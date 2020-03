Sony představuje PlayStation 5

Zatímco Xbox už se svými trumfy pochlubil (viz náš článek), Sony se svojí prezentací dlouho váhala. Rozhodně to však nebylo kvůli tomu, že by se vedle svého hlavního konkurenta bála postavit. Hlavní architekt PlayStation 5 Mark Cerny právě naživo představuje, jakými trumfy si Sony chce své vedení na konzolovém trhu udržet i „next genu.“ Nutno říct, že tato prezentace měla být původně součástí odborné konference GDC, která byla zrušena koronaviru. Pokud by tedy někdo čekal cool záběry z chystaných her bude zklamán, jelikož obsahem jsou spíše jen ryze technické specifikace.

Samotnou prezentaci zahájil Hideaki Nishino, který v Sony pracuje na pozici senior vice president, platform planning & management, slovy: „Těší nás, že dnes můžeme odhalit podrobnosti, které se týkají technické a hardwarové stránky, díky nimž je PlayStation 5 tak inovativní a výkonnou platformou. Zahrnuje to vysokorychlostní SSD, vlastní I/O systém, upravené AMD GPU s raytracingem a pohlcující 3D zvuk. Právě tyto možnosti umožní vývojářům maximalizovat jejich kreativitu.“

Na technické detaily bohatá předváděčka pak pokračovala bližším představováním výhod SSD disků, o kterých už víme z předchozích oznámení. Podle Cernyho není hlavní výhodou jen to, že hry mohou nahrávat data až stokrát rychleji než v dnešní generaci (tedy zkrátit nepopulární loading na minimum), ale že to vývojářům přinese úplně nové možnosti, které ve výsledku přinesou daleko bohatší gamedesign.

Skvěle zní možnost rozšířit kapacitu konzole o vlastní HD, pokud však budete chtít zachovat plný výkon konzole, budou muset mít specifikaci alespoň PCIe 4.0.

