Online část Red Dead Redemption vyjde samostatně, k mání bude za pár korun

Přestože příběhová kampaň Red Dead Redemption 2 patří mezi to nejlepší, co se v historii videoher kdy stalo (viz náš nedávný článek), někteří lidé už z principu dávají přednost sdílenému zážitku se skutečnými lidmi. Pro takové je počáteční investice přesahující 1 000 Kč poněkud vysoká, i když nikdo nemůže namítat, že by byla nezasloužená. V době, kdy trhu vládnou propracované free 2 play tituly, jde o risk, do kterého se ne každému chce jít.



V online části si můžete vytvořit postavu podle svého vkusu.

I na takové Rockstar myslí, a tak bude od 1. prosince nabízet multiplayerovou část samostatně. Půjde o plnohodnotnou hru, jak si ji mohou zahrát i majitelé originálu, včetně všech následujících updatů. Z menu jen zmizí položka kampaně.

Za Red Dead Online zaplatíte vyloženě směšnou částku. Pokud se rozhoupete ke koupi do 15. února 2021 vyjde vás na všech platformách na pouhou stovku (5 USD), poté se cena navýší na čtyřnásobek. I to je vzhledem k obrovským produkčním hodnotám RDR skvělá nabídka.

Myšlenka Rockstaru je ale jasná – nahnat do trochu skomírajícího multiplayeru co nejvíce nových lidí, kteří poté budou utrácet za mikrotransakce.