Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v dubnu

0:01 , aktualizováno 0:01

V dubnu se těšíme na návštěvu zombiemi zamořeného Raccoon City v remaku Resident Evil 3. Pokud by to na vás bylo moc, slibně vypadá i psychologický horor Someday You’ll Return, v němž zavítáme do moravských lesů. Těšíme se také na Demon Huntera v kartičkách Hearthstone či skvěle vyhlížející tahovou strategii Gears Tactics.