Zvolte nejlepší hru roku 2020 na PlayStation

Loňský ročník byl napínavý až do poslední chvíle. Vedení si poměrně dlouho držela mysteriozní hra Death Stranding, kterou však nakonec překonala post-apo akce Days Gone. Třetí místo vybojovala, a to s výrazným odstupem, akce Star Wars Jedi: Fallen Order.



Ani letos nebyla o atraktivní hry nouze. Konečně vyšlo temné dobrodružství The Last of Us: Part II, které ovšem našlo nečekaného soupeře v další exkluzivitě, a to fantastické samurajské akci Ghost of Tsushima. Promluví v této kategorii do hry i Cyberpunk 2077? Uvidíme, je to na vás. Finální výběr v hlasování vycházel z vašich nominací, popularity na Metacritics a hlasu redakce.

Co se ankety týče, hlasovat můžete až pro tři hry. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu. Soutěž o hry na PlayStation 4 a 5 se pojí s hlavní anketou, která poběží od 23. prosince.