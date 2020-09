ANALÝZA: Souboj titánů aneb Když si za 7,5 miliardy vyšlápnete na soka

Zpráva o akvizici ZeniMaxu Microsoftem za 7,5 miliardy dolarů přišla pouhý den před spuštěním předobjednávek na nový Xbox. Náhoda to rozhodně není. První, co hráčům vyvstane na mysli, je patrně fakt, že Microsoft získal práva na sérii The Elder Scrolls a Fallout. Připravovaná masivní RPG jako Starfield a pokračování Skyrimu dost možná na PlayStationu 5 vůbec nevyjdou. Jenže to zdaleka není vše.

Microsoft tentokrát nekoupil studio, ale celého vydavatele. Pod ZeniMax, potažmo Bethesdu spadají studia jako Id Software (Doom, Quake), Arkane Studios (Dishonored, Prey, Deathloop), MachineGames (Wolfenstein) nebo Tango Gameworks (Evil Within, Ghostwire: Tokyo). Znamená to také, že všechny hry od Bethesdy budou nyní dostupné přes předplatné Xbox Game Pass a následující tituly na něj Microsoft zařadí už v den jejich vydání.

Evil Within 2 Doom Eternal

Fallout od Obsidianu, Gears of War od Id?

Skutečnost, že se nyní spousta předních značek přesouvá do vlastnictví Microsoftu, vybízí k dalším zajímavým scénářům. Okamžitě se vyrojila řada spekulací. Dostane Obsidian po skvělém New Vegas konečně šanci vytvořit další Fallout? Je vůbec možné, aby se Id Software nějakou mírou nepodílel na řežbě Gears of War? Vytvoří některé z nově získaných studií pokračování legendární střílečky Perfect Dark?



Nákup navíc zastihl Bethesdu v době, kdy společnost potřebovala pomocnou ruku. Letošní Doom Eternal se sice povedl na výbornou, jinak se ale produkce studií potýká s dlouhodobými problémy. Oceňované hry jako Evil Within, Dishonored nebo Wolfenstein se nedařilo prodat, protože masové publikum raději utrácí za multiplayerové hry a openworldové tituly s mnohem delší herní dobou.

Dishonored 2 Prey

Předplatné Xbox Game Pass je pro ně jako stvořené, neboť tvůrci už nebudou muset vydavateli vysvětlovat, proč hra neprodává miliony. Co se týče týmů spadajících pod hlavičku Bethesda Game Studios, následky šokující akvizice by mohly být ještě zajímavější.

Fallout 76 byl jedním z největších zklamání generace a ani předchozí Fallout 4 nebyl generačním superhitem jako Skyrim a mnozí fanoušci jej přijali se značnou nelibostí. Firmě navíc vyrostli velcí konkurenti. Jedním z nich je paradoxně studio Obsidian, které Microsoft koupil v roce 2018. Nejen, že jejich New Vegas bývá soustavně vynášen do nebes jako nejlepší novodobý Fallout, ale loňské Outer Worlds mnozí označovali přesně za ten typ hry, který by Bethesda ráda vytvořila, ale příliš se jí to nedaří.

Nadcházející RPG Obisidanu s názvem Avowed ze světa Pillars of Eternity vypadá opět podobně. Dostupné informace hovořící o velké roli fyziky dávají navíc slušné naděje fanouškům zapomenuté Dark Messiah of Might & Magic. Výměna informací, technologií a užší spolupráce mezi Obsidianem s Bethesdou je tak velmi reálná. Pokud by Microsoft Bethesdu neodkoupil, těžko říct, kdy bychom se nového Falloutu vlastně dočkali. Prioritu mají RPG Starfield a TES VI. Nyní se přesun značky Fallout pod křídla Obsidianu přímo nabízí.

A pak je tu Id Software, kde nejde pouze o hry jako takové, ale i samotný engine. Id tech 7 ze hry Doom Eternal umožňoval maximální plynulost s grafikou už na konzolích minulé generace, bude tedy hodně zajímavé sledovat, zda se technologie nerozšíří i do dalších her z portfolia Microsoftu.



Nezapomínejme, že Microsoft v posledních letech nakupoval ve velkém a o budoucích hrách všech jeho studií nemáme zdaleka úplnou představu. Co naopak víme je, že kromě vlastní produkce na něj míří spousta dalších titulů od externích partnerů, jejichž konzolová exkluzivita bude nejspíše jen časová. Mezi jinými jmenujme například atmosférický Scorn, Stalker 2 nebo The Medium.

A co PlayStation?

Na první pohled se tedy zdá, že obchod by mohl být k hrám, hráčům a všem zúčastněným stranám vlastně ku prospěchu. Je tu ale jeden velký háček – co miliony fanoušků, kteří hrají výhradně na PlayStationu? Hry od Microsoftu vycházejí pouze na Xboxu a PC.

Menší tituly jako Cuphead a Ori si našly cestu i na Nintendo Switch, byť byly obě zpočátku výslovně vydávány za „věčné konzolové exkluzivity“. Cuphead letos vyšel dokonce i na PlayStationu 4. Zde hraje pravděpodobně roli fakt, že ačkoliv Microsoft vývoj hry roky podporoval, na rozdíl od Oriho nikdy nefiguroval jako vydavatel hry a její tvůrci tak nejspíše měli o něco volnější ruce.



Phil Spencer

Dosavadní vyjádření na téma budoucnosti her od Bethesdy na jiných platformách moc důvodů majitelům PlayStationu k optimismu nedávají. Šéf Xboxu Phil Spencer, vedoucí vývojář Todd Howard ani šéf marketingu Pete Hines nezmiňují ve svých prohlášeních PlayStation jménem. Howard sice mluví o všeobecné otevřenosti jiným platformám, tím však může klidně myslet streamování přes cloud, s kterým by se Xbox v budoucnu nejraději protlačil na všechna dostupná zařízení včetně mobilů, tabletů, televizí, PC i ostatních konzolí.

Na přímý dotaz Bloombergu prohlásil Phil Spencer, že dostupnost budoucích titulů pro jiné konzole bude posuzována případ od případu. Zároveň bude Microsoft respektovat vzniklé dohody a již předem oznámené tituly jako Ghostwire: Tokyo a Deathloop tak vyjdou jako dočasné exkluzivity pro PlayStation 5 a PC. Majitelé Xboxu si na ně paradoxně budou muset nějaký čas počkat.

Jak to ve výsledku bude s oním „případem od případu“, v tuto chvíli nikdo neví, je třeba však poukázat na to, že Spencer nemluví výsostně o PlayStationu. Hry od Bethesdy vycházely i na Nintendo, kde by teoreticky Microsoft mohl být vstřícnější. I to je ovšem předčasná otázka.

Spencerovo vyjádření můžeme klidně číst i tak, že firma na PlayStationu neutne přísun nového obsahu pro onlinovky jako The Elder Scrolls: Online nebo Fallout 76 a smutným hráčům možná dodá ještě reklamu na vlastní titul obdobnou mobilnímu Fallout: Shelter (otázka je, jestli by podobnou provokaci Sony vůbec povolilo).



Fallout Shelter

Je tu však jistá naděje, která souvisí s tím, jak Xbox Game Pass od Microsoftu mění zaběhnutá pravidla hry. Po nedávném bombastickém představení PlayStationu 5 přišlo jisté vystřízlivění v momentě, kdy si natěšení hráči v rámci předobjednávek strkali do košíků první hry. Jejich cena povážlivě vyskočila a mnohé z nich se u nás pohybují v rozmezí 1 799 až 1 999 korun.

Oproti tomu hry od Microsoftu budou kromě tradiční distribuce hned první den k dostání skrze předplatné Xbox Game Pass, jehož měsíční předplatné vyjde pod tři stovky za měsíc (i méně, když víte, kde a jak nakupovat). Ano, nabízí se námitka, kolik her je běžný člověk za měsíc schopen dohrát a že hry od Bethesdy vydrží klidně roky. Na druhou stanu rozdíl v ceně je zde opravdu masivní a lze očekávat, že počty prodaných kopií budou díky němu ve výsledku o dost nižší

Fallout 76

Microsoft by tak opravdu mohl po uplynutí nějaké doby blahosklonně dovolit Sony, ať mu jejich hru prodává na své platformě za plnou cenu. Samotná Sony se mimochodem v uplynulých dnech vyjádřila, že vzhledem k nákladům na vývoj vlastních exkluzivit by pro ní byl systém Game Passu neudržitelný. Microsoft je zkrátka mnohem bohatší firmou, což se začíná projevovat i na konzolovém trhu.



Sony stále spoléhá na sílu svých vyhlášených exkluzivit. Během prvního roku Playstationu 5 slibuje lavinu prvotřídních kousků jako Horizon: Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales, nový God of War, Gran Turismo 7, Demon’s Souls a Ratchet & Clank: Rift Apart. K tomu získají předplatitelé PS Plus okamžitý přístup ke knihovně patnácti her, z nichž většinu tvoří špičkové exkluzivity z éry Playstationu 4 jako Uncharted 4, Bloodborne, God of War, The Last of Us Remastered anebo Days Gone. Speciálně pro nové zákazníky je to extrémně lákavá nabídka. I tak to ale firma nebude mít vůbec jednoduché.

V minulé generaci Microsoft sice jasně převálcovala, zároveň však přišla o řadu exkluzivních dohod s externími studii. Quantic Dream (Detroit: Become Human), Supermassive Games (Until Dawn), Ready at Dawn (Order: 1886) již nevytvářejí tituly pouze pro Sony a Evolution Studios (Driveclub) pak firma zavřela. Na druhou stranu Sony koupila Insomniac Games, studio zodpovědné za vynikajícího Spider-Mana.

Skončila i úzká spolupráce s řadou indie studií, místo níž se firma soustředí na VR tituly. Nedotknutelnost vlastních exkluzivit je u nich také na ústupu – po umístění řady z nich na streamovací službu Playstation Now (v zahraničí dostupnou i na PC) a PC portech Death Stranding a Horizon: Zero Dawn přišlo prohlášení, že firma hodlá v podobných námluvách s PC platformou pokračovat.

Xbox Series X a PlayStation 5

Bylo by jistě chybou taktiku Sony odepisovat. Sony figuruje dlouhodobě jako spolehlivý vydavatel prvotřídních příběhových her se špičkovou grafikou a poslední předváděčka ukázala firmu ve skvělé formě. Soudě podle předobjednávek, anket a reakcí fanoušků se zdá, že konzole má stále velký náskok před Xboxem, to se ale může začít měnit, obzvlášť vezmeme-li v úvahu mimořádně příznivou cenu Xbox Series S a zpětnou kompatibilitu napříč knihovnou až do éry původního Xboxu.

Jak to s dostupností her od Bethesdy bude na Playstationu nakonec vypadat, ukáže až čas. Jak potvrzují slova Todda Howarda i Phila Spencera, taktika Microsoftu spočívá v budování masivního ekosystému, který má být dostupný co možná nejširšímu publiku. To se ale automaticky nerovná partnerství se Sony. Fanoušci značek jako Fallout anebo Doom, kteří Xbox a herní PC odmítají, mohou upínat naděje ke streamování, které má hry od Microsoftu přenést na další dostupná zařízení. České hráče potěší, že streamovací služba pro Android je dostupná už i u nás a na její verzi pro řadová PC se usilovně pracuje. Souboj Sony s Microsoftem bude zkrátka tentokrát mnohem zajímavější a dá se předpokládat, že vyostřenější konkurenční boj povede k lepším službám i hrám zároveň a hráči z něj budou ve výsledku jenom profitovat.



