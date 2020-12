Zvolte nejlepší herní příběh roku 2020

Loni to byla trochu nuda, a jelikož fenomenální Disco Elysium nikdo nepřeložil do češtiny, tak i v této kategorii nakonec dominoval Red Dead Redemption 2 z PC nad Metrem: Exodus a Death Stranding. To letos to bude mnohem zajímavější.

Příběh The Last od Us Part 2 rozdělil herní komunitu vedví, a zatímco někteří jej chválí do nebes, jiní jej považují za absolutní odpad. Více šancí na vítězství tak mají nejspíše „bezpečnější“ herní dobrodružství, ať už jde o stylovou žánrovku Ghost of Tsushima, sci-fi Cyberpunk 2077 nebo klasiku v podání remasterované Mafie. Úplně bez šance nejsou ale ani nezávislé hry „s přesahem“, jako je rodinné drama Suicide of Rachel Foster, Tell Me Why o problematice vyrůstání transgenderové osoby na americkém maloměstě nebo Amnesia: Rebirth o strachu z nastávajícího mateřství (a utíkání před krvelačnými démony). Je to jen na vás!

Co se ankety týče, hlasovat můžete pro jednu hru. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu. Soutěž o hry na PlayStation 4 a 5 se pojí s hlavní anketou, která poběží od 23. prosince. Hra roku 2020 končí 5. ledna 2021 v 10:00, výsledky budou zveřejněny následující den.