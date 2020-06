ANKETA: Koupíte si letos next-gen konzoli?

Ondřej Martinů - Zcela určitě si pořídím PlayStation 5, pravděpodobně ve verzi s šachtou na disky, protože doma mám docela dost krabiček s PS4 tituly, které určitě budu chtít hrát znovu. Kdybych je neměl, zvažoval bych spíš tu digitální, vypadá lépe a bude i levnější. Naopak mě vůbec neláká nový Xbox. Žádný jsem doposud nevlastnil a nevidím důvod vzhledem k tomu, že drtivá většina her jde hrát i na PC, které také mám. To si spíš pořídím nějakou „next-gen“ grafickou kartu, pokud mě něco z chystané nabídky Nvidie či AMD zaujme.

Jakub Žežule - Těžko říct, když není známo, kolik budou konzole vlastně stát a co si na nich letos vlastně zahrajeme.Když nad tím tak uvažuji, konzoli jsem si v den vydání vlastně nikdy nekoupil. Má to jeden prostý důvod: většinou je na ní k dispozici maximálně pouze jeden až dva zajímavé tituly, které si k nim člověk logicky musí koupit za plnou cenu. A proč spěchat, když mám doma spoustu nedohraných her?

S Playstationem 5 jsem nicméně tuto tradici plánoval přeřušit, a to pro jeho slibovanou zpětnou kompatibilitu. Těšil jsem se hned zkraje na plynulejší, hezčí verze titulů jako Days Gone anebo Control, navíc pěkně oproštěné od nahrávacích obrazovek. Jenže jak to přesně bude s onou slibovanou zpětnou kompatibilitou a zpoplatněním verzí určených pro Playstation 5 zatím s určitostí nevíme. Tvůrci Cyberpunku se nechali slyšet, že jejich chystaný „next-gen upgrade“ bude zcela zdarma, ale třeba Rockstaru podobnou štědrost úplně nevěřím. V tuto chvíli tak pro mě představuje nejzazší termín nákupu Playstationu 5 vydání hororu Resident Evil: Village. Ano, pro tuhle hru budu upalovat hned první den, i kdyby snad měli v obchodech už jen růžovou verzi konzole s kytičkami a jednorožci.

Víc než kdy v minulosti mě láká i Xbox, tam si ale určitě počkám, zda Microsoft konečně dostojí slibům o špičkových konzolových exkluzivitách. Samotné Halo a Gears mi nestačí, ale Hellblade 2 a špičkové RPG od Obsidianu co by bylo víc Mass Effect než Outer Wilds, ty by mě zlákat mohly.

Xbox Series X vs. PlayStation 5 - specifikace

Jan Srp - No jestliže se nechci zařadit do fronty na úřadu práce, tak budu muset, přestože mě dosavadní oznámení zatím zanechávají celkem chladným. Naštěstí Microsoft vydává své exkluzivity i na PC, kde plánuji nadále trávit většinu času, takže mi bude zatím stačit jen PlayStation 5. Jeho design se mi ovšem vyloženě nelíbí a doufám, že se mi podaří ho zcela schovat do televizního stolku. I tak už se moc těším, a kdyby na novou konzoli letos vyšel jen nový Ratchet & Clank, bude mi to stačit.

Jan Lysý - Už si spořím do prasátka na PS5. Sice jsem dosud praktikoval to, že jsem férově střídal konzole od Sony a Microsoftu, začal jsem PS2, následoval Xbox 360 a teď je to PS4, tím pádem měl logicky přijít na řadu opět Xbox, ale dám přednost PS5. Mám z PS4 spoustu herních restů a PS5 bude mít (aleluja) zpětnou kompatibilitu a kromě toho, ne, že by to byl primární aspekt při výběru konzole, ale futuristický vzhled PS5 se mi líbí víc

Jan Kouba - Otázkou pro mě není, zda si koupím konzoli, ale kterou. Jak Microsoft, tak Sony lákat tento rok opravdu umí a jelikož nemohu dát dopustit na PS exkluzivity, nejspíš vyhraje zase magická krabička od Sony, která i vypadá designově lépe. U Microsoftu mě uhranul Hellblade nejen, protože teď smyčkuju Heilung In Maidjan, ale ta grafika a atmosféra vypadají fantasticky. To samé se dá říci i o novém Resident Evil a vlastně téměř každé hře, kterou Sony ukázalo. Jen bych prosil nový God of War, Bloodborne II a nášup pořádných hororů.

Michael Mlynář - Jelikož mě před necelým měsícem postihl velmi značný výdaj, tak bych úplně netvrdil, že si novou mašinu přímo koupím. Ale už mám napsaný dopis Ježíškovi, tak pokud to projde schvalovacím procesem, tak snad nadělí. Nebo možná radši Mikuláš, protože teď nemám úplně v hlavě data vydání, ale faktem je, že PS5 bych doma rád přivítal ideálně hned v Day One.

A proč PS5? Protože zkrátka PlayStation. Nepovažuji se za žádného SonyBoye, ale pé-esko tu prostě bylo skoro „odjakživa“, se všemi modely jsem si užil spoustu zábavy a asi taky ještě/už patřím k té generaci tehdejších mládežníků z devadesátek, pro kterou hraní znamená PlayStation, přestože jsme gamesili už před příchodem první soňácké konzole. Ale jsou to samozřejmě i samotné hry a několik dalších důvodů, proč při nástupu next-genu vždy sáhnu jako první po krabičce od Sony.

Naproti tomu můj vztah s Xboxem je poněkud indiferentní. První jsem si pořídil víceméně proto, že jako správný hardcore gamesník jsem prostě musel mít všechny konzole. Xbox 360 mě bavil hodně, protože se na jeho ovladači lépe ovládaly FPS, dodnes s láskou vzpomínám na Gearsy a poprvé si člověk mohl zařádit ve Forze Horizon. Dokonce si každou chvíli vzpomenu na dnes již zapomenuté japonské RPG Enchanted Arms. No, a Xbox One je přesný opak. Mám ho vlastně jen na Forzu a občas si na něm dám nějakou multiplatformu, když má xboxová verze lepší cenu než playstationová. Takže jsem sám zvědavý, jak si sedneme s Xboxem Series X (ovšem ten název je čistá katastrofa).