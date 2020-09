PlayStation 5 bude stát stejně jako nový Xbox, předvedl kanonádu trailerů

Konkurenční Microsoft už prozradil, že next-gen konzole Xbox Series X bude stát 13 499 korun a ořezaný Xbox Series S pak 7 999 korun. Prodávat se začnou 10. listopadu, přičemž předobjednávky startují už 22. září.

Sony tak už nemělo na co čekat. PlayStation 5 vyjde ve dvou verzích, a to s diskovou mechanikou a bez.



Cena potvrdila dřívější leaky. PlayStation 5 bude stát 499 dolarů, česká cena byla stanovena na 13 490 korun. Levnější PlayStation 5 bez šachty na disky pak vyjde na 399 dolarů, respektive 10 790 korun. Předobjednávky startují u vybraných prodejců už 17. září.

Známe také ceny nového příslušenství:

DualSense Wireless Controller – 1 899 korun

PULSE 3D wireless headset – 2 690 korun

HD Camera – 1 599 korun

Media Remote – 790 korun

DualSense Charging Station – 790 korun

Velkým lákadlem pro nové hráče je balíček PlayStation Plus Collection, k němuž získají přístup předplatitelé služby PS Plus. Obsahuje hity z PS4, které půjde hrát i na PS5.

A není to vůbec špatné, posuďte sami: God of War, The Last of Us: Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End, Battlefield 1, Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy XV, The Last Guardian, Ratchet and Clank, Infamous: Second Son, Days Gone, Bloodborne, Detroit: Become Human, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat X, Persona 5, Until Dawn, Resident Evil: Biohazard.

Dražší ovšem budou nové hry:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 1 599 korun

1 599 korun Spider-Man Ultimate Edition – 1 999 korun

1 999 korun Demon’s Soul Remake – 1 999 korun

1 999 korun Sackboy A Big Adventure! – 1 799 korun

1 799 korun Destruction AllStars –1 999 korun

Specifikace: PlayStation 5 vs. Xbox Series X PlayStation 5 Xbox Series X CPU 8x Zen 2 Cores @ 3.5GHz (proměnlivé frekvence) 8x Cores @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU 10.28 TFLOPs, 36 CUs @ 2.23GHz (proměnlivé frekvence) 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Paměť 16GB GDDR6/256-bit 16 GB GDDR6 w/ 320b bus

Propustnost paměti 448GB/s 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Interní úložiště Custom 825GB SSD 1 TB Custom NVME SSD

I/O 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed)

Rozšiřitelnost úložiště NVMe SSD Slot 1 TB Expansion Card

Externí úložiště USB HDD Support USB 3.2 External HDD Support

Optická mechanika 4K UHD Blu-ray Drive 4K UHD Blu-Ray Drive



Zářijový Playstation 5 Showcase začal překvapivou upoutávkou na Final Fantasy XVI. Hra vyjde na PlayStation 5 a PC. Návrat slaví přivolávací kouzla, akční souboje a monstra důvěrně známá fanouškům série.

Další upoutávkou byl Spiderman: Miles Morales. Harlem je v nebezpečí a je třeba jej uchránit před zlou korporací. Hra je o poznání bohatší na efekty a trochu připomíná Infamous: First Light. Hlavní hrdina se umí zneviditelnit. Nechybí záchrana městské hromadné dopravy. Je to přece Spiderman! Přesné datum vydání chybí, stále však platí konec roku 2020.

Nečekaná byla nová hra s Harry Potterem od Warner Brothers a Avalanche Studios. Prvotřídní grafika dává tušit, že tady se na ničem nešetřilo. Hra se jmenuje Hogwarts Legacy a vyjde příští rok.

O slovo se přihlásilo také letošní Call of Duty: Black Ops Cold War. Upoutávka se zaměřila na misi v Turecku. Vrací se populární postava seržanta Woodse. Dabér je jiný, zní ale velmi podobně. Fanoušky potěší návrat autíčka RS-XD. Majitelé Playstationu si budou moci hru vyzkoušet už tento pátek.

A přišel i Resident Evil: Village. Nechybí hutná atmosféra, čarodějnice a zkušený zombie-bijec Chris Redfield. Žádné spoilery se nekonají, tak je to správně. Potvrzeno bylo vydání v příštím roce.

Těšíte se na Dishonored 3? Máte smůlu, nic takového se nekoná. Arkane Studios místo toho chystá novinku Deathloop, která půjde hrát i ve více hráčích. Upoutávka je o poznání zajímavější než minule a rukopis autorů je znát na první pohled. Hra vyjde ve druhém čtvrtletí příštího roku pro PlayStation 5 a PC.

Capcom je zpět, tentokrát s upoutávkou na Devil May Cry 5: Special Edition, v níž budete moci hrát za Vergila. K dipozici bude při vydání všem majitelům konzole PlayStationu 5. Hodně překvapivé oznámení, ale sekačka je to bezkonkurenční. Pokud jste nehráli, berte všemi deseti.



Novinka Oddworld: Soulstorm potěší fanoušky prdícího mimozemšťana Abeho. A že nás je požehnaně.



Následovala upoutávka na novou hru Five Night at Freddys.



A konečně Demon’s Souls! Čistě graficky vypadá hra na první pohled lépe než cokoliv od From Software. Trailer se soustředil na demonstraci přesných soubojů. Hra zůstává temnou fantasy, v závěru vidíme souboj s úvodním bossem. Sestřih pozdějších pasáží je famózní. Toto chtěli fanoušci vidět.



Fortnite si zahrajete na PlayStationu 5 už při startu konzole. Moudré rozhodnutí.

Závěr obstarala přehlídka ikonických titulů pro PlayStation 4, včetně řady exkluzivit. Služba PlayStation Plus Collection by měla zpřístupnit úspěšné a zajímavé tituly „zdarma“ všem předplatitelům, což je zajímavý způsob, jak bojovat s Game Passem od Microsoftu.

Samotný závěr přinesl překvapení – teaser na další God of War. Hra je plánována na rok 2021 a bude o Ragnaröku. Datum je ale nejisté, neboť na stejný rok chystá Sony i nový Horizon, což může indikovat možný odklad.

Zářijová prezentace PlayStation 5 byla tím nejlepším, co jsme letos mohli vidět. Nehledě na to, že ty nejdůležitější přednosti nové generace poznáme až při samotném hraní, byly tentokrát prakticky všechny upoutávky lákavé a prezentují PlayStation jako platformu fanoušků atmosferických her se silným příběhem. Dáváme velký palec nahoru.