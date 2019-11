VIDEO: Filmový Sonic si je konečně podobný. Podívejte se na nový trailer

Podle původních plánů měl tento měsíc ježek Sonic dobývat kina po celém světě, nakonec se ho dočkáme až příští rok. A vůbec nám to nevadí. To, co autoři slavnému hrdinovi provedli v prvotním konceptu, bylo nepochopitelné.

Extrémně svalnatá postava a rozdělené oči vypadaly vyloženě děsivě a na autory filmu se okamžitě snesla obrovská kritika (psali jsme tady). Až tak velká, že se raději rozhodli vydání filmu pozdržet a celý koncept předělat. A vyplatilo se.

V nejnovějším traileru už vše vypadá tak, jak má. I ti nejkonzervativnější fanoušci mohou být spokojeni. Zdržení navíc nebylo tak velké, filmu se dočkáme už v únoru příštího roku. Kromě Sonica se můžete těšit i na herce Jima Carreyho v roli záporáka Dr. Robotnika.