 smekáme. Zahrát si takto technicky precizně vypilovanou a uhlazenou hru, se jen tak nestává. Z grafického hlediska jde o jeden z nejnádhernějších titulů současnosti. A nebojíme se říct, že na konkurenční konzoli PlayStation 4 by takto skvěle nemohl vypadat, kdyby náhodou nešlo o exkluzivní videohru pro Xbox One.

Modely postav jsou neskutečně propracované. Detailů si všimnete na jejich výzbroji i v obličejích, které střídají jednu grimasu za druhou. Jejich animace jsou také povedené. Prostředí jsou fenomenální a každý fanda sci-fi se bude při jejich prozkoumávání tetelit blahem. Jen počkejte, až pojedete ve Skiffu pouští a do písku před vámi uhodí blesk a vytvoří skelnou nádheru. Navíc je viditelnost maximální. Dohlédnete až na horizont a při pohybu na vás odnikud nevyskakují předměty, postavy ani budovy.

Pokračování příště

Nepřátelé jsou správně děsiví a zvláště bossové ohyzdní a nechutní. K tomu si připočtěte, že na Xboxu One X běží hra v 4K s téměř stabilními 60 fps. Gears 5 jsou až neskutečně plynulou hrou. Ano, ke zpomalení dochází, ale jenom výjimečně v případech, kdy hra něco načítá.

Frenetické přestřelky a boje nic nepřerušuje, což je ve vřavě, kterou hra prezentuje, vážně důležité. Gears 5 tak rozhodně nejsou v akčním žánru zásadním titulem, ale jde o jeho poctivého zástupce.

Díky novinkám, kterých není málo, navíc prochází celá série malou, ale ne bezvýznamnou evolucí. Pokud máte Xbox One, je pro vás tento titul víceméně povinností. Leda by se vám dělalo špatně z pohledu na krev. Ale to vzhledem k tomu, že jste recenzi dočetli až sem na konec, nejspíš nehrozí. Tak zase za pár let na viděnou. Je totiž jasné, že nás šestka čeká a nemine.