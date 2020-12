Zvolte nejlepší hru roku 2020 na Switch

Loni zvítězila duchařská akce Luigi’s Mansion 3, za níž následoval port špičkového Zaklínače 3. Třetí místo nakonec vybojovalo kouzelné dobrodružství The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Letos nabídka tak pestrá není. Během začátku pandemie nového typu koronaviru vyšla příhodně fantastická záležitost Animal Crossing: New Horizons, v níž se staráme o vlastní ostrov a jeho obyvatele. Nečekanou peckou je nezávislý hit Hades a za hřích stojí i akční RPG Paper Mario: The Origami King. Na Switch si našla cestu i parádní hopsačka Ori and the Will of the Wisps. Finální výběr v hlasování vycházel z vašich nominací, popularity na Metacritics a hlasu redakce.

Co se ankety týče, hlasovat můžete až pro tři hry. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu. Soutěž o hry na PlayStation 4 a 5 se pojí s hlavní anketou, která poběží od 23. prosince. Hra roku 2020 končí 5. ledna 2021 v 10:00, výsledky budou zveřejněny následující den.