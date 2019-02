Hrou roku 2018 je Red Dead Redemption 2, bodoval i český Kingdom Come

Kdo vyhrál PlayStation 4 a další ceny 1. místo / konzole PlayStation 4 1TB + hra Gran Turismo Sport + Marvel`s Spiderman digitální kód

Dinh Xuan Thinh | dinhdiamond@... 2. místo / Digitální kódy her: Marvel`s Spiderman + Detroit Become Human + Uncharted the Lost Legacy

Rastislav Puna | punarasto@... 3. místo / Digitální kódy her: Marvel’s Spiderman + Horizon Zero Dawn

Roman Petko | romanpetko@... Gratulujeme!