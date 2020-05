Epic ukázal jakou grafickou parádu umí rozběhat PlayStation 5

Od nastupující nové generace konzolí se očekávají zázraky a div ne technologická revoluce. Tou nejvýraznější novinkou budou nejspíše rychlé SSD disky, které by měly srazit nahrávací časy her na úplné minimum, podceňovat bychom ale neměli ani samotný hrubý výkon konzolí.

Jakou parádu bychom teoreticky mohli v příští generaci očekávat, nám včera ukázala společnost Epic, která (mimo jiné) vyvíjí oblíbený grafický engine Unreal. Právě jeho pátá verze by měla být pro nové konzole normou a podle jeho první oficiální ukázky se máme na co těšit. Nejde přitom jen o předpřipravenou ukázku, vše co vidíte běží na vývojářském prototypu PlayStationu 5 v reálném čase.



Vypadá to bez debaty nádherně, takovou míru detailů však u skutečných her jen tak nečekejte. Ostatně už sám Microsoft tlumí přehnané vášně a prozradil, že chystaný Assassin’s Creed Valhalla na novém Xboxu rozhodně nepojede ve 4K rozlišení na 60 snímcích za sekundu. A to je jeho výkon oproti PlayStationu papírově vyšší.