Autoři Gears of War předvádí, co vše umí nový Unreal Engine

Unreal Engine je jednou z vůbec nejoblíbenějších technologií pohánějících dnešní hry. Jeho využití je tak široké, že na něm běhají i tak rozdílné tituly, jako třeba PlayerUnknown’s Battlegrounds, Final Fantasy VII Remake, Valorant nebo Yoshi’s Crafted World.

Je oblíbený jak u nezávislých vývojářů, kteří na něm oceňují, že je zdarma a existuje k němu nepřeberné množství dokumentace, tak i u obřích studií, majících prostředky na využití všech jeho nejmodernějších funkcí.

Již brzy se k veřejnosti dostane už pátá verze, z níž budou mít užitek především konzole nové generace. Jak skvěle umí vypadat na PlayStationu 5 jsme již viděli loni (viz náš článek), že za ním Xbox Series v ničem nezaostává ukazují ve dvou videích vývojáři ze studia The Coalition, známí především díky posledním dílům série Gears (naše recenze).

V tom prvním můžeme vidět detail vojáka, jehož jedno obočí se mimochodem skládá z více trojúhelníků, než bylo před deseti lety běžné pro vymodelování celé postavy.

Druhé pak ukazuje nové technologie Lumen a Nanite, které se postarají o ještě realističtější nasvícení objektů než je dnes zvykem.

Ano, jde jen o technologická dema a ne konkrétní hry v provozu, ale jako ukázka blízké budoucnosti to vypadá více než působivě.

Kdy se ovšem dočkáme od The Coalition nějaké skutečné hry bohužel nevíme, jisté je jen to, že by mělo jít o zbrusu novou značku a nejen pokračování nějaké zavedené série.