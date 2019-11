Hodně Divoký západ dorazil i na PC. Recenze Red Dead Redemption 2

Epický western z dílny Rockstaru Red Dead Redemption 2 (RDR 2) je totiž po roce od konzolového vydání (číst loňskou recenzi na Bonuswebu) k mání i na PC. Mnohem rychleji než poslední Grand Theft Auto, s hezčí grafikou a neomezenými možnostmi pro moddery.

A pokud chcete teď hned vědět, jestli to čekání stálo za to, tak si můžete oddychnout – stálo. RDR 2 sice rozhodně není dokonalá hra bez chyb vhodná úplně pro každého, ale pokud toužíte po rozmáchlém dobrodružství jako z klasických westernů, rozhodně nepřijdete zkrátka.

Příběh vezmu jen telegraficky, abych toho neprozradil příliš a také proto, že jsem první díl téhle kovbojské ságy nehrál, protože mířit v hektické přestřelce prostřednictvím gamepadu je peklo, kterému se chci vyhnout. Takže jen ve zkratce: hrajete za Arthura Morgana, člena gangu, kterému se pořádně nevyvedla „prácička“ v Blackwateru.

Takže pomyslné i skutečné otěže dostáváte do ruky ve chvíli, kdy jste vy i vaši kumpáni na útěku před zákonem a musíte se potupně skrývat, abyste měli vůbec šanci přežít. Problém Arthura, Dutche, Lennyho, Charlese a dalších desperátů je i v tom, že doba loupeživých band už zkrátka pomalu pomíjí a oni jsou v podstatě takovými dinosaury v novém světě.

Kromě údělu banditů se RDR 2 věnuje také dalším ožehavým tématům tehdejší doby, jako je volební právo pro ženy či postavení černochů, indiánů a jiných menšin ve společnosti. Pokud jste se právě zhrozili, že jde o lacinou politickou agitku, můžete se zase uklidnit – autoři tahle témata umí zpracovat citlivě, poutavě a nezřídka i vtipně.

Ještě dlouho budu vzpomínat na noční dostaveníčko členů ku-klux klanu, při němž se hra s ohněm poněkud vymkla kontrole a dva z blbounů na vlastní kůži zjistili, jak rychle hoří ty jejich bílé hábity.

Různá náhodná setkání a nepovinné úkoly jsou vůbec zvláštní kapitolou. Jednou narazíte u cesty na chudáka, kterého při procházce lesem uštknul had a potřebuje, abyste mu z rány vysáli jed, jindy svezete do města paninku, která spadla z koně a vážně se zranila. A nejlepší na tom je, že vám tyhle dobré skutky nejen zvýší karmu, ale čas od času potkáte zachráněného ve městě a on vám z vděku zaplatí věc z nabídky místního obchodu. A to hlavně ze začátku znamená třeba novou opakovací pušku, která vás díky vašemu samaritánství stojí krásných nula dolarů místo stovky.

Hodný, zlý a lovený

Pokud chcete být raději pravověrný padouch, který oloupí každého na potkání, samozřejmě taky můžete. Jen počítejte s tím, že na vaši hlavu bude velmi rychle vypsaná odměna, dostavníky vás odmítnou převážet z místa na místo a navíc se za vámi může kdykoli pustit partička lovců odměn na koních. A ne jednou.

Red Dead Redemption 2 - obrázky z recenzování PC verze

To pořád ovšem není zdaleka všechno, čím můžete jako Arthur Morgan vyplnit čas strávený ve hře. Pořád je tu sbírání kartiček z krabiček cigaret, hledání ukrytých pokladů nebo dinosauřích kostí, rybaření, hazardní hry či lov divokých zvířat.

Tomu jsem osobně propadl a odhadem u něj strávil víc času než hraním příběhových misí. Číhání na jeleny, králíky, vlky či losy je totiž bez nadsázky alchymie a umění. Nejdřív musíte totiž to správné zvíře vůbec najít, pak ho prostudovat.

Až pak zjistíte, jestli máte co dočinění s výstavním kouskem (tříhvězdičkovým), nebo chcípákem, pro kterého je škoda kulky. A pak ještě musíte použít tu správnou zbraň, abyste odešli s neporušenou kožešinou. Pokud zkrátka půjdete na zajíce s brokovnicí, tak z něj logicky moc nezbude.

Zabij bobra, zachráníš strom

Lov může být přitom pořádně prospěšný. Nejenže díky vašim úlovkům může prosperovat zbytek gangu a tábor, v němž se ukrývá před pronásledovateli – z kůží, pracek, (pa)rohů či drápů si můžete vyrábět nové ohozy nebo talismany a přívěsky, které vám dávají různé permanentní bonusy. Taky si můžete nechat u táborového kuchaře ušít nové tlumoky, do kterých nacpete víc jídla, surovin nebo různých léčivých tinktur.

Většina zvířat přitom má i legendární variantu, jejíž lov je sice složitější a náročnější, zato však vždycky lukrativní, protože nabízí jako odměnu zmíněné talismany a cetky s pasivními bonusy. Lov ovšem zároveň dokáže být extrémně frustrující, zvlášť pokud potřebujete vypátrat nějaké vzácnější zvíře. Takže doporučuji vzít si kromě zbraní i nějaký bourbon na zklidnění nervů.

Pokud jde o přestřelky, tak ty dokážou být (zvlášť v příběhových misích) úplně jako ve filmových westernech – boj s obrovskou přesilou, útěk na hřbetu koně, likvidace palírny samohonky ukryté v bažinách, je toho spousta.

Abyste měli vůbec šanci vyváznout z křížové palby živí, Arthur si po vzoru spousty jiných her a filmů umí zpomalit čas, nepřátele si pěkně označkovat a pak jich pokosit třeba pět najednou. Dead Eye sice není originální mechanika, ale je to mechanika funkční a zábavná. A taky při jejím použití musíte přemýšlet, není totiž bezedná.

Ve hře je toho samozřejmě ještě mnohem víc – desítky výzev, které vás odmění třeba za sbírání konkrétních bylin, hledání pokladů, používání konkrétních zbraní a podobně. Nemá cenu všechno vypisovat, to bychom tu byli ještě zítra.

Život strávený v sedle

Proto se nyní zaměřím na věci, které mi na RDR 2 vadí, a posléze se pověnuji grafice PC verze a optimalizaci, se kterou měl Rockstar v minulosti už několikrát problémy. Asi největším problémem je pro mě podivně nastavený systém rychlého cestování (fast travel).

Svět tohoto videoherního westernu je totiž naprosto gigantický, a tak je zatraceně důležité, jak (ne)snadno se po něm můžete přesouvat. A autoři se z nějakého důvodu rozhodli, že zrovna tento aspekt hry nijak neusnadní.

Red Dead Redemption 2 - obrázky z recenzování PC verze

Ze začátku totiž nemáte rychlé cestování z tábora svého gangu přístupné vůbec a musíte nejprve odemknout táborové upgrady a pak mít ještě v záloze asi šest set dolarů, což je v RDR 2 dost vysoký obnos, hlavně zkraje.

Až pak můžete obejít Arthurovu maringotku a použít mapu, která rychlé cestování nabízí. I to je však jednosměrné – pokud se posléze chcete na „základnu“ vrátit zpátky, musíte pro změnu hledat stanoviště dostavníku nebo vlakové nádraží. A ani tehdy nemáte vyhráno – dopravní prostředky totiž spojují jen jednotlivá města a osady, takže i po přiblížení se musíte zbytek cesty trmácet na koni.

Možná to zní jako prkotina, ale není, protože až budete u jezera Isabella na samém okraji herního světa hodinu lovit vlky, srnky a losy, tak vás pak jen těžko potěší, že ještě musíte minimálně několik minut cestovat do nejbližšího města, tam sednout na dostavník, pak zase naskočit na koně a dojet až k táborovému kuchaři Pearsonovi, abyste mu mohli předat kožešiny, parohy, tesáky a maso.

Druhá moje výtka se týká zbraní a jízdy na koni. Z nějakého důvodu má totiž Arthur nevyhnutelnou potřebu po chvíli cválání dlouhé zbraně (pušky, brokovnice) uklidit do sedlových brašen. A vy je tak musíte znovu a znovu vybírat z menu, které je evidentním dědictvím konzolové verze.

Divoký západ jako malovaný

Pokud jde o grafiku, ozvučení, dabing a další technické (a technologické) záležitosti, tak RDR 2 vypadá a zní naprosto parádně. A nejen na ty nejvyšší detaily, na které potřebujete nabušený stroj s nejnovější grafickou kartou. I na několik let starém herním PC se můžete kochat krásným videoherním Divokým západem.

Red Dead Redemption 2 na PC

Zato s optimalizací byly bezprostředně po vydání dost problémy. Osobně mi hra například nejprve padala okamžitě po spuštění a musel jsem pomocí Googlu hledat řešení. Posléze měla nehezký zvyk se v různě dlouhých intervalech na několik sekund úplně zaseknout, takže hraní bylo cvičení v trpělivosti.

Rockstar naštěstí nezahálí a už vydal dva patche a oficiální rady, jak hrát plynuleji, takže už naštěstí hra funguje, běží plynule a nevyvádí psí kusy. A za odehraných 55 hodin mi spadla jednou, což je paráda. A teď mě omluvte, musím jít ulovit pantera, abych si mohl vyrobit novou brašnu.