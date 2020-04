Když si pospíšíte, můžete si zahrát celou kampaň Gears 5 zadarmo

12:01 , aktualizováno 12:01

Microsoft nabízí možnost hrát po dobu pěti dnů poslední díl série Gears of War zcela zadarmo. A to i na Steamu. Hra vám sice ve sbírce nezůstane, ovšem na dohrání povedené příběhové kampaně to v pohodě stačí.