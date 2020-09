S novými konzolemi citelně zdraží hry. Ale jen některé

Roky se o tom mluvilo, nyní situace konečně nastává. Největší herní distributoři se odhodlali narušit léta zavedenou praxi a cenu některých svých novinek skokově zvedají. Začalo s tím vydavatelství Take 2, Sony to ve své nejnovější prezentaci jen potvrdilo. Namísto dosavadní zavedené ceny

cca 1 600 Kč se novinky budou prodávat i za dva tisíce. Nová cenotvorba je však poněkud zmatená…

Watch Dogs Legion prý není AAA hra, ale AAAA. Těžko ovšem říct, co to znamená.

Donedávna vysokorozpočtové hry fungovaly na principu, který známe z kin – bez ohledu na to, jaký titul si vyberete, zaplatíte jednotnou fixní částku. To už dnes neplatí, a tak se hry od různých vydavatelství budou prodávat za různou cenu. Najít v tom nějakou logiku je však obtížné. Například Ubisoft označil některé své chystané novinky novou škatulkou AAAA, cenovou hladinu ponechal. Vydavatelé Take 2 a Activision oproti tomu oznámili, že hry pro next gen budou o deset dolarů dražší než stejné hry na stávající konzole. Sony je pak ještě méně čitelná, své hry bude dokonce prodávat rovnou o 20 eur dráž, než bylo zvykem. Ovšem jen některé.

Zatímco dosud platilo, že ceny v dolarech a eurech navzdory odlišným kurzům zůstávaly stejné, nyní už to neplatí. Tuzemští hráči tak budou mít hry dražší o

34 %, zatímco Američané „jen“ o 17 %.

Destruction AllStars vypadají docela zábavně. Ale za dva tisíce?

Těžko se dá dopředu odhadnout, kolik který konkrétní titul bude stát. Za dva tisíce se prodává například speciální edice Spider-Mana obohaceného o nový příběh Miles Moralese, stejně tak „pouhý“ remaster Dark Souls a od pohledu béčková variace na free 2 play Rocket League nazvaná Destruction All-Stars. Na druhou stranu pro PS exkluzivní Sackboy: A Big Adventure! se bude prodávat za 1799 Kč. Všechny výše uvedené částky navíc platí jen pro krabicové verze, cena za ty digitální se bude lišit.

Zatím je oznámeno příliš málo novinek, aby se v jejich cenách dala vystopovat nějaká logika, navíc teprve uvidíme, jak s finální cenou zahýbají místní koncoví distributoři.

Jisté je tak v tuto chvíli jen to, že není jisté vůbec nic, a tak kromě data vydání u novinek budeme muset sledovat i předpokládanou cenu.