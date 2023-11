Starfield neobdržel nominaci na hru roku, počty hráčů klesají

Po letech reklamního masírování na začátku září konečně vyšlo epické sci-fi RPG Starfield. Fanoušci nebyli zklamaní, dostali totiž vše, co jim bylo slíbeno (viz naše recenze). Bohužel ovšem nic navíc, a tak se pozornost publika zase rychle přesunula jinam.

Když nyní byly oznámeny nominace na prestižní ocenění Game Awards, nikoho ani příliš nepřekvapilo, že se Starfield nevešel mezi šestici titulů, které dostanou možnost soupeřit v nejprestižnější kategorii o hru roku. Byl nominován jen v podkategorii o RPG roku, vedle Baldur’s Gate 3 a Final Fantasy XVI to ovšem bude mít velmi těžké.

Tak jako u každé singleplayerové hry pak ode dne vydání prudce klesá počet souběžně hrajících hráčů, magazín Rock, Paper, Shotgun si pak povšiml, že na Steamu už hru dokonce předhonil dvanáct let starý Skyrim. Ano, je to částečně způsobeno tím, že Starfield je součástí předplatného Game Pass, ale i tak je to na pováženou.

Dá se předpokládat, že svůj plný potenciál hra prokáže až v následujících letech díky fanouškovským modifikacím, což je pro hry od Bethesdy typické.