Sony omezí první várku PlayStationů 5, píše Bloomberg

Sony se chystá v prvním roce vyrobit výrazně méně konzolí PlayStation 5, než tomu bylo u předchozích generací, píše Bloomberg. Konkrétně to má být pět až šest milionů kusů do konce fiskálního roku, tedy do konce března 2021. Pro srovnání, PlayStation 4 vydaný v listopadu 2013 si připsal 7,5 milionu prodaných kusů za první dvě čtvrtletí. Jedním z důvodů má být vyšší pořizovací cena konzole kvůli dražším komponentům. Pandemie koronaviru přitom ovlivnila plány na propagaci, nikoliv produkční kapacitu, dodávají zdroje Bloombergu.