PlayStation otevřel v Praze PlayStation Experience Center

PlayStation Experience Center je místo, které představuje produkty a služby od PlayStation. Otevřeno byl v renovovaném holešovickém Alza showroomu. Letos se zde k vyzkoušení objeví například Marvel’s Iron Man VR, The Last of Us - part II či Ghost of Tsushima.

„Jde o unikátní koncept v rámci ČR i střední Evropy. V roce 2020 nás čekají velké věci a my tak chceme dopřát hráčům možnost si vše od PlayStation před koupí vyzkoušet v moderním a příjemném prostředí,“ napsal nám Jan Vavřík z PlayStation Czech.