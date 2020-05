Málo next-gen? Jak vypadal první rok PlayStationu 4 a Xboxu One

Konzole PlayStation 4 a Xbox One startovaly na konci roku 2013 s hrstkou titulů, ta se však brzy začala rozrůstat. Zatímco oba výrobci konzolí se snažili prodat svá zařízení exkluzivitami, které jste si na starším hardware neměli šanci zahrát, ostatní vydavatelé směřovali drtivou většinu svých novinek i pro dosluhující systémy Xbox 360 a Playstation 3.

Sluší se také říct, že ročník 2014 byl v herní historii poměrně slabý. Novinky nevyužívaly svůj herní potenciál ani technické možnosti aktuálního hardwaru. Jejich problémem bylo tak spíše celkové provedení, optimalizace a nedotaženost dobrých nápadů. To se podepsalo na celkových prodejích a daleko lépe se dařilo prověřeným značkám, kterým k úspěchu stačila vylepšená grafika a minimum experimentů.

Playstation 4 Xbox One

Start ve stínu minulé generace

Mezi startovními tituly, které vyšly společně s Xboxem One a PlayStationem 4, nechyběly známé firmy. Assassin’s Creed 4: Black Flag se dočkal velmi pozitivních ohlasů právě z toho důvodu, že vyladil problémy předchozího dílu. Šlo navíc o do té doby největší díl série. Ani Black Flag na nových konzolích neběžel v šedesáti snímcích za sekundu a po vizuální stránce hra připomínala trojku.

Rozpaky naopak vyvolávaly hry Call of Duty: Ghosts a Battlefield 4. V případě Battlefieldu za to mohly především potíže se servery během startu hry. Nějaký čas trvalo, než se je podařilo vyřešit. Hra vypadala o poznání lépe než třetí díl, mimo jiné i díky realistickým tvářím hlavních hrdinů kampaně. Přestože platí, že grafický skok mezi předchozími dvěma díly byl fakticky přece jen o něco větší, pro konzolisty byla situace trochu jiná.

Čtyřka jimi byla vyhlížena především z důvodu, že si konečně mohli zahrát režim Conquest v čtyřiašedesáti hráčích, Full HD grafice a šedesáti snímcích za sekundu. A právě z tohoto důvodu pro ně byla hra jednou z vlajkových lodí skutečného „next-genu.“ Po vychytání problémů se servery navíc hra válela naplno a v Americe se dostala i mezi dvacítku nejprodávanějších her uplynulé dekády. Ještě dnes není problém si Battlefield 4 užít se spoustou aktivních hráčů.

To neplatí o Call of Duty: Ghosts, která sice patří k nejprodávanějším dílům série, její tvůrci to ovšem pořádně schytali. Mohl za to malý posun v grafice (řeči o novém enginu jim tehdy nikdo moc nevěřil), celková podobnost se sérií Modern Warfare a především technické problémy napříč platformami. Online potíže se na rozdíl od Battlefieldu 4 nikdy vychytat nepodařilo a aktivních hráčů rychle ubývalo. Dnes je obtížné najít vůbec někoho, kdo by byl Ghosts ochotný ještě hrát.



Launch nových konzolí se samozřejmě neomezoval na zmíněnou velkou trojku. Mezi hry od ostatních výrobců se řadila například definitivní edice bojovky Injustice, závody Need for Speed: Rivals, sportovní tituly jako Fifa 14, NBA2K 14 a na PlayStationu 4 třeba ještě free 2 play akce Warframe nebo puzzle hopsačka Trine 2.

Lineup měly posílit nablýskané exkluzivity. Xbox se chlubil závody Forza Motorsport 5, zombie akcí Dead Rising 3, bojovkou Killer Instinct a především vizuálním skvostem Ryse: Son of Rome od Cryteku. Sony kontrovala 3D hopsačkou Knack, střílečkou Killzone: Shadow Fall a překvapivě nejlépe hodnoceným titulem startu generace, kterým se stala arkádová akce Resogun.



Celkově se tedy nic zásadního nedělo. Význam příchodu nových konzolí byl ještě sražen debatami nad nejlepší hrou roku. Většina anket vyzdvihovala první The Last of Us, která dokázala zastínit i tituly jako GTA 5, Bioshock: Infinite, Metro: Last Light nebo zdařilý restart série Tomb Raider. Na výsledky ankety na Bonuswebu se můžete podívat zde. Z her dostupných i na novém hardware zaznamenal větší úspěch pouze čtvrtý Assassin’s Creed, což neplatilo jen u nás.

The Last of Us GTA V

Pomalý rozjezd exkluzivit

Jak bylo řečeno výše, generace se rozjížděla pomalu. Exkluzivity měly do kvality God of War ještě hodně daleko a řadily se do kategorie: „herně ok a hezky to vypadá“. Trend pokračoval i následující rok tituly jako Infamous: Second Son pro PlayStation 4 nebo Sunset Overdrive pro Xbox One.

Zajímavý byl osud závodů Driveclub na PlayStation 4. Ty byly po sérii odkladů a zmatků kolem dostupnosti „zdarma“ hojně kritizovány za uspěchané vydání. V následujících letech je však jejich tvůrci výrazně vylepšili a hru obohatili o spoustu obsahu. Alespoň do té doby, než se Sony rozhodlo studio Evolution zavřít a hru úplně zaříznout.



V roce 2014 přišla také první vlna remasterů. Šedesát snímků za sekundu a Full HD grafiku nabídl na konzoli mimo jiné i remaster rok staré The Last of Us nebo definitivní edice Tomb Raidera. Obličej Lary při té příležitosti prošel i vizuální obměnou. Že potíže s online službami ještě nějaký čas potrvají, si vyzkoušeli fanoušci série Halo, neboť remasterovaná kolekce sklízela spoustu kritiky za technické chyby i špatný matchmaking.

Chuť si majitelé Xboxu mohli spravit na parádních závodech Forza Horizon 2, která konečně spojovala špičkovou herní náplň i next-gen grafiku. Je zajímavé, že na poli exkluzivit Sony zpočátku nepůsobilo zdaleka tak dominantně jako v následujících letech.

InFamous: Second Son Tomb Raider: Definitive Edition

Jednou nohou v minulé generaci

V souvislosti s nespokojeností nad portfoliem z aktuálního pořadu Inside Xbox nás ale nejvíce zajímají tituly, pod kterými jsou podepsaní partneři obou výrobců. Jak už bylo řečeno, drtivá většina tehdejší produkce ještě vycházela zároveň i na staré systémy a z jejich grafiky a některých designových řešení šlo snadno odpozorovat, že starý hardware je pro ně stále velmi důležitý.

Platilo také, že zatímco PlayStation 4 se zpravidla mohl pochlubit rozlišením v 1080p, Xbox se většinou držel v o něco nižším 900p. Postřehnutelný rozdíl byl však zanedbatelný. Plynulost v šedesáti snímcích za sekundu byla spíše výjimkou, a to platí dodnes.



Wolfenstein: The New Order Evil Within

Alien: Isolation Titanfall

Mezi hry viditelně cílící ještě na obě generace se řadil například Far Cry 4, Wolfenstein: New Order nebo Titanfall. Některé tituly se podobně jako Call of Duty: Ghosts ještě potýkaly s problémy s optimalizací pro nový hardware. Mezi takové hříšníky patřily i horrory Alien: Isolation a Evil Within. Být hrou cílenou čistě pro novou generaci si netroufla být ani online střílečka Destiny. To se jí do vydání druhého dílu vymstilo a vývojáře stálo mnoho úsilí udržovat komunitu napříč čtyřmi platformami po dobu následujících tří let.



Na Bonuswebu bodoval Far Cry 4, většinu ocenění za nejlepší hru roku získal ve světě Middle-Earth: Shadow of Mordor a Dragon Quest: Inquisition. Ani jedna z dnešního pohledu nevypadá nějak výrazně a jejich svět rozdělený do menších map působí v éře otevřených světů už velmi zastarale. Nemesis systém Mordoru byl vychvalován možná víc, než si zasloužil, a snaha o velké množství nezáživných questů a dlouhou herní dobu se zase úplně nevyplatila Dragon Age.



Dragon Age: Inquisition Middle-earth: Shadow of Mordor Destiny Far Cry 4

Nezapomínejme ani na nechvalně proslulý první díl Watch Dogs, jenž se stal symbolem downgradových afér. Ani ona nevyšla pouze pro next-gen, což se možná na její vizuální stránce podepsalo víc, než tvůrci původně zamýšleli. Podobně jako Titanfall, Wolfenstein a Destiny však představoval Watch Dogs v herní branži čerstvý vítr a příslib do budoucna.



Vedle zmíněných titulů ještě vycházely novinky určené čistě pro starý hardware. Mimo jiné například mnohokrát odkládaný South Park: Stick of Truth nebo temná fantasy Dark Souls 2. Oba později dorazily i na nové systémy. Na rok 2014 vzpomínají i fanoušci Hearthstoneu, kdy hra startovala na mobilních iOS a PC. Ale zpět k novým konzolím.



Call of Duty: Advanced Warfare z konce roku 2014 už viditelně cílila primárně na nový hardware, byť na starších konzolích jste si ji ještě zahrát mohli. Za zmínku stojí informace, že pokud porovnáváme čísla prodaných kusů za první týden, tak ve ve Velké Britániii překonala Advanced Warfare počet prodaných kusů her Wolfenstein New: Order, Titanfall a Destiny sečtených dohromady.

O skutečný next-gen bez kompromisů se jako jeden z prvních pokusil Ubisoft s Assassin’s Creed: Unity a mnozí z nás mají ještě v živé paměti, jak to tehdy dopadlo. Přes spoustu novinek, parádní atmosféru a nemalé ambice byla hra kritizovaná za množství bugů, glitchů a celkovou nedotaženost. Korunu všemu nasadily obligátní potíže s online částí hry. Davy lidí v překrásně zpracované revoluční Paříži však představují dodnes unikát, o který se od té doby raději už nikdo nepokusil.

Assassin’s Creed: Unity Assassin’s Creed: Unity

Co bude next-gen?

Poslední trailery na chystané tituly tak nepředstavují žádnou tragédii ani důvody k obavám. Je jasné, že starší hardware bude ještě minimálně rok omezovat grafickou podobu aktuálních her a první vlna co do kvality jen stěží překoná aktuální špičku. Mnohé tituly budou dost možná zápasit také s optimalizací pro nové platformy.

Obzvlášť velký pozor by si pak hráči měli dávat na online tituly , jejichž dostupnost závisí na stavu online serverů. Slibům o plynulosti v šedesáti snímcích za sekundu bychom neměli příliš důvěřovat. Pravděpodobně se zpětně zvýší plynulost některých her (Bloodborne!) a budou na ni cílit bojovky, závody a mnohé střílečky, většina produkce se špičkovou grafikou však patrně vymění plynulost za více efektů, detailnější prostředí a postavy.



Exkluzivity budou samozřejmě hezčí, od jejich hratelnosti ale zázraky nečekejte. Nabízí se ještě srovnání se startem Switche a revoluční The Legend of Zelda: Breath of the Wild, která byla mnohem výraznějším titulem než Killzone: Shadow Fall nebo Ryse: Son of Rome. Důvod je ten, že hra byla dlouho ve vývoji a počítalo se s ní od začátku na předchozí systém Nintendo Wii U. Proto by se v souvislosti s aktuálním přechodem měly upínat vyšší naděje spíše k hrám jako Halo: Infinite, jež vedle nového hardwaru vznikají i na aktuální generaci.

The Last of Us Part II God of War

U nových konzolí platí ještě jedno specifikum. Odborná přednáška Marka Cernyho, kterou mnozí kritizovali za její nezáživnost, totiž dává tušit, že trailery pro next-gen hry neprodají přednosti next-genu tak jako v minulosti. Množství detailů a grafická stránka v aktuálních titulech jako God of War, Control, Spider-Man nebo The Last of Us: Part II už dosáhla takové úrovně, že pokrokovost nových her nemusí být hned patrná. Přinejmenším ji lze těžko prezentovat touto cestou.



Díky SSD disku by však mělo být pro vývojáře daleko jednodušší vytvořit herní svět tak, aby dával smysl. Vývojáři budou mít větší volnost a neměly by tak vznikat nepřirozená bludiště a přechody zakrývající loadingy. K tomu si připočtěte realističtější efekty pomocí ray-tracingu a v případě Sony i ovladač DualSense s haptickou odezvou a adaptibilními triggery. Cerny mnohokrát zdůrazňoval i posílenou roli a kvalitu zvuku, jehož implementace ve hrách by se neměla podceňovat. Ve spojení s větším výkonem by toto všechno mělo nabídnout teoreticky intenzivnější zážitek, což se těžko prezentuje krátkou upoutávkou. A větší imerze má být podle všeho právě tím, co má definovat next-gen.

Víte že... V roce 2014 vyšlo spoustu zajímavých her na Nintendo Wii U a s nepříliš populární konzolí to na nějaký čas nevypadalo tak špatně. Mnoho fanoušků si získala zběsilá akce Bayonetta 2, tuhá skákačka Donkey Kong Country: Tropical Freeze, puzzle hra Captain Toad: Treasure Tracker a parádní gaučové závody Mario Kart 8. Nintendo mimochodem dnes už všechny zmíněné hry stihlo vydat na Switch. Bojovka Super Smash Bros. vyšla jak na Wii U, tak na kapesní Nintendo 3DS.

Omezení tu samozřejmě budou vždycky a nelze ani očekávat, že s příchodem nové generace budou všechny hry technologicky šmahem lepší. Kupříkladu taková GTA 5 je sedm let stará hra, a kolik nástupců nabídlo přesvědčivější simulaci města? Tak či onak, moudřejší budeme stejně teprve až oba výrobci konzolí odkryjí všechny karty.