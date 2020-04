ANKETA: Co říkáte na nový ovladač k PlayStationu 5?

Ondřej Martinů - Ovladač DualSense se mi jednoznačně líbí a možná budu v menšině, když řeknu, že určitě chci dvoubarevnou variantu než klasicky černý gamepad. Sony vymyslelo hodně atraktivní design, řekl bych až futuristický, ke kterému se kombinace bílé a černé velmi hodí. A vlastně mi došlo, že bych v takové kombinaci barev bral klidně celou konzoli. Problém je v tom, že moje stávající PS4 Pro je schovaná za televizí, kam bych určitě v budoucnu umístil i PS5, takže mi to může být ve výsledku úplně jedno. Důležitý je nakonec právě jen design gamepadu, který odkládám na televizní stolek, a s ním jsem naprosto spokojen.

Jan Srp - Na pohled je hezký, ale bílá barva je nepraktická, doufám, že v podobném duchu nebude vypadat i design samotné konzole. Co se týče slibovaných novinek, jsem extrémně skeptický, po zkušenostech s DualShockem 4 tipuji, že je bude v plném rozsahu podporovat jen pár launchových her. Zabudovaný mikrofon považuji za vyloženě kontraproduktivní věc, už teď mě štvou lidé, kteří s headsetem na hlavě řeší domácí hádky. Imerze je sice extrémně cool slovo, více než „haptické ovládání“ a „adaptivní triggery“ mě však do hry vtáhne pořádný příběh. Budu ale moc rád, když se budu mýlit a tyto novinky se osvědčí. Nejdůležitějšími vlastnostmi však podle mě budou výdrž baterie a odolnost kloboučků na analogových páčkách, oboje bylo u Dual Shocku 4 nedostatečné.

DualShock 4

Jakub Žežule - Ovladač vypadá moc pěkně, je v pořádku, že s novou konzolí Sony trochu upravilo design. Světlo umístěné přímo u touchpadu sice není životně důležitý detail, ale dává více smysl, než jak je tomu u původní verze aktuálního ovladače. Pokud se nepletu, novější verze DualShocku už nakročily tímto směrem. S přítelkyní hrajeme Resident Evil Revelations 2 a na rudě svítícím světlu je pěkně vidět, kdo zrovna mele z posledního. Haptická odezva simulující dění ve hře zní velmi zajímavě a jsem na její efekt stále moc zvědavý, oproti tomu nechápu, co Sony myslí tou adaptivností tlačítek L2/R2. Nemá to už stávající verze DualShocku? I ty přece můžete mačkat s rozdílnou intenzitou a ovlivní to dění ve hře. Nějak nevidím ten rozdíl. Pak je tu nové tlačítko Create nahrazující tradiční Share. I tam by se mohly dít zajímavé věci, na druhou stranu doufám, že mě Sony nevykopne ze hry pokaždé, když udělám screenshot.

Jan Kouba - Vypadá parádně, jako by GLaDOS přešla od mučení testovacích subjektů v Aperture Science k designu herních ovladačů. Na nový DualShock/Sense jsem byl hodně zvědavý. Haptická odezva je velké lákadlo a vážně mě zajímá, kam to až může herní zážitek posunout. Asi už se o vzezření nové konzole od Sony bát nemusíme, nejspíš nás čeká velmi elegantní kus vybavení.

Jan Lysý - První dojmy jsou v mém případě pozitivní, vypadá velmi futuristicky, což mám rád a kromě toho mi z nějakého důvodu evokuje roboty z filmu Já, robot, které mám také rád. Nebudu nyní řešit různé funkce, papírově veskrze vypadají dobře, ale posoudím je, až budu mít ovladač v ruce. Nicméně, pokud jde o vzhled, tak se mi líbí. Otázkou je, jak bude bílá barva praktická, ale rozhodně působí sexy, což sice není asi první slovo, které by si člověk s ovladačem spojoval, ale prostě vizuálně mě DualSense velmi potěšil.



Ondřej Zach - Podle ohlasů jsem v jasné menšině, ale z představení jsem nijak odvařený nebyl. DualSense není žádná revoluce, Sony jen dohání konkurenci, a to jak v oblasti ergonomie (ovladač u Xboxu One i Pro Controller u Switche jsou za mě lepší než DualShock 4), tak funkcemi, jako je hmatová odezva. Tu dobře znají nejen majitelé Switche jako HD Rumble (technologii dobře představuje hra 1-2 Switch), ale je i v ovladači u Xboxu One jako Impulse Trigger – jen ji vývojáři příliš nevyužívají (k vyzkoušení třeba ve Forze). Teď naskočilo do rozjetého vlaku i Sony, takže pozitivum vidím v tom, že se funkce (pravděpodobně) víc prosadí.

Samozřejmě jsem zvědavý, jak se ve hrách projeví v podání Sony proměnlivý odpor u L2/R2, respektive jaký vliv na herní zážitek bude mít. Mám rád tyto gimmicky, ale stěžejní nikdy nejsou. Sony se tak alespoň chlubí, že mělo „industry-first Share button“ a označuje se za „průkopníka“, když ho nyní nahradí novým tlačítkem Create, k němuž se bude vázat další zatím blíže nespecifikovaná funkce. Co na to říct? Trapas. Dvojbarevné provedení se mi nelíbí vůbec a mrzí mě, že v Sony nedokázali navázat na ikonický DualShock a s pozměněným gripem připravit jeho novou verzi. Vždyť chybí i barvy u tlačítek trojúhelníku, čtverečku, kolečka a křížku (tedy pokud se o ně nestará ledka). Když už jsme se nyní vzhledově i pojmenováním rozloučili s DualShockem, tak mohli okopírovat i asymetrické rozložení analogů, které u mě jednoznačně vede. Co naplat, DualSense samozřejmě nebude špatný ovladač, naopak, přesto se nemůžu ubránit zklamání.

Zleva - PlayStation gamepad, DualShock od PlayStation, DualShock od PlayStation One, PlayStation Classic gamepad

Michael Mlynář - DualSense ve mně žádné zvláštní emoce nevzbuzuje, ale líbí se mi. Kombinace barev a linií mi připomíná nějaký koncept nebo prototyp z autosalonu a na ty se člověk vždy podívá rád a se zalíbením. Možná mě jen trochu mrzí, že ztratil siluetu typickou pro PlayStation ovladače a nemálo se přiblížil těm xboxovým. Teď si uvědomuji, že ani nevím, jak se tomu vlastně správně říká, ale zkrátka když takové ty misky analogových páček vystupovaly z té placky uprostřed, bral jsem to jako jeden z charakteristických rysů soňáckých gamepadů.

Ale asi není třeba pochybovat, že i ten nový se bude dobře držet i obsluhovat. A ani by mi nevadilo, kdyby byl zase o kapánek větší, aby se i ve velkých dlaních držel ještě o kousek lépe než ten současný. Dělený směrový kříž je nehynoucí klasika a dokonalé řešení nejen pro účely bojovek. A ta bílá barva? Úplně v pohodě. Jen tak z voleje mě napadá, že světlý ovladač přece měl i první PlayStation a později pak třeba Xbox 360 a ani v mém domácím gamesnickém chlívu to nepředstavovalo nejmenší problém. Navíc je nanejvýš pravděpodobné, že celý ovladač bude z omyvatelných materiálů. Takže mohou být v klidu i ti, kteří si ke hrám pravidelně sedají okamžitě po návratu ze záhonu nebo ze šachty.

Dan Jarocký - Překvapila mě ztráta typických křivek, které gamepady PlayStationu dlouhé roky charakterizovaly. Lehké změny ze stran ergonomie a na první pohled větší podobnost s ovladači od Microsoftu a jiných výrobců však jako problém nevidím. Nevadí mi ani dominantní bílá v základní verzi ovladače. Velké naděje vkládám do nových funkcí v podobě haptické odezvy a adaptivních triggerů. Věřím, že jejich kombinace může být citelnou inovací, která bude mít pozitivní dopad na zážitek z hraní. Jako celek se mi tedy DualSense líbí.

Petr Zelený - Popravdě dokážu zhodnotit jen vizuální stránku nového konzolového „kormidla“ od Sony. A musím říct, že DualSense vypadá skvěle - design je čistý a přehledný. Tak uvidíme, jak bude fungovat v praxi a jak často ho bude potřeba dobíjet. Zatím to vypadá velmi nadějně.