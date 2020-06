Smart Delivery zajistí přechod her na next-gen u Xboxu Series X zdarma

Smart Delivery budou podporovat všechny hry od studií Microsoftu. Technologie je zdarma dostupná všem vývojářům, je tedy pouze na nich, respektive vydavatelích, zda „next-gen“ verze současných her zpoplatní.

Xbox Series X

Pokud daný titul Smart Delivery podporuje, hráč se nemusí o nic starat. Ať už vlastní Xbox One nebo Xbox Series X, do konzole se mu stáhne nejlepší možná verze hry. Neplatí to přitom jen pro download digitálních verzí, Smart Delivery mohou podporovat i hry na fyzickém nosiči.

Microsoft uvedl několik případů. Koupili jste si akci Gears 5, nebo ji hrajete přes předplatné Xbox Game Pass. O vánočních svátcích si pořídíte Xbox Series X a okamžitě máte dostupnou verzi optimalizovanou pro tuto konzoli.

Koncem roku vyjde také očekávaná akce Halo Infinite. Nemusíte přemýšlet, jakou verzi vybrat. Fungovat totiž bude jak na současném Xboxu One, tak ve vylepšené verzi na Xboxu Series X.

Ještě dříve, 17. září, vyjde Cyberpunk 2077 od tvůrců Zaklínače. Rozehrajete ji například na Xboxu One, následně pak navážete přesně tam, kde jste skončili, na Xboxu Series X. Až CD Projekt RED vydá verzi optimalizovanou pro Xbox Series X, stáhnete se automaticky a zdarma.

Microsoft se do zpětné kompatibility opřel už před lety. Xbox Series X tak přehraje nejenom hry nové generace a z Xboxu One, ale i slušný katalog her, které vyšly na Xbox 360 a původní Xbox. Staré hry mají využít nového HW, což znamená, že kromě zkrácených nahrávacích časů, vyššího rozlišení či přidání HDR mohou mít stabilnější snímkování než v době, kdy vyšly.

Co se týče funkce Smart Delivery, Microsoft prozatím potvrdil, že ji budou mít následující hry. Seznam se bude postupně rozšiřovat.