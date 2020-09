PlayStation 5 se během 24 hodin vyprodal, další budou zřejmě až příští rok

Ačkoliv společnost Sony dříve vyvrátila spekulace, že by měla výroba nových konzolí PlayStation 5 problémy, což by se odrazilo v nižší dodávce v termínu prodeje, stále to vypadá, že je nových playstationů nedostatek. Obchody po celém světě hlásí do 24 hodin od spuštění předobjednávek plné kapacity a nikdo neví, jestli se na každého v polovině listopadu dostane.

Vyprodáno hlásí velké obchodní řetězce ve Spojených státech i v Evropě (Best Buy, Amazon, Target a další). I v Česku už obchodníci (Alza, CZC, Datart a další) u dalších předobjednávek upozorňují, že nová dodávka konzolí se očekává až začátkem roku 2021. Pokud se ještě nezmění situace, je možné, že i na tuzemském trhu se nakonec dostane pouze na ty, kteří byli schopní si objednávku zajistit během prvního dne.

Situace samozřejmě využívají překupníci, kteří začali na aukčním portálu eBay nabízet své platné předobjednávky za ceny blížící se i dvojnásobku běžné ceny nových konzolí. Většina nabídek se pohybuje okolo hranice 25 tisíc korun, najdou se však i absurdní nabídky za necelého čtvrt milionu korun. Na českých bazarech je však zatím klid.

Překupníci jsou pak velkým trnem v oku například na diskusním serveru Reddit, který se naopak plní naštvanými příspěvky jak na adresu překupníku, tak na adresu samotného Sony, že uvolnilo pouze omezený počet kusů k mání. Zároveň se uživatelé vybízí, aby nekupovali playstationy za absurdně nafouklé ceny od překupníků, či dokonce bojkotovali jejich nabídky přihazováním nesmyslných částek a poté odstoupením od koupě.

Panika zatím není na místě, skutečně nevíme, zda Sony má v rukávu další vlnu předobjednávek. Obchodníci v tuto chvíli pracují pouze s informacemi, které jsou aktuálně dostupné, situace se může kdykoliv změnit. Jim Ryan, prezident a provozního ředitele Sony Interactive Entertainment, prohlásil, že bude k dispozici více konzolí PlayStation 5 než při launchi PlayStationu 4.

Martin Schovanec @schovanec Tak jo. Hodnota objednávek na @XzoneCZ za včerejšek byla větší jak za celé léto dohromady! :) Zájem o PS5 je násobně větší než při předprodeji PS4. oblíbit odpovědět

Hráči mimochodem nebojují pouze o nové konzole, ale také o grafické karty nVidia RTX 3080, které se začaly prodávat ve stejný den jako PlayStation 5. I v tomto případě poptávka výrazně převýšila nabídku a po grafických kartách se doslova zaprášilo v řádu sekund po spuštění prodejů.

V obou případech panují obavy, že lidé nakupovali zboží online pomocí speciálních skriptů, které jim dovolily si zamluvit větší množství produktů v krátkém čase. I nové grafické karty už pomalu zaplavují aukční portály za přemrštěné ceny.

České zastoupení společnosti Sony jsme požádali o vyjádření.